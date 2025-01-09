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İstanbul'da metro kapanacak: Ücretsiz İETT seferleri olacak
İstanbul'da metro kapanacak: Ücretsiz İETT seferleri olacak
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Otogar Viyadüğü üzerindeki yapılacak çalışmalar nedeniyle, belirli tarihlerde metro seferleri durdurulacak. Metro İstanbul tarafından yapılan... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
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Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında metro seferleri olmayacak.Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da Otogar Viyadüğü üzerindeki yapılacak çalışmalar nedeniyle 11, 25 Ocak ve 8 Şubat Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında seferlerin askıya alındığı belirtildi. Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gecelerde 'Gece Metrosu' hizmeti de sunulmayacağı belirtilirken metro hatlarının kapalı olduğu sürede yolcular için alternatif ulaşım sağlayan Ücretsiz İETT Otobüs Seferleri düzenleneceği açıklandı. Otogar ile Kocatepe, Esenler ve Terazidere arasında karşılıklı olarak otobüs seferleri yapılacak.Metro kapalı olacakKocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonlarının kapalı olacağı tarihler şu şekilde:
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kocatepe-otogar, esenler-otogar ve terazidere-otogar istasyonları kapalı mı, metro neden çalışmıyor, istanbul metro kapalı mı
kocatepe-otogar, esenler-otogar ve terazidere-otogar istasyonları kapalı mı, metro neden çalışmıyor, istanbul metro kapalı mı

İstanbul'da metro kapanacak: Ücretsiz İETT seferleri olacak

21:15 09.01.2025
© AA / Selami KüçükoğluÜsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün sabah meydana gelen ve yaklaşık 40 saattir giderilemeyen aksaklık nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi tatil olmasına rağmen yaşanan aksaklık nedeniyle Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında yolcu yoğunluğu oluşuyor.
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün sabah meydana gelen ve yaklaşık 40 saattir giderilemeyen aksaklık nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi tatil olmasına rağmen yaşanan aksaklık nedeniyle Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında yolcu yoğunluğu oluşuyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© AA / Selami Küçükoğlu
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İstanbul'da Otogar Viyadüğü üzerindeki yapılacak çalışmalar nedeniyle, belirli tarihlerde metro seferleri durdurulacak. Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre 11, 25 Ocak ve 8 Şubat seferlerinin askıya alındığı gün ve saat aralıkları belli oldu. Düzenleme süresince İETT otobüs seferleri ücretsiz yapılacak.
Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında metro seferleri olmayacak.
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da Otogar Viyadüğü üzerindeki yapılacak çalışmalar nedeniyle 11, 25 Ocak ve 8 Şubat Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında seferlerin askıya alındığı belirtildi. Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gecelerde 'Gece Metrosu' hizmeti de sunulmayacağı belirtilirken metro hatlarının kapalı olduğu sürede yolcular için alternatif ulaşım sağlayan Ücretsiz İETT Otobüs Seferleri düzenleneceği açıklandı. Otogar ile Kocatepe, Esenler ve Terazidere arasında karşılıklı olarak otobüs seferleri yapılacak.

Metro kapalı olacak

Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonlarının kapalı olacağı tarihler şu şekilde:
11 Ocak Cumartesi 22.30’dan 13 Ocak Pazartesi 06.00’ya kadar
25 Ocak Cumartesi 22.30’dan 27 Ocak Pazartesi 06.00’ya kadar
8 Şubat Cumartesi 22.30’dan 10 Şubat Pazartesi 06.00’ya kadar
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