https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/joe-biden-trumpi-yenmek-icin-en-iyi-sansin-bende-oldugunu-dusundum-1092500187.html
Joe Biden: Trump'ı yenmek için en iyi şansın bende olduğunu düşündüm
Joe Biden: Trump'ı yenmek için en iyi şansın bende olduğunu düşündüm
Sputnik Türkiye
20 Ocak'taki yemin töreni sonrası ABD Başkanlığını Donald Trump'a devredecek olan Joe Biden, ABD medyasına özel röportaj verdi. Biden, "Trump yeniden aday... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T15:04+0300
2025-01-09T15:04+0300
2025-01-09T15:04+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, görevini 20 Ocak'ta Donald Trump'a bırakmadan önce ABD basınına özel röportaj vererek seçim sürecinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Seçim yarışının ortasında adaylıktan çekildiğini açıklayan Joe Biden, seçim adaylığı için eski ABD Başkanı Barrack Obama ile görüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullanıyor:82 yaşındaki Biden, USA Today medya organına verdiği özel röportajda Kasım seçimlerinden kısa bir süre sonra Oval Ofis'te yaptıkları görüşme sırasında olası aflar konusunda Trump'a “çok açık sözlü” olduğunu da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/biden-bu-kez-torununun-cinsiyetini-unuttu-1092475779.html
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joe biden, donald trump, abd
joe biden, donald trump, abd
Joe Biden: Trump'ı yenmek için en iyi şansın bende olduğunu düşündüm
20 Ocak'taki yemin töreni sonrası ABD Başkanlığını Donald Trump'a devredecek olan Joe Biden, ABD medyasına özel röportaj verdi. Biden, "Trump yeniden aday olduğunda, onu yenmek için en iyi şansın bende olduğunu düşündüm" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden, görevini 20 Ocak'ta Donald Trump'a bırakmadan önce ABD basınına özel röportaj vererek seçim sürecinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Seçim yarışının ortasında adaylıktan çekildiğini açıklayan Joe Biden, seçim adaylığı için eski ABD Başkanı Barrack Obama ile görüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullanıyor:
"Sonra Trump yeniden aday olduğunda, onu yenmek için en iyi şansın bende olduğunu düşündüm. Ancak 85 ya da 86 yaşındayken başkan olmak da istemiyordum. Bu yüzden bayrağı devretmekten bahsettim. Ama bilmiyorum. Kim bilebilir ki? Şimdiye kadar iyi gitti. Ama 86 yaşıma geldiğimde ne olacağımı kim bilebilir?"
82 yaşındaki Biden, USA Today medya organına verdiği özel röportajda Kasım seçimlerinden kısa bir süre sonra Oval Ofis'te yaptıkları görüşme sırasında olası aflar konusunda Trump'a “çok açık sözlü” olduğunu da sözlerine ekledi.