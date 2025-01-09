https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/kafe-ve-restoranlardan-rezervasyon-icin-kapora-uygulamasi-para-iadesi-alabilirsiniz-1092488885.html

Kafe ve restoranlardan rezervasyon için kapora uygulaması: 'Para iadesi alabilirsiniz'

Kafe ve restoranlardan rezervasyon için kapora uygulaması: 'Para iadesi alabilirsiniz'

Sputnik Türkiye

Daha öncesinde harcama limiti koyan restoran ve kafeler için Ticaret Bakanlığı soruşturmaya başlamıştı. Şimdi de restoran ve kafeler rezervasyon için kapora... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T12:03+0300

2025-01-09T12:03+0300

2025-01-09T12:03+0300

ekonomi

restoran

rezervasyon

tüketici

kapora

tüketici

tüketici mahkemesi

tüketici dernekleri federasyonu (tüdef)

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Daha öncesinde 2 bin liralık harcama limiti ile gündeme gelen işletmeler, şimdi de rezervasyon için kapora talep etmeye başladı. Daha öncesinde özel günler için süslenerek ayrılan masalar için kapora istenirken şimdi normal masalar için de kapora talebinde bulunuluyor.Rezervasyon için kapora istemek yasal mı?Milliyet'e konuşan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, işletme sahiplerinin rezervasyonun iptal edilmesi halinde mağdur olduklarını belirtti ve şu cümleleri kurdu:Yurt dışında böyle bir uygulamanın olup olmadığını da aktaran Güllü, "Yurt dışında kapora olayının yaygın olmayacağı varsa da ülkemizde uygulandığı şekilde etik dışı bir hareket tarzı olan paranın üzerine yatma düşüncesinin olmadığı kanaatindeyiz" sözlerini kullandı.'Şikayet edin'İşletmelerin kapora talebi ile karşılaşan müşterilerin, ilgili işletmeyi şikayet edebileceklerini belirterek:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/kimse-gitmeyince-parayla-musteri-ise-aldilar-restoranda-otur-1500-tl-kazanip-ye-ic-1085751458.html

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