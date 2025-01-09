https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/istanbulda-metro-kapanacak-ucretsiz-iett-seferleri-olacak-1092512334.html
İstanbul'da metro kapanacak: Ücretsiz İETT seferleri olacak
İstanbul'da metro kapanacak: Ücretsiz İETT seferleri olacak
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Otogar Viyadüğü üzerindeki yapılacak çalışmalar nedeniyle, belirli tarihlerde metro seferleri durdurulacak. Metro İstanbul tarafından yapılan... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T21:15+0300
2025-01-09T21:15+0300
2025-01-09T21:15+0300
türkiye
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
metro
metro istanbul
metro hattı
metro istanbul aş
iett
istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)
iett işletmeleri genel müdürlüğü
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Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında metro seferleri olmayacak.Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da Otogar Viyadüğü üzerindeki yapılacak çalışmalar nedeniyle 11, 25 Ocak ve 8 Şubat Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında seferlerin askıya alındığı belirtildi. Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gecelerde 'Gece Metrosu' hizmeti de sunulmayacağı belirtilirken metro hatlarının kapalı olduğu sürede yolcular için alternatif ulaşım sağlayan Ücretsiz İETT Otobüs Seferleri düzenleneceği açıklandı. Otogar ile Kocatepe, Esenler ve Terazidere arasında karşılıklı olarak otobüs seferleri yapılacak.Metro kapalı olacakKocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonlarının kapalı olacağı tarihler şu şekilde:
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kocatepe-otogar, esenler-otogar ve terazidere-otogar istasyonları kapalı mı, metro neden çalışmıyor, istanbul metro kapalı mı
kocatepe-otogar, esenler-otogar ve terazidere-otogar istasyonları kapalı mı, metro neden çalışmıyor, istanbul metro kapalı mı
İstanbul'da metro kapanacak: Ücretsiz İETT seferleri olacak
İstanbul'da Otogar Viyadüğü üzerindeki yapılacak çalışmalar nedeniyle, belirli tarihlerde metro seferleri durdurulacak. Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre 11, 25 Ocak ve 8 Şubat seferlerinin askıya alındığı gün ve saat aralıkları belli oldu. Düzenleme süresince İETT otobüs seferleri ücretsiz yapılacak.
Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında metro seferleri olmayacak.
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da Otogar Viyadüğü üzerindeki yapılacak çalışmalar nedeniyle 11, 25 Ocak ve 8 Şubat Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında seferlerin askıya alındığı belirtildi. Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gecelerde 'Gece Metrosu' hizmeti de sunulmayacağı belirtilirken metro hatlarının kapalı olduğu sürede yolcular için alternatif ulaşım sağlayan Ücretsiz İETT Otobüs Seferleri düzenleneceği açıklandı. Otogar ile Kocatepe, Esenler ve Terazidere arasında karşılıklı olarak otobüs seferleri yapılacak.
Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonlarının kapalı olacağı tarihler şu şekilde:
11 Ocak Cumartesi
22.30’dan 13 Ocak Pazartesi
06.00’ya kadar
25 Ocak Cumartesi
22.30’dan 27 Ocak Pazartesi
06.00’ya kadar
8 Şubat Cumartesi
22.30’dan 10 Şubat Pazartesi
06.00’ya kadar