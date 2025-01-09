Bakan Şimşek açıkladı: 'İlk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'ABD, hedefine ulaşabilmek için her türlü mekanizmayı kullanabilir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yabancı hakemin futbola maliyeti’
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Eyüp Aksu: 'Çözüm taksi sayısının artışında değil. Çözüm, tarifelerin iyileştirilmesinde'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknoloji 30-40 yıl sonra nerelere evrilecek?
14:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem fırtınası yaşanıyor' diyerek riskli yerleri açıkladı
15:10
3 dk
SESLİ HABER
11 dakika boyunca ölü kaldı: Yaşadıklarını anlattı
15:24
2 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizlerinde güncelleme: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?
15:36
2 dk
SESLİ HABER
Doğum saati başvurularında patlama: CİMER'den nasıl öğrenilir?
15:46
2 dk
SESLİ HABER
Dünyada 4 ölüm gerçekleşti: Norovirüs'ten nasıl korunulur?
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
17:44
3 dk
SESLİ HABER
Bu bitki türü sadece Türkiye'de görülüyor
17:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Puşkov: Trump, İngiltere Başbakanı’nın değişmesini istiyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Radyo Sputnik gündeme getirdi, ilk hamle geldi: Ruhi Su Sokağı
18:25
2 dk
SESLİ HABER
Maduro, Venezüella’da şiddet çıkarmak isteyen militanların yakalandığını duyurdu: Üçü Ukrayna'dan
18:34
2 dk
SESLİ HABER
Danimarka Krallığı'ndan Trump'a armalı Grönland göndermesi
18:42
2 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye'nin çıkarına olanlar bizim de çıkarımızadır
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Anayasa Mahkemesi’nin açılım döneminde verdiği karar yumuşama zemini oluşturmak için verilmiş bir karardır’
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ekonomi yönetimi pahalılığın nedenini buldu: Yüksek kiralar
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
YAZI - YORUM
Marketlerin en hızlı büyüdüğü üç ülke: Lübnan, Arjantin, Türkiye
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/bakan-simsek-acikladi-dar-gelirlilere-yeni-konut-projesi-1092487632.html
Bakan Şimşek açıkladı: 'İlk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği'
Bakan Şimşek açıkladı: 'İlk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilk evini alacaklara özel çalışmalar içerisinde olduklarının sinyalini verdi. 'MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T11:17+0300
2025-01-09T11:20+0300
ekonomi
konut
ev sahibi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092487716_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_2f2a4fb18863864a29038e7bea31f3d0.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dar gelirlilerin konuta erişimi konusunu çok önemsediklerini açıkladı ve "Depremin etkisi azaldıkça kaynağın en büyük kısmını konut arzı kanalına yönlendireceğiz" dedi.'Türkiye ekonomisi daha az kırılgan'Şimşek, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) "2024 Yılı Değerlendirmesi 2025 Yılı Beklentileri" programındaki konuşmasında, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon programını 1,5 yıldır uyguladıklarını belirterek, "Başladığımız noktaya göre Türkiye ekonomisi daha az kırılgan ve makro finansal istikrar güçlü. Bütçe disiplinini deprem yaralarını sardığımız bir dönemde tesis ediyoruz. Dezenflasyon başladı, reel ekonomi etkilendi ama şu ana kadar dayanıklı" dedi. Mehmet Şimşek'ten konut müjdesiHayat pahalılığının en önemli nedeninin yüksek kiralar olduğuna işaret eden Şimşek, "Dar gelirli vatandaşlarımızın, ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Bunu para politikasıyla değil konut arzını artırarak çözebiliriz. Mesela Yarısı Bizden Kampanyası için 2024’te 48 milyar TL, 2025’te 120 milyar TL, 2026’da 173 milyar TL ve 2027’de 270 milyar TL bütçeden kaynak ayırdık. İmkanımız olsa konut üretimine ayırdığımız payı 3’e 5’e katlamak isteriz. Dar gelirlilerin konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Depremin etkisi azaldıkça kaynağın en büyük kısmını konut arzı kanalına yönlendireceğiz” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/bakan-simsek-enflasyon-hedefini-acikladi-bu-programa-inanmanizi-istiyoruz-1092458280.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092487716_317:0:3046:2047_1920x0_80_0_0_0d7cf38b80a70d528132891b7af8982b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mehmet şimşek, mehmet şimşek konut, mehmet şimşek konut son dakika, mehmet şimşek konut müjdesi, ilk evini alacaklara müjde, yeni konut kampanyası, konut kampanyası, ilk kez ev alacaklara kredi
mehmet şimşek, mehmet şimşek konut, mehmet şimşek konut son dakika, mehmet şimşek konut müjdesi, ilk evini alacaklara müjde, yeni konut kampanyası, konut kampanyası, ilk kez ev alacaklara kredi

Bakan Şimşek açıkladı: 'İlk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği'

11:17 09.01.2025 (güncellendi: 11:20 09.01.2025)
© Arif Hüdaverdi Yamanmehmet şimşek
mehmet şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© Arif Hüdaverdi Yaman
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilk evini alacaklara özel çalışmalar içerisinde olduklarının sinyalini verdi. 'MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri' programında yapılan açıklamada dar gelirliye konut fırsatı duyuruldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dar gelirlilerin konuta erişimi konusunu çok önemsediklerini açıkladı ve "Depremin etkisi azaldıkça kaynağın en büyük kısmını konut arzı kanalına yönlendireceğiz" dedi.

'Türkiye ekonomisi daha az kırılgan'

Şimşek, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) "2024 Yılı Değerlendirmesi 2025 Yılı Beklentileri" programındaki konuşmasında, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon programını 1,5 yıldır uyguladıklarını belirterek, "Başladığımız noktaya göre Türkiye ekonomisi daha az kırılgan ve makro finansal istikrar güçlü. Bütçe disiplinini deprem yaralarını sardığımız bir dönemde tesis ediyoruz. Dezenflasyon başladı, reel ekonomi etkilendi ama şu ana kadar dayanıklı" dedi.

Mehmet Şimşek'ten konut müjdesi

Hayat pahalılığının en önemli nedeninin yüksek kiralar olduğuna işaret eden Şimşek, "Dar gelirli vatandaşlarımızın, ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Bunu para politikasıyla değil konut arzını artırarak çözebiliriz. Mesela Yarısı Bizden Kampanyası için 2024’te 48 milyar TL, 2025’te 120 milyar TL, 2026’da 173 milyar TL ve 2027’de 270 milyar TL bütçeden kaynak ayırdık. İmkanımız olsa konut üretimine ayırdığımız payı 3’e 5’e katlamak isteriz. Dar gelirlilerin konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Depremin etkisi azaldıkça kaynağın en büyük kısmını konut arzı kanalına yönlendireceğiz” şeklinde konuştu.
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
EKONOMİ
Bakan Şimşek, enflasyon hedefini açıkladı: 'Bu programa inanmanızı istiyoruz'
Dün, 14:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала