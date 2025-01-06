https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/auzef-sinav-sonuclari-aciklandi-guz-donemi-bitirme-sinavi-nasil-sorgulanir-1092402515.html

AUZEF sınav sonuçları açıklandı: Güz Dönemi Bitirme Sınavı nasıl sorgulanır?

AUZEF sınav sonuçları açıklandı: Güz Dönemi Bitirme Sınavı nasıl sorgulanır?

Sputnik Türkiye

AUZEF final sınav sonuçları, İstanbul Üniversitesi’nin yaptığı açıklama ile erişime sunuldu. Öğrenciler, sınav başarılarını öğrenmek için internet üzerinden... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T20:49+0300

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türkiye

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İstanbul Üniversitesi, AUZEF 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi final sınav sonuçlarını açıkladı.AUZEF final sınav sonuçları, auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Ayrıca, sonuçlarla ilgili itirazlar 6 Ocak 2025 saat 19.00’dan 8 Ocak 2025 saat 12.00’ye kadar aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden yapılabilecek.AUZEF öğrencileri için bir diğer önemli tarih olan bütünleme sınavları, 1-2 Şubat 2025'te başlayacak. Bahar dönemi ise 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak olan vize sınavları ile başlayacak. Bahar dönemi final sınavları ise 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/ozel-guvenlik-sinav-sonuclari-aciklandi-mi-ogg-sonuclari-nereden-sorgulanir-1092331752.html

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