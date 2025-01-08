https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/los-angeles-yangini-buyuyor-abd-baskan-yardimcisi-harrisin-evi-tahliye-edildi-1092474159.html
Los Angeles yangını büyüyor: ABD Başkan Yardımcısı Harris'in evi tahliye edildi
Los Angeles yangını büyüyor: ABD Başkan Yardımcısı Harris'in evi tahliye edildi
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Los Angeles’taki evi, bölgede hızla yayılan yangınlar nedeniyle tahliye emri altına alındı. Harris ve eşi Doug Emhoff... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T23:41+0300
2025-01-08T23:41+0300
2025-01-08T23:41+0300
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Palisades Yangını, 2 bin 921 dönüm araziyi etkisi altına alırken Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in konutu da bölgede bulunuyor.Los Angeles kentinde başlayan yangın 30 binden fazla kişinin tahliyesine neden olurken etkili olan rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarının sekteye uğradığı ifade edildi. Los Angeles County'deki evlerini terk etmek zorunda kalan on binlerce Kaliforniyalıdan biri de ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Harris’in sözcüsü Ernesto Aprezo ''Evde kimse yoktu. Başkan Yardımcısı ve eşi, diğer Kaliforniyalıların, kahraman ilk müdahale ekiplerinin ve Gizli Servis personelinin güvenliği için dua ediyor” dedi.Forbes, çiftin net servetini yaklaşık 8 milyon dolar olarak tahmin ederken yangın bölgesinde kalan malikanenin değerini 4.4 milyon dolar olarak açıkladı. Başkan Yardımcısı Harris'in, bu hafta Washington'daki konutunda gelişmeleri takip ettiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/los-angelestaki-orman-yanginlari-buyuyerek-devam-ediyor-unlu-film-yildizlari-evlerini-tahliye-etti-1092448130.html
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abd, yangın, kamala harris, abd başkanı, los angeles, hollywood, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi
abd, yangın, kamala harris, abd başkanı, los angeles, hollywood, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi
Los Angeles yangını büyüyor: ABD Başkan Yardımcısı Harris'in evi tahliye edildi
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Los Angeles’taki evi, bölgede hızla yayılan yangınlar nedeniyle tahliye emri altına alındı. Harris ve eşi Doug Emhoff, evde kimse olmadığı sırada tahliye emrinin verildiğini belirterek, Kaliforniyalılar için dua ettiklerini açıkladılar.
Palisades Yangını, 2 bin 921 dönüm araziyi etkisi altına alırken Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in konutu da bölgede bulunuyor.
Los Angeles kentinde başlayan yangın 30 binden fazla kişinin tahliyesine neden olurken etkili olan rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarının sekteye uğradığı ifade edildi. Los Angeles County'deki evlerini terk etmek zorunda kalan on binlerce Kaliforniyalıdan biri de ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Harris’in sözcüsü Ernesto Aprezo ''Evde kimse yoktu. Başkan Yardımcısı ve eşi, diğer Kaliforniyalıların, kahraman ilk müdahale ekiplerinin ve Gizli Servis personelinin güvenliği için dua ediyor” dedi.
Forbes, çiftin net servetini yaklaşık 8 milyon dolar olarak tahmin ederken yangın bölgesinde kalan malikanenin değerini 4.4 milyon dolar olarak açıkladı. Başkan Yardımcısı Harris'in, bu hafta Washington'daki konutunda gelişmeleri takip ettiği açıklandı.