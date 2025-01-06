https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/iranda-52-buyuklugunde-deprem-1092404004.html

İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem

İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

İran’ın güneyindeki Buşehr eyaletinde, 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, depremin merkez üssünün Cem kenti olduğunu... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T22:08+0300

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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran'ın Buşehr eyaletinde 5.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.İran’ın güneyinde yer alan Buşehr eyaletinde, 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, depremin merkez üssünün Cem kenti olduğunu ve yerel saatle 20.29'da gerçekleştiğini belirtti. Yerin 20 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremle ilgili can kaybı veya hasar konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/prof-dr-naci-gorurden-korkutan-deprem-uyarisi-4-milyon-insan-olumle-burun-buruna-1092365479.html

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