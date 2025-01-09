https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/kandilliden-beklenmedik-son-dakika-trabzonda-deprem-meydana-geldi-1092478385.html
Kandilli'den beklenmedik son dakika: Trabzon'da deprem meydana geldi
Kandilli'den beklenmedik son dakika: Trabzon'da deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Trabzon sabah saatlerinde 3.4 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin merkez üssü ve büyüklüğünü açıkladı. 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T07:23+0300
2025-01-09T07:23+0300
2025-01-09T07:23+0300
son depremler
trabzon
deprem
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afad
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Sabah saatlerinde Trabzon, hafif şiddetli bir depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre depremin büyüklüğü 3.4, merkez üssü ise Trabzon merkez olarak belirlendi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı ifade edilirken, kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, konuyla ilgili detaylı bilgi arayışına girdi.AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriAFAD ve Kandilli Rasathanesi, Trabzon’daki depremle ilgili bilgileri resmi sistemlerinde paylaştı. Trabzon’da hissedilen depremin derinliği ve şiddeti, hafif bir sarsıntıya neden oldu.Trabzon’da depremin merkez üssü neresi?Trabzon’daki depremin merkez üssünün şehir merkezi olduğu açıklandı. Depremin ardından uzmanlar, bu tür hafif depremlerin Karadeniz Bölgesi'nde sıkça görüldüğünü ve paniğe neden olacak bir durum olmadığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/istanbulda-kar-yagisi-kesinlesti-meteorolojiden-35-il-icin-kritik-uyari-geldi-kara-kisa-hazir-1092477126.html
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Kandilli'den beklenmedik son dakika: Trabzon'da deprem meydana geldi
Trabzon sabah saatlerinde 3.4 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin merkez üssü ve büyüklüğünü açıkladı.
Sabah saatlerinde Trabzon, hafif şiddetli bir depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre depremin büyüklüğü 3.4, merkez üssü ise Trabzon merkez olarak belirlendi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı ifade edilirken, kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, konuyla ilgili detaylı bilgi arayışına girdi.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Trabzon’daki depremle ilgili bilgileri resmi sistemlerinde paylaştı. Trabzon’da hissedilen depremin derinliği ve şiddeti, hafif bir sarsıntıya neden oldu.
Trabzon’da depremin merkez üssü neresi?
Trabzon’daki depremin merkez üssünün şehir merkezi olduğu açıklandı. Depremin ardından uzmanlar, bu tür hafif depremlerin Karadeniz Bölgesi'nde sıkça görüldüğünü ve paniğe neden olacak bir durum olmadığını belirtti.