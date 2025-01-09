https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/kaliforniya-yangininin-maliyeti-57-milyar-dolari-bulabilir-1092476511.html
Kaliforniya yangınının maliyeti: '57 milyar doları bulabilir'
Kaliforniya yangınının maliyeti: '57 milyar doları bulabilir'
Sputnik Türkiye
Kaliforniya'daki şiddetli orman yangınlarının ekonomik kaybının 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor. Yangınlar, Los Angeles'ın... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T04:24+0300
2025-01-09T04:24+0300
2025-01-09T04:24+0300
dünya
kaliforniya
los angeles
abd
yangın
yangın söndürme
hollywood
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092476354_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81363e9bae85a34ecc4d43f00c6333ec.jpg
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangınlarının yol açtığı toplam hasar ve ekonomik kaybın 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather, Kaliforniya'daki orman yangınlarının ekonomik maliyetine dair öncü tahminlerini paylaştı. Buna göre, yangınların etkisiyle meydana gelen toplam hasarın, 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında değişmesi bekleniyor.Los Angeles’ta, şiddetli rüzgarların kuru hava koşullarıyla birleşmesiyle salı akşamı başlayan yangınlar, hızla yayıldı. Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık bir alan kül olurken, bölgede yaşayanlara tahliye emri verildi.Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yangına müdahale çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Los Angeles’ta acil durum ilan etti. Yangınların etkisiyle, Pacific Palisades, Hurst, Eaton ve Woodley bölgelerinde şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/los-angeles-yangini-buyuyor-abd-baskan-yardimcisi-harrisin-evi-tahliye-edildi-1092474159.html
kaliforniya
los angeles
hollywood
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092476354_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5b0e001082d193cf6dd8e458265c214c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kaliforniya, los angeles, abd, yangın, yangın söndürme, hollywood
kaliforniya, los angeles, abd, yangın, yangın söndürme, hollywood
Kaliforniya yangınının maliyeti: '57 milyar doları bulabilir'
Kaliforniya'daki şiddetli orman yangınlarının ekonomik kaybının 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor. Yangınlar, Los Angeles'ın farklı bölgelerinde büyük zarara yol açarken, şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olduğu bildirildi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangınlarının yol açtığı toplam hasar ve ekonomik kaybın 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.
Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather, Kaliforniya'daki orman yangınlarının ekonomik maliyetine dair öncü tahminlerini paylaştı. Buna göre, yangınların etkisiyle meydana gelen toplam hasarın, 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında değişmesi bekleniyor.
Los Angeles’ta, şiddetli rüzgarların kuru hava koşullarıyla birleşmesiyle salı akşamı başlayan yangınlar, hızla yayıldı. Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık bir alan kül olurken, bölgede yaşayanlara tahliye emri verildi.
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yangına müdahale çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Los Angeles’ta acil durum ilan etti. Yangınların etkisiyle, Pacific Palisades, Hurst, Eaton ve Woodley bölgelerinde şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.