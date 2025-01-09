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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/kandilliden-beklenmedik-son-dakika-trabzonda-deprem-meydana-geldi-1092478385.html
Kandilli'den beklenmedik son dakika: Trabzon'da deprem meydana geldi
Kandilli'den beklenmedik son dakika: Trabzon'da deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Trabzon sabah saatlerinde 3.4 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin merkez üssü ve büyüklüğünü açıkladı. 09.01.2025, Sputnik Türkiye
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son depremler
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deprem
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afad
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Sabah saatlerinde Trabzon, hafif şiddetli bir depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre depremin büyüklüğü 3.4, merkez üssü ise Trabzon merkez olarak belirlendi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı ifade edilirken, kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, konuyla ilgili detaylı bilgi arayışına girdi.AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriAFAD ve Kandilli Rasathanesi, Trabzon’daki depremle ilgili bilgileri resmi sistemlerinde paylaştı. Trabzon’da hissedilen depremin derinliği ve şiddeti, hafif bir sarsıntıya neden oldu.Trabzon’da depremin merkez üssü neresi?Trabzon’daki depremin merkez üssünün şehir merkezi olduğu açıklandı. Depremin ardından uzmanlar, bu tür hafif depremlerin Karadeniz Bölgesi'nde sıkça görüldüğünü ve paniğe neden olacak bir durum olmadığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/istanbulda-kar-yagisi-kesinlesti-meteorolojiden-35-il-icin-kritik-uyari-geldi-kara-kisa-hazir-1092477126.html
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trabzon deprem mi oldu, deprem, deprem son dakika, son dakika deprem, trabzon deprem, trabzon deprem haberleri, trabzon'da deprem oldu mu, trabzon merkez üssü deprem, trabzon deprem büyüklüğü, trabzon 3.4 büyüklüğünde deprem, afad trabzon deprem açıklaması, kandilli rasathanesi trabzon deprem, trabzon deprem son dakika, karadeniz deprem, trabzon deprem şiddeti, trabzon deprem detayı, trabzon'da deprem ne zaman oldu, trabzon deprem bölgesi, trabzon deprem son durum, trabzon hafif deprem, karadeniz bölgesi deprem haberleri, trabzon'daki deprem nerede oldu

Kandilli'den beklenmedik son dakika: Trabzon'da deprem meydana geldi

07:23 09.01.2025
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© İHA
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Trabzon sabah saatlerinde 3.4 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin merkez üssü ve büyüklüğünü açıkladı.
Sabah saatlerinde Trabzon, hafif şiddetli bir depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre depremin büyüklüğü 3.4, merkez üssü ise Trabzon merkez olarak belirlendi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı ifade edilirken, kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, konuyla ilgili detaylı bilgi arayışına girdi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Trabzon’daki depremle ilgili bilgileri resmi sistemlerinde paylaştı. Trabzon’da hissedilen depremin derinliği ve şiddeti, hafif bir sarsıntıya neden oldu.

Trabzon’da depremin merkez üssü neresi?

Trabzon’daki depremin merkez üssünün şehir merkezi olduğu açıklandı. Depremin ardından uzmanlar, bu tür hafif depremlerin Karadeniz Bölgesi'nde sıkça görüldüğünü ve paniğe neden olacak bir durum olmadığını belirtti.
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