https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/auzef-sinav-sonuclari-aciklandi-guz-donemi-bitirme-sinavi-nasil-sorgulanir-1092402515.html
AUZEF sınav sonuçları açıklandı: Güz Dönemi Bitirme Sınavı nasıl sorgulanır?
AUZEF sınav sonuçları açıklandı: Güz Dönemi Bitirme Sınavı nasıl sorgulanır?
Sputnik Türkiye
AUZEF final sınav sonuçları, İstanbul Üniversitesi’nin yaptığı açıklama ile erişime sunuldu. Öğrenciler, sınav başarılarını öğrenmek için internet üzerinden... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T20:49+0300
2025-01-06T20:49+0300
2025-01-06T20:49+0300
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sınav sistemi
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ortak sınav takvimi
ortak sınav
istanbul üniversitesi
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İstanbul Üniversitesi, AUZEF 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi final sınav sonuçlarını açıkladı.AUZEF final sınav sonuçları, auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Ayrıca, sonuçlarla ilgili itirazlar 6 Ocak 2025 saat 19.00’dan 8 Ocak 2025 saat 12.00’ye kadar aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden yapılabilecek.AUZEF öğrencileri için bir diğer önemli tarih olan bütünleme sınavları, 1-2 Şubat 2025'te başlayacak. Bahar dönemi ise 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak olan vize sınavları ile başlayacak. Bahar dönemi final sınavları ise 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/ozel-guvenlik-sinav-sonuclari-aciklandi-mi-ogg-sonuclari-nereden-sorgulanir-1092331752.html
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auzef, sınav, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi, yeni sınav sistemi, ortak sınav takvimi, ortak sınav , istanbul üniversitesi, açık öğretim, açık öğretim fakültesi, açıköğretim, anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi
AUZEF sınav sonuçları açıklandı: Güz Dönemi Bitirme Sınavı nasıl sorgulanır?
AUZEF final sınav sonuçları, İstanbul Üniversitesi’nin yaptığı açıklama ile erişime sunuldu. Öğrenciler, sınav başarılarını öğrenmek için internet üzerinden görüntüleme yapabilecek. Ayrıca sonuçlarla ilgili itirazı olanların 6 Ocak 2025 saat 19.00’dan 8 Ocak 2025 saat 12.00’ye kadar AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden başvuru yapması gerekiyor.
İstanbul Üniversitesi, AUZEF 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi final sınav sonuçlarını açıkladı.
AUZEF final sınav sonuçları, auzefsinav.istanbul.edu.tr
adresi üzerinden erişime açıldı. Ayrıca, sonuçlarla ilgili itirazlar 6 Ocak 2025 saat 19.00’dan 8 Ocak 2025 saat 12.00’ye kadar aksis.istanbul.edu.tr
adresindeki AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden yapılabilecek.
AUZEF öğrencileri için bir diğer önemli tarih olan bütünleme sınavları, 1-2 Şubat 2025'te başlayacak. Bahar dönemi ise 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak olan vize sınavları ile başlayacak. Bahar dönemi final sınavları ise 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.