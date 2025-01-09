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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/kira-oder-gibi-ev-sahibi-olma-imkani-geliyor-sosyal-konut-projesinin-ayrintilari-aciklandi-1092504652.html
Kira öder gibi ev sahibi olma imkanı geliyor: Sosyal konut projesinin ayrıntıları açıklandı
Kira öder gibi ev sahibi olma imkanı geliyor: Sosyal konut projesinin ayrıntıları açıklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye'de artan konut ihtiyacını karşılamak ve kira enflasyonunu düşürmek amacıyla yeni sosyal konut projeleri gündeme alındı. Hükümet, dar gelirli insanların... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T17:12+0300
2025-01-09T17:12+0300
türkiye
sosyal konut
kira
kira bedeli
kira yardımı
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ev
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Hükümet, konut arzını artırarak kira enflasyonunu düşürmek ve dar gelirli kişilerin ev sahibi olmasını sağlamak için yeni sosyal konut çalışması başlattı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hayat pahalılığının en önemli nedenlerinden biri olarak görülen kira fiyatlarındaki artışa çözüm olarak konut arzının artırılmasına öncelik vereceklerini açıkladı. Aynı doğrultuda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın düşük maliyetli konut üretimi için hazırlık yaptığını ve bu kapsamda özellikle metropollere odaklanılacağını belirtti.Fonksiyonel ve enerji verimli konutlarYeni dönemde uygun maliyetli, enerjiyi verimli kullanan, afetlere karşı dayanıklı, modern ve fonksiyonel sosyal konutların inşası hedefleniyor. Bu projelerde kitlesel üretim esas alınacak ve dar gelirli kişiler için erişilebilir fiyat politikaları uygulanacak. Örneğin, 2024 yılı için en düşük emekli maaşı olan 14 bin 469 TL'yi alan emeklilerin bile ev sahibi olabileceği finansman modelleri geliştirilecek.TOKİ tarafından yapımı süren projeler tamamlanırken, yeni projelerle sosyal konut üretiminin artırılması hedefleniyor. Bu adımlar hem konut fiyatlarını hem de kira seviyelerini dengelemeye yardımcı olacak ve herkesin ekonomik olarak erişilebilir, sağlıklı ve güvenli konutlara ulaşmasını sağlayacak.Öncelik dar gelirliler ve dezavantajlı gruplarda2025 yılına kadar kentlerdeki barınma sorununa çözüm üretmek amacıyla dar gelirli kişilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut projeleri hayata geçirilecek. Bu kapsamda, sadece bu yıl içinde dar ve orta gelir grubu için 100 bin sosyal konutun daha üretilmesi planlanıyor.CNBC-e'nin haberine göre; Konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade gibi uygun ödeme koşullarıyla satışa sunulacak. Satış sürecinde başvuru sahiplerinin hane gelirine de bakılacak. Gelir limiti olarak büyükşehirler ve diğer şehirler için farklı düzenlemeler yapılacak, örneğin haneye giren gelirin 40-45 bin lirayı aşmaması gibi kriterler uygulanabilecek.81 ilde uygulanacakProjeler 81 ilde uygulanacak ve başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İnşa edilecek konutların sıfır atık uyumlu, enerji verimliliği yüksek ve iklim dostu malzemelerle yapılması öncelikler arasında yer alacak.4 yılda 200 bin konut hedefiTOKİ, bugüne kadar 200 binden fazla konut inşasını tamamlarken, bunların yüzde 90'ını sosyal konutlar oluşturdu. 2023 yılında 125 bin konut, 2024’te ise yaklaşık 100 bin sosyal konut tamamlandı. 2025 yılı içinse 250 bin konutun inşası hedefleniyor.Piyasada dengenin sağlanması hedefleniyorYeni sosyal konut projelerinin kira fiyatlarını ve konut enflasyonunu düşürmede önemli rol oynaması bekleniyor. Artan konut arzıyla birlikte piyasada fiyatların dengelenmesi ve herkesin daha uygun koşullarda barınma imkanına kavuşması amaçlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/bakan-simsek-acikladi-dar-gelirlilere-yeni-konut-projesi-1092487632.html
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sosyal konut, kira, kira bedeli, kira yardımı, kira artış oranı, kira zam oranı, kira beyannamesi, kira sözleşmesi, ev, ev sahibi , satılık ev, ev sahipliği, emlak, emlak vergisi, emlak fiyatları

Kira öder gibi ev sahibi olma imkanı geliyor: Sosyal konut projesinin ayrıntıları açıklandı

17:12 09.01.2025
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© AA
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Türkiye'de artan konut ihtiyacını karşılamak ve kira enflasyonunu düşürmek amacıyla yeni sosyal konut projeleri gündeme alındı. Hükümet, dar gelirli insanların ev sahibi olabilmesi için uygun ödeme koşulları ve düşük maliyetli konut üretimine başlayacak.
Hükümet, konut arzını artırarak kira enflasyonunu düşürmek ve dar gelirli kişilerin ev sahibi olmasını sağlamak için yeni sosyal konut çalışması başlattı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hayat pahalılığının en önemli nedenlerinden biri olarak görülen kira fiyatlarındaki artışa çözüm olarak konut arzının artırılmasına öncelik vereceklerini açıkladı. Aynı doğrultuda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın düşük maliyetli konut üretimi için hazırlık yaptığını ve bu kapsamda özellikle metropollere odaklanılacağını belirtti.

Fonksiyonel ve enerji verimli konutlar

Yeni dönemde uygun maliyetli, enerjiyi verimli kullanan, afetlere karşı dayanıklı, modern ve fonksiyonel sosyal konutların inşası hedefleniyor. Bu projelerde kitlesel üretim esas alınacak ve dar gelirli kişiler için erişilebilir fiyat politikaları uygulanacak. Örneğin, 2024 yılı için en düşük emekli maaşı olan 14 bin 469 TL'yi alan emeklilerin bile ev sahibi olabileceği finansman modelleri geliştirilecek.
TOKİ tarafından yapımı süren projeler tamamlanırken, yeni projelerle sosyal konut üretiminin artırılması hedefleniyor. Bu adımlar hem konut fiyatlarını hem de kira seviyelerini dengelemeye yardımcı olacak ve herkesin ekonomik olarak erişilebilir, sağlıklı ve güvenli konutlara ulaşmasını sağlayacak.

Öncelik dar gelirliler ve dezavantajlı gruplarda

2025 yılına kadar kentlerdeki barınma sorununa çözüm üretmek amacıyla dar gelirli kişilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut projeleri hayata geçirilecek. Bu kapsamda, sadece bu yıl içinde dar ve orta gelir grubu için 100 bin sosyal konutun daha üretilmesi planlanıyor.
CNBC-e'nin haberine göre; Konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade gibi uygun ödeme koşullarıyla satışa sunulacak. Satış sürecinde başvuru sahiplerinin hane gelirine de bakılacak. Gelir limiti olarak büyükşehirler ve diğer şehirler için farklı düzenlemeler yapılacak, örneğin haneye giren gelirin 40-45 bin lirayı aşmaması gibi kriterler uygulanabilecek.

81 ilde uygulanacak

Projeler 81 ilde uygulanacak ve başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İnşa edilecek konutların sıfır atık uyumlu, enerji verimliliği yüksek ve iklim dostu malzemelerle yapılması öncelikler arasında yer alacak.

4 yılda 200 bin konut hedefi

TOKİ, bugüne kadar 200 binden fazla konut inşasını tamamlarken, bunların yüzde 90'ını sosyal konutlar oluşturdu. 2023 yılında 125 bin konut, 2024’te ise yaklaşık 100 bin sosyal konut tamamlandı. 2025 yılı içinse 250 bin konutun inşası hedefleniyor.

Piyasada dengenin sağlanması hedefleniyor

Yeni sosyal konut projelerinin kira fiyatlarını ve konut enflasyonunu düşürmede önemli rol oynaması bekleniyor. Artan konut arzıyla birlikte piyasada fiyatların dengelenmesi ve herkesin daha uygun koşullarda barınma imkanına kavuşması amaçlanıyor.
mehmet şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
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Bakan Şimşek açıkladı: 'İlk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği'
11:17
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