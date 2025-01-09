https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/dogu-ekspresinde-yangin-cikti-tren-hat-disina-cekildi-1092510604.html

Doğu Ekspresi'nde yangın çıktı: Tren hat dışına çekildi

Doğu Ekspresi'nde yangın çıktı: Tren hat dışına çekildi

Sputnik Türkiye

Erzurum Tren Garı'nda mola veren Turistik Doğu Ekspresi'nin boş vagonlarından birinde duman çıkması paniğe neden oldu. Yolcuların indirilmesinden sonra 1... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T19:33+0300

2025-01-09T19:33+0300

2025-01-09T19:33+0300

türkiye

doğu ekspresi

turistlik doğu ekspresi

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yangın

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Türkiye’nin en popüler turistik tren rotalarından biri olan Doğu Ekspresi'nde yangın çıktı.Turistik Doğu Ekspresi'nin Erzurum durağında boş vagonlarından birinde duman çıkması nedeniyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, tren garında güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri hızla müdahalede bulundu. Olası bir yangın tehlikesine karşı tren vagonu kontrol altına alınırken dumanın kaynağı araştırıldı. Yapılan ilk incelemelerde, çıkan dumanın elektrik tesisatındaki bir arızadan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar meydana gelmediği bildirilirken tren, güvenlik tedbirleri kapsamında görevlilerce hat dışına çekildi.

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