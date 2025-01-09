https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/kafe-ve-restoranlardan-rezervasyon-icin-kapora-uygulamasi-para-iadesi-alabilirsiniz-1092488885.html
Kafe ve restoranlardan rezervasyon için kapora uygulaması: 'Para iadesi alabilirsiniz'
Kafe ve restoranlardan rezervasyon için kapora uygulaması: 'Para iadesi alabilirsiniz'
Sputnik Türkiye
Daha öncesinde harcama limiti koyan restoran ve kafeler için Ticaret Bakanlığı soruşturmaya başlamıştı. Şimdi de restoran ve kafeler rezervasyon için kapora... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T12:03+0300
2025-01-09T12:03+0300
2025-01-09T12:03+0300
ekonomi
restoran
rezervasyon
tüketici
kapora
tüketici
tüketici mahkemesi
tüketici dernekleri federasyonu (tüdef)
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Daha öncesinde 2 bin liralık harcama limiti ile gündeme gelen işletmeler, şimdi de rezervasyon için kapora talep etmeye başladı. Daha öncesinde özel günler için süslenerek ayrılan masalar için kapora istenirken şimdi normal masalar için de kapora talebinde bulunuluyor.Rezervasyon için kapora istemek yasal mı?Milliyet'e konuşan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, işletme sahiplerinin rezervasyonun iptal edilmesi halinde mağdur olduklarını belirtti ve şu cümleleri kurdu:Yurt dışında böyle bir uygulamanın olup olmadığını da aktaran Güllü, "Yurt dışında kapora olayının yaygın olmayacağı varsa da ülkemizde uygulandığı şekilde etik dışı bir hareket tarzı olan paranın üzerine yatma düşüncesinin olmadığı kanaatindeyiz" sözlerini kullandı.'Şikayet edin'İşletmelerin kapora talebi ile karşılaşan müşterilerin, ilgili işletmeyi şikayet edebileceklerini belirterek:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/kimse-gitmeyince-parayla-musteri-ise-aldilar-restoranda-otur-1500-tl-kazanip-ye-ic-1085751458.html
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rezervasyon kapora, restoran rezervasyon kapora, kapora isteme yasal mı
rezervasyon kapora, restoran rezervasyon kapora, kapora isteme yasal mı
Kafe ve restoranlardan rezervasyon için kapora uygulaması: 'Para iadesi alabilirsiniz'
Daha öncesinde harcama limiti koyan restoran ve kafeler için Ticaret Bakanlığı soruşturmaya başlamıştı. Şimdi de restoran ve kafeler rezervasyon için kapora alınması ile gündeme geldi. Peki işletmelerin bu talebi yasal mı?
Daha öncesinde 2 bin liralık harcama limiti ile gündeme gelen işletmeler, şimdi de rezervasyon için kapora talep etmeye başladı. Daha öncesinde özel günler için süslenerek ayrılan masalar için kapora istenirken şimdi normal masalar için de kapora talebinde bulunuluyor.
Rezervasyon için kapora istemek yasal mı?
Milliyet'e konuşan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, işletme sahiplerinin rezervasyonun iptal edilmesi halinde mağdur olduklarını belirtti ve şu cümleleri kurdu:
"Son zamanlarda restoran ve kafelerde tüketici aleyhine uygulamalar yaygınlaşmaya başladı. Servis ücretleri, kuver ücretleri, asgari harcama limitleri gibi... Şimdi de rezervasyonlarda kapora talebi. Bu talepler etik olmadığı gibi hukuki de değildir"
Yurt dışında böyle bir uygulamanın olup olmadığını da aktaran Güllü, "Yurt dışında kapora olayının yaygın olmayacağı varsa da ülkemizde uygulandığı şekilde etik dışı bir hareket tarzı olan paranın üzerine yatma düşüncesinin olmadığı kanaatindeyiz" sözlerini kullandı.
İşletmelerin kapora talebi ile karşılaşan müşterilerin, ilgili işletmeyi şikayet edebileceklerini belirterek:
"Tüketiciler hizmeti alma konusunda karara varmadan rezervasyon yaptırmasınlar. Rezervasyonlarından dolayı ödeme yapacaklarsa bunu ‘rezervasyon/bağlanma’ parası olarak açıklamaya yazsınlar. Rezervasyon iptali durumunda ise hemen firmaya yazılı (mail) gibi) bildirimde bulunsunlar. Bağlanma parası olarak ödedikleri kaporalar için de miktara göre 2025 yılı için 149 bin liranın altında ise tüketici hakem heyetine başvurarak para iadesi talep edebilirler.”