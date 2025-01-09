https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/il-geneli-ortak-sinav-sonuclari-aciklandi-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari-1092512773.html
İl geneli ortak sınav sonuçları açıklandı: Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları
İl geneli ortak sınav sonuçları açıklandı: Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları
Sputnik Türkiye
09 Ocak 2025 tarihinde İstanbul genelinde yapılan ortak yazılı sınavlar başarıyla tamamlandı. Sınavlar, sabahçı ve öğlenci öğrenciler için ayrı oturumlarda... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T21:36+0300
2025-01-09T21:36+0300
2025-01-09T21:36+0300
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İstanbul il geneli ortak yazılı sınavları, 09 Ocak 2025 tarihinde başarıyla tamamlanarak açıklandı.İstanbul genelinde yapılan ortak yazılı sınavlar sabahçı ve öğlenci öğrenciler için ayrı oturumlarda gerçekleştirilerek, her oturumda farklı sorular kullanıldı. Sınav sonrası Milli Eğitim Bakanlığı soru ve cevapları sitesinde yayımladı.Sınavları öğretmenler değerlendirecekSınavların değerlendirilmesi, eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri veya ilgili dersin öğretmenlerince yapılacak. Öğrencilere ait sınav sonuçlarının ilgili öğretmenler tarafından e-Okul sistemine işleneceği ve öğrencilere bildirileceği açıklandı.6. Sınıf Fen Bilimleri soruları7. Sınıf Fen Bilimleri soruları10. Sınıf Matematik soruları
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/auzef-sinav-sonuclari-aciklandi-guz-donemi-bitirme-sinavi-nasil-sorgulanir-1092402515.html
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istanbul il geneli ortak yazılı sınavları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, il geneli sınav sonuçları, e-devlet, e-okul veli bilgilendirme sistemi
istanbul il geneli ortak yazılı sınavları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, il geneli sınav sonuçları, e-devlet, e-okul veli bilgilendirme sistemi
İl geneli ortak sınav sonuçları açıklandı: Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları
09 Ocak 2025 tarihinde İstanbul genelinde yapılan ortak yazılı sınavlar başarıyla tamamlandı. Sınavlar, sabahçı ve öğlenci öğrenciler için ayrı oturumlarda gerçekleştirilerek, her oturumda farklı sorular kullanıldı. Oturumlar, bir ders süresi olan 40 dakika ile sınırlandırılırken sınavlar il genelinde aynı saatte başlatılıp sonlandırıldı.
İstanbul il geneli ortak yazılı sınavları, 09 Ocak 2025 tarihinde başarıyla tamamlanarak açıklandı.
İstanbul genelinde yapılan ortak yazılı sınavlar sabahçı ve öğlenci öğrenciler için ayrı oturumlarda gerçekleştirilerek, her oturumda farklı sorular kullanıldı. Sınav sonrası Milli Eğitim Bakanlığı soru ve cevapları sitesinde yayımladı.
Sınavları öğretmenler değerlendirecek
Sınavların değerlendirilmesi, eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri veya ilgili dersin öğretmenlerince yapılacak. Öğrencilere ait sınav sonuçlarının ilgili öğretmenler tarafından e-Okul sistemine işleneceği ve öğrencilere bildirileceği açıklandı.
6. Sınıf Fen Bilimleri soruları
Sabah oturumu soru kitapçıkları ve cevapları için tıklayınız Öğlen Oturumu soru kitapçıkları ve cevapları için tıklayınız
7. Sınıf Fen Bilimleri soruları
Sabah Oturumu soru kitapçıkları ve cevapları için tıklayınız Öğlen Oturumu soru kitapçıkları ve cevapları için tıklayınız
10. Sınıf Matematik soruları
Sabah Oturumu soru kitapçıkları ve cevapları için tıklayınız Öğlen Oturumu soru kitapçıkları ve cevapları için tıklayınız