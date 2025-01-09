https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/iranda-43-buyuklugunde-deprem-oldu-hakkaride-hissedildi-1092513135.html

İran'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu: Hakkari'de hissedildi

İran'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu: Hakkari'de hissedildi

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İran'ın Marakeh kentinde 09 Ocak 2025 tarihinde TSİ 17.01'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ve depremin... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T21:47+0300

2025-01-09T21:47+0300

2025-01-09T21:48+0300

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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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AFAD, İran'ın Marakeh kentinde 09 Ocak 2025'te TSİ 17.01'de 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 09 Ocak 2025 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Marakeh kentinde TSİ 17.01'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. Depremin, Türkiye'nin Hakkari il sınırındaki Şemdinli ilçesine yaklaşık 66 km uzaklıkta olduğu belirtildi. AFAD, depremin ardından herhangi bir can veya mal kaybı ile ilgili henüz bir bilgi verilmediğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/kandilliden-beklenmedik-son-dakika-trabzonda-deprem-meydana-geldi-1092478385.html

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