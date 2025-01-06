https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/iranda-52-buyuklugunde-deprem-1092404004.html
İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem
İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
İran’ın güneyindeki Buşehr eyaletinde, 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, depremin merkez üssünün Cem kenti olduğunu... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T22:08+0300
2025-01-06T22:08+0300
2025-01-06T22:08+0300
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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran'ın Buşehr eyaletinde 5.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.İran’ın güneyinde yer alan Buşehr eyaletinde, 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, depremin merkez üssünün Cem kenti olduğunu ve yerel saatle 20.29'da gerçekleştiğini belirtti. Yerin 20 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremle ilgili can kaybı veya hasar konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/prof-dr-naci-gorurden-korkutan-deprem-uyarisi-4-milyon-insan-olumle-burun-buruna-1092365479.html
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iran deprem, deprem, deprem son dakika, iran eartquake
iran deprem, deprem, deprem son dakika, iran eartquake
İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem
İran’ın güneyindeki Buşehr eyaletinde, 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, depremin merkez üssünün Cem kenti olduğunu ve yerel saatle 20.29'da kaydedildiğini açıkladı.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran'ın Buşehr eyaletinde 5.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
İran’ın güneyinde yer alan Buşehr eyaletinde, 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, depremin merkez üssünün Cem kenti olduğunu ve yerel saatle 20.29'da gerçekleştiğini belirtti. Yerin 20 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremle ilgili can kaybı veya hasar konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.