https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/il-geneli-ortak-sinav-sonuclari-aciklandi-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari-1092512773.html

İl geneli ortak sınav sonuçları açıklandı: Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları

İl geneli ortak sınav sonuçları açıklandı: Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları

Sputnik Türkiye

09 Ocak 2025 tarihinde İstanbul genelinde yapılan ortak yazılı sınavlar başarıyla tamamlandı. Sınavlar, sabahçı ve öğlenci öğrenciler için ayrı oturumlarda... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

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İstanbul il geneli ortak yazılı sınavları, 09 Ocak 2025 tarihinde başarıyla tamamlanarak açıklandı.İstanbul genelinde yapılan ortak yazılı sınavlar sabahçı ve öğlenci öğrenciler için ayrı oturumlarda gerçekleştirilerek, her oturumda farklı sorular kullanıldı. Sınav sonrası Milli Eğitim Bakanlığı soru ve cevapları sitesinde yayımladı.Sınavları öğretmenler değerlendirecekSınavların değerlendirilmesi, eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri veya ilgili dersin öğretmenlerince yapılacak. Öğrencilere ait sınav sonuçlarının ilgili öğretmenler tarafından e-Okul sistemine işleneceği ve öğrencilere bildirileceği açıklandı.6. Sınıf Fen Bilimleri soruları7. Sınıf Fen Bilimleri soruları10. Sınıf Matematik soruları

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/auzef-sinav-sonuclari-aciklandi-guz-donemi-bitirme-sinavi-nasil-sorgulanir-1092402515.html

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