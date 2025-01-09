Joe Biden: Trump'ı yenmek için en iyi şansın bende olduğunu düşündüm

"Sonra Trump yeniden aday olduğunda, onu yenmek için en iyi şansın bende olduğunu düşündüm. Ancak 85 ya da 86 yaşındayken başkan olmak da istemiyordum. Bu yüzden bayrağı devretmekten bahsettim. Ama bilmiyorum. Kim bilebilir ki? Şimdiye kadar iyi gitti. Ama 86 yaşıma geldiğimde ne olacağımı kim bilebilir?"