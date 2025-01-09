https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/kaliforniya-yangininin-maliyeti-57-milyar-dolari-bulabilir-1092476511.html

Kaliforniya yangınının maliyeti: '57 milyar doları bulabilir'

Kaliforniya yangınının maliyeti: '57 milyar doları bulabilir'

Sputnik Türkiye

Kaliforniya'daki şiddetli orman yangınlarının ekonomik kaybının 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor. Yangınlar, Los Angeles'ın... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T04:24+0300

2025-01-09T04:24+0300

2025-01-09T04:24+0300

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangınlarının yol açtığı toplam hasar ve ekonomik kaybın 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather, Kaliforniya'daki orman yangınlarının ekonomik maliyetine dair öncü tahminlerini paylaştı. Buna göre, yangınların etkisiyle meydana gelen toplam hasarın, 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında değişmesi bekleniyor.Los Angeles’ta, şiddetli rüzgarların kuru hava koşullarıyla birleşmesiyle salı akşamı başlayan yangınlar, hızla yayıldı. Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık bir alan kül olurken, bölgede yaşayanlara tahliye emri verildi.Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yangına müdahale çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Los Angeles’ta acil durum ilan etti. Yangınların etkisiyle, Pacific Palisades, Hurst, Eaton ve Woodley bölgelerinde şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

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