https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/kimse-gitmeyince-parayla-musteri-ise-aldilar-restoranda-otur-1500-tl-kazanip-ye-ic-1085751458.html

Kimse gitmeyince parayla 'müşteri' işe aldılar: 'Restoranda otur, 1500 TL kazanıp ye iç'

Kimse gitmeyince parayla 'müşteri' işe aldılar: 'Restoranda otur, 1500 TL kazanıp ye iç'

Sputnik Türkiye

Türkiye’nin önde gelen tatil beldelerinde fiyatların yüksek olması, işletmeleri müşteri bulmakta zorlamaya başladı. İzmir’in gözde turizm merkezi Çeşme’de bir... 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T08:16+0300

2024-07-11T08:16+0300

2024-07-11T08:16+0300

restoran

müşteri

kafe

kafe

ekonomi

dublör

tüketici

tüketici

tüketici hakem heyeti

tüketici mahkemesi

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Çeşme'deki bir kafe, 4 saatliğine dublör müşteri olmayı kabul eden kişilere 1500 TL ücret teklif eden bir ilan yayımladı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu ilan, işletmenin zor durumda olduğunu gözler önüne serdi. Yüksek fiyatlar nedeniyle kişilerin dışarıda yeme içme yapmaktan kaçındığı bu dönemde, kafeler ve restoranlar müşteri çekmek için farklı yöntemlere başvuruyor.Tüketiciyi Aldatmaya Yönelik DavranışTüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, bu tür sahte müşteri faaliyetlerinin etik olmadığını ve tüketiciyi aldatmaya yönelik olduğunu belirtti. Güllü, "Lokanta ve restoranlardaki fiyat artışları, pek çok vatandaşın bütçesini zorluyor. Ayrıca servis ücreti adı altında alınan haksız bedellerle faturalar iyice kabarıyor. Mekan dolu gözüksün diye dublör çalıştırılması utanç verici bir davranıştır" dedi.Fahiş Fiyatlara Karşı Ne Yapılmalı?Kafe, lokanta ve restoranlardaki fahiş fiyatların önüne geçmek için fiyatların sürekli kontrol edilmesi ve denetlenmesi gerektiğini belirten Güllü, piyasanın serbest bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, servis ücreti ve kuver ücreti gibi haksız alınan ilave ücretlere son verilmesi gerektiğini söyledi.Kapıda Menü UygulamasıTÜKONFED'in sahada yaptığı gözlemlere göre, kapıda menü yazılması uygulamasına genellikle uyulduğunu belirten Güllü, denetimlerin yapıldığını ve cezaların kesildiğini kaydetti.Şikayet Mercii ve CezalarVatandaşların, fahiş fiyatlara karşı Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na, yanıltıcı reklam ve ilanlara karşı ise Reklam Kurulu’na e-Devlet üzerinden şikayette bulunabileceklerini belirten Güllü, bu şikayetler sonucunda firmalara idari para cezalarının uygulanacağını söyledi. Fahiş fiyat artışı yapan işletmelere 100 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar, piyasa dengesini bozan ve tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde bulunan işletmelere ise 1 milyon TL’den 12 milyon TL’ye kadar ceza verilebileceğini ifade etti.

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