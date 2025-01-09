https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/bakan-simsek-acikladi-dar-gelirlilere-yeni-konut-projesi-1092487632.html
Bakan Şimşek açıkladı: 'İlk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği'
Bakan Şimşek açıkladı: 'İlk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilk evini alacaklara özel çalışmalar içerisinde olduklarının sinyalini verdi. 'MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T11:17+0300
2025-01-09T11:17+0300
2025-01-09T11:20+0300
ekonomi
konut
ev sahibi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092487716_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_2f2a4fb18863864a29038e7bea31f3d0.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dar gelirlilerin konuta erişimi konusunu çok önemsediklerini açıkladı ve "Depremin etkisi azaldıkça kaynağın en büyük kısmını konut arzı kanalına yönlendireceğiz" dedi.'Türkiye ekonomisi daha az kırılgan'Şimşek, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) "2024 Yılı Değerlendirmesi 2025 Yılı Beklentileri" programındaki konuşmasında, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon programını 1,5 yıldır uyguladıklarını belirterek, "Başladığımız noktaya göre Türkiye ekonomisi daha az kırılgan ve makro finansal istikrar güçlü. Bütçe disiplinini deprem yaralarını sardığımız bir dönemde tesis ediyoruz. Dezenflasyon başladı, reel ekonomi etkilendi ama şu ana kadar dayanıklı" dedi. Mehmet Şimşek'ten konut müjdesiHayat pahalılığının en önemli nedeninin yüksek kiralar olduğuna işaret eden Şimşek, "Dar gelirli vatandaşlarımızın, ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Bunu para politikasıyla değil konut arzını artırarak çözebiliriz. Mesela Yarısı Bizden Kampanyası için 2024’te 48 milyar TL, 2025’te 120 milyar TL, 2026’da 173 milyar TL ve 2027’de 270 milyar TL bütçeden kaynak ayırdık. İmkanımız olsa konut üretimine ayırdığımız payı 3’e 5’e katlamak isteriz. Dar gelirlilerin konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Depremin etkisi azaldıkça kaynağın en büyük kısmını konut arzı kanalına yönlendireceğiz” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/bakan-simsek-enflasyon-hedefini-acikladi-bu-programa-inanmanizi-istiyoruz-1092458280.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092487716_317:0:3046:2047_1920x0_80_0_0_0d7cf38b80a70d528132891b7af8982b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mehmet şimşek, mehmet şimşek konut, mehmet şimşek konut son dakika, mehmet şimşek konut müjdesi, ilk evini alacaklara müjde, yeni konut kampanyası, konut kampanyası, ilk kez ev alacaklara kredi
mehmet şimşek, mehmet şimşek konut, mehmet şimşek konut son dakika, mehmet şimşek konut müjdesi, ilk evini alacaklara müjde, yeni konut kampanyası, konut kampanyası, ilk kez ev alacaklara kredi
Bakan Şimşek açıkladı: 'İlk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği'
11:17 09.01.2025 (güncellendi: 11:20 09.01.2025)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilk evini alacaklara özel çalışmalar içerisinde olduklarının sinyalini verdi. 'MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri' programında yapılan açıklamada dar gelirliye konut fırsatı duyuruldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dar gelirlilerin konuta erişimi konusunu çok önemsediklerini açıkladı ve "Depremin etkisi azaldıkça kaynağın en büyük kısmını konut arzı kanalına yönlendireceğiz" dedi.
'Türkiye ekonomisi daha az kırılgan'
Şimşek, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) "2024 Yılı Değerlendirmesi 2025 Yılı Beklentileri" programındaki konuşmasında, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon programını 1,5 yıldır uyguladıklarını belirterek, "Başladığımız noktaya göre Türkiye ekonomisi daha az kırılgan ve makro finansal istikrar güçlü. Bütçe disiplinini deprem yaralarını sardığımız bir dönemde tesis ediyoruz. Dezenflasyon başladı, reel ekonomi etkilendi ama şu ana kadar dayanıklı" dedi.
Mehmet Şimşek'ten konut müjdesi
Hayat pahalılığının en önemli nedeninin yüksek kiralar olduğuna işaret eden Şimşek, "Dar gelirli vatandaşlarımızın, ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Bunu para politikasıyla değil konut arzını artırarak çözebiliriz. Mesela Yarısı Bizden Kampanyası için 2024’te 48 milyar TL, 2025’te 120 milyar TL, 2026’da 173 milyar TL ve 2027’de 270 milyar TL bütçeden kaynak ayırdık. İmkanımız olsa konut üretimine ayırdığımız payı 3’e 5’e katlamak isteriz. Dar gelirlilerin konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Depremin etkisi azaldıkça kaynağın en büyük kısmını konut arzı kanalına yönlendireceğiz” şeklinde konuştu.