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İran'ın yeni başkenti açıklandı: Ticaret için yeni umut olacak
İran'ın yeni başkenti açıklandı: Ticaret için yeni umut olacak
Sputnik Türkiye
İran, ekonomik ve ekolojik sebeplerle başkentini Kuzey’deki Tahran’dan Güney kıyısındaki Makran bölgesine taşımayı planlıyor. İran International'a konuşan... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
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İran hükümet sözcüsü Fatma Muhacerani, İran'ın yeni başkentinin Makran olduğunu açıkladı.İran, ekonomik, ekolojik ve stratejik nedenlerle başkentini Tahran’dan Güney’deki Makran bölgesine taşımayı değerlendiriyor. Başkent Tahran'ın 9 milyondan fazla nüfusuyla aşırı yoğunluk, hava kirliliği ve enerji sorunlarıyla mücadele ettiği belirtilirken yeni başkent olması planlanan Makran'ın ticaret açısından umut olacağı ifade edildi. İran International kanalına konuşan hükümet sözcüsü Fatma Muhacerani ''Yeni başkent kesinlikle güneyde, Makran bölgesinde olacak ve bu konu şu anda üzerinde çalışılıyor. Akademisyenler, elitler ve uzmanlardan, mühendisler, sosyologlar ve ekonomistlerden yardımlar alıyoruz" şeklinde konuştu.Başkentin güneyde kalkınma getireceğini belirten İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif "Deniz odaklı kalkınma stratejisi doğrultusunda Makran’ın geliştirilmesi hükümetin öncelikleri arasındadır" dedi. Hükümet, bu projeyle hem Tahran’ın sorunlarını hafifletmeyi hem de Güney bölgelerini ekonomik olarak güçlendirmeyi planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/iranda-52-buyuklugunde-deprem-1092404004.html
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iran, başkent, tahran, doğalgaz, ticaret, deprem, elektrik, elektrik kesintisi, elektrik hattı, körfez, körfez ülkeleri
iran, başkent, tahran, doğalgaz, ticaret, deprem, elektrik, elektrik kesintisi, elektrik hattı, körfez, körfez ülkeleri

İran'ın yeni başkenti açıklandı: Ticaret için yeni umut olacak

00:54 09.01.2025 (güncellendi: 00:58 09.01.2025)
© AAİran
İran - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© AA
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İran, ekonomik ve ekolojik sebeplerle başkentini Kuzey’deki Tahran’dan Güney kıyısındaki Makran bölgesine taşımayı planlıyor. İran International'a konuşan hükümet sözcüsü Fatma Muhacerani kararın kesin olduğunu belirtti.
İran hükümet sözcüsü Fatma Muhacerani, İran'ın yeni başkentinin Makran olduğunu açıkladı.
İran, ekonomik, ekolojik ve stratejik nedenlerle başkentini Tahran’dan Güney’deki Makran bölgesine taşımayı değerlendiriyor. Başkent Tahran'ın 9 milyondan fazla nüfusuyla aşırı yoğunluk, hava kirliliği ve enerji sorunlarıyla mücadele ettiği belirtilirken yeni başkent olması planlanan Makran'ın ticaret açısından umut olacağı ifade edildi. İran International kanalına konuşan hükümet sözcüsü Fatma Muhacerani ''Yeni başkent kesinlikle güneyde, Makran bölgesinde olacak ve bu konu şu anda üzerinde çalışılıyor. Akademisyenler, elitler ve uzmanlardan, mühendisler, sosyologlar ve ekonomistlerden yardımlar alıyoruz" şeklinde konuştu.
Başkentin güneyde kalkınma getireceğini belirten İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif "Deniz odaklı kalkınma stratejisi doğrultusunda Makran’ın geliştirilmesi hükümetin öncelikleri arasındadır" dedi. Hükümet, bu projeyle hem Tahran’ın sorunlarını hafifletmeyi hem de Güney bölgelerini ekonomik olarak güçlendirmeyi planlıyor.
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