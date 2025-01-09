https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/dogu-ekspresinde-yangin-cikti-tren-hat-disina-cekildi-1092510604.html
Doğu Ekspresi'nde yangın çıktı: Tren hat dışına çekildi
Doğu Ekspresi'nde yangın çıktı: Tren hat dışına çekildi
Sputnik Türkiye
Erzurum Tren Garı'nda mola veren Turistik Doğu Ekspresi'nin boş vagonlarından birinde duman çıkması paniğe neden oldu. Yolcuların indirilmesinden sonra 1... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T19:33+0300
2025-01-09T19:33+0300
2025-01-09T19:33+0300
türkiye
doğu ekspresi
turistlik doğu ekspresi
erzurum
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
yangın felaketi
elektrik
elektrik hattı
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Türkiye’nin en popüler turistik tren rotalarından biri olan Doğu Ekspresi'nde yangın çıktı.Turistik Doğu Ekspresi'nin Erzurum durağında boş vagonlarından birinde duman çıkması nedeniyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, tren garında güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri hızla müdahalede bulundu. Olası bir yangın tehlikesine karşı tren vagonu kontrol altına alınırken dumanın kaynağı araştırıldı. Yapılan ilk incelemelerde, çıkan dumanın elektrik tesisatındaki bir arızadan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar meydana gelmediği bildirilirken tren, güvenlik tedbirleri kapsamında görevlilerce hat dışına çekildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/turistik-dogu-ekspresi-seferlerinin-baslama-tarihi-aciklandi-1091739125.html
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doğu ekspresi, turistlik doğu ekspresi, erzurum, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, elektrik, elektrik hattı, elektrik santrali, elektrik teli, erzurum emniyet müdürlüğü
doğu ekspresi, turistlik doğu ekspresi, erzurum, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, elektrik, elektrik hattı, elektrik santrali, elektrik teli, erzurum emniyet müdürlüğü
Doğu Ekspresi'nde yangın çıktı: Tren hat dışına çekildi
Erzurum Tren Garı'nda mola veren Turistik Doğu Ekspresi'nin boş vagonlarından birinde duman çıkması paniğe neden oldu. Yolcuların indirilmesinden sonra 1 numaralı vagonda meydana gelen olay, kısa sürede kontrol altına alındı.
Türkiye’nin en popüler turistik tren rotalarından biri olan Doğu Ekspresi'nde yangın çıktı.
Turistik Doğu Ekspresi'nin Erzurum durağında boş vagonlarından birinde duman çıkması nedeniyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, tren garında güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri hızla müdahalede bulundu. Olası bir yangın tehlikesine karşı tren vagonu kontrol altına alınırken dumanın kaynağı araştırıldı.
Yapılan ilk incelemelerde, çıkan dumanın elektrik tesisatındaki bir arızadan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar meydana gelmediği bildirilirken tren, güvenlik tedbirleri kapsamında görevlilerce hat dışına çekildi.