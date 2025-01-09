https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/iranda-43-buyuklugunde-deprem-oldu-hakkaride-hissedildi-1092513135.html
İran'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu: Hakkari'de hissedildi
İran'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu: Hakkari'de hissedildi
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İran'ın Marakeh kentinde 09 Ocak 2025 tarihinde TSİ 17.01'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ve depremin... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T21:47+0300
2025-01-09T21:47+0300
2025-01-09T21:48+0300
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AFAD, İran'ın Marakeh kentinde 09 Ocak 2025'te TSİ 17.01'de 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 09 Ocak 2025 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Marakeh kentinde TSİ 17.01'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. Depremin, Türkiye'nin Hakkari il sınırındaki Şemdinli ilçesine yaklaşık 66 km uzaklıkta olduğu belirtildi. AFAD, depremin ardından herhangi bir can veya mal kaybı ile ilgili henüz bir bilgi verilmediğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/kandilliden-beklenmedik-son-dakika-trabzonda-deprem-meydana-geldi-1092478385.html
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iran deprem, deprem son dakika, deprem mi oldu, iran earthquake, hakkari deprem
İran'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu: Hakkari'de hissedildi
21:47 09.01.2025 (güncellendi: 21:48 09.01.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İran'ın Marakeh kentinde 09 Ocak 2025 tarihinde TSİ 17.01'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ve depremin Hakkari'nin Şemdinli ilçesine 66 km uzaklıkta olduğunu duyurdu.
AFAD, İran'ın Marakeh kentinde 09 Ocak 2025'te TSİ 17.01'de 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 09 Ocak 2025 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Marakeh kentinde TSİ 17.01'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. Depremin, Türkiye'nin Hakkari il sınırındaki Şemdinli ilçesine yaklaşık 66 km uzaklıkta olduğu belirtildi. AFAD, depremin ardından herhangi bir can veya mal kaybı ile ilgili henüz bir bilgi verilmediğini duyurdu.