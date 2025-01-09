https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/istanbulda-metro-kapanacak-ucretsiz-iett-seferleri-olacak-1092512334.html

İstanbul'da metro kapanacak: Ücretsiz İETT seferleri olacak

İstanbul'da metro kapanacak: Ücretsiz İETT seferleri olacak

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Otogar Viyadüğü üzerindeki yapılacak çalışmalar nedeniyle, belirli tarihlerde metro seferleri durdurulacak. Metro İstanbul tarafından yapılan... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T21:15+0300

2025-01-09T21:15+0300

2025-01-09T21:15+0300

türkiye

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

metro

metro istanbul

metro hattı

metro istanbul aş

iett

istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)

iett işletmeleri genel müdürlüğü

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Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında metro seferleri olmayacak.Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da Otogar Viyadüğü üzerindeki yapılacak çalışmalar nedeniyle 11, 25 Ocak ve 8 Şubat Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında seferlerin askıya alındığı belirtildi. Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gecelerde 'Gece Metrosu' hizmeti de sunulmayacağı belirtilirken metro hatlarının kapalı olduğu sürede yolcular için alternatif ulaşım sağlayan Ücretsiz İETT Otobüs Seferleri düzenleneceği açıklandı. Otogar ile Kocatepe, Esenler ve Terazidere arasında karşılıklı olarak otobüs seferleri yapılacak.Metro kapalı olacakKocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonlarının kapalı olacağı tarihler şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/dogu-ekspresinde-yangin-cikti-tren-hat-disina-cekildi-1092510604.html

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kocatepe-otogar, esenler-otogar ve terazidere-otogar istasyonları kapalı mı, metro neden çalışmıyor, istanbul metro kapalı mı