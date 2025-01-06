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AUZEF sınav sonuçları açıklandı: Güz Dönemi Bitirme Sınavı nasıl sorgulanır?
AUZEF sınav sonuçları açıklandı: Güz Dönemi Bitirme Sınavı nasıl sorgulanır?
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AUZEF final sınav sonuçları, İstanbul Üniversitesi’nin yaptığı açıklama ile erişime sunuldu. Öğrenciler, sınav başarılarını öğrenmek için internet üzerinden... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Üniversitesi, AUZEF 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi final sınav sonuçlarını açıkladı.AUZEF final sınav sonuçları, auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Ayrıca, sonuçlarla ilgili itirazlar 6 Ocak 2025 saat 19.00’dan 8 Ocak 2025 saat 12.00’ye kadar aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden yapılabilecek.AUZEF öğrencileri için bir diğer önemli tarih olan bütünleme sınavları, 1-2 Şubat 2025'te başlayacak. Bahar dönemi ise 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak olan vize sınavları ile başlayacak. Bahar dönemi final sınavları ise 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/ozel-guvenlik-sinav-sonuclari-aciklandi-mi-ogg-sonuclari-nereden-sorgulanir-1092331752.html
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auzef, sınav, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi, yeni sınav sistemi, ortak sınav takvimi, ortak sınav , istanbul üniversitesi, açık öğretim, açık öğretim fakültesi, açıköğretim, anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi

AUZEF sınav sonuçları açıklandı: Güz Dönemi Bitirme Sınavı nasıl sorgulanır?

20:49 06.01.2025
© AAMEB ortak sınav
MEB ortak sınav - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© AA
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AUZEF final sınav sonuçları, İstanbul Üniversitesi’nin yaptığı açıklama ile erişime sunuldu. Öğrenciler, sınav başarılarını öğrenmek için internet üzerinden görüntüleme yapabilecek. Ayrıca sonuçlarla ilgili itirazı olanların 6 Ocak 2025 saat 19.00’dan 8 Ocak 2025 saat 12.00’ye kadar AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden başvuru yapması gerekiyor.
İstanbul Üniversitesi, AUZEF 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi final sınav sonuçlarını açıkladı.
AUZEF final sınav sonuçları, auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Ayrıca, sonuçlarla ilgili itirazlar 6 Ocak 2025 saat 19.00’dan 8 Ocak 2025 saat 12.00’ye kadar aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden yapılabilecek.
AUZEF öğrencileri için bir diğer önemli tarih olan bütünleme sınavları, 1-2 Şubat 2025'te başlayacak. Bahar dönemi ise 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak olan vize sınavları ile başlayacak. Bahar dönemi final sınavları ise 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.
Özel güvenlik - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
TÜRKİYE
Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçları nereden sorgulanır?
3 Ocak, 17:50
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