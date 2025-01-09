https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/kandilliden-beklenmedik-son-dakika-trabzonda-deprem-meydana-geldi-1092478385.html

Kandilli'den beklenmedik son dakika: Trabzon'da deprem meydana geldi

Kandilli'den beklenmedik son dakika: Trabzon'da deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

Trabzon sabah saatlerinde 3.4 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin merkez üssü ve büyüklüğünü açıkladı. 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T07:23+0300

2025-01-09T07:23+0300

2025-01-09T07:23+0300

son depremler

trabzon

deprem

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

afad

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Sabah saatlerinde Trabzon, hafif şiddetli bir depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre depremin büyüklüğü 3.4, merkez üssü ise Trabzon merkez olarak belirlendi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı ifade edilirken, kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, konuyla ilgili detaylı bilgi arayışına girdi.AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriAFAD ve Kandilli Rasathanesi, Trabzon’daki depremle ilgili bilgileri resmi sistemlerinde paylaştı. Trabzon’da hissedilen depremin derinliği ve şiddeti, hafif bir sarsıntıya neden oldu.Trabzon’da depremin merkez üssü neresi?Trabzon’daki depremin merkez üssünün şehir merkezi olduğu açıklandı. Depremin ardından uzmanlar, bu tür hafif depremlerin Karadeniz Bölgesi'nde sıkça görüldüğünü ve paniğe neden olacak bir durum olmadığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/istanbulda-kar-yagisi-kesinlesti-meteorolojiden-35-il-icin-kritik-uyari-geldi-kara-kisa-hazir-1092477126.html

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