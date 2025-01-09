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İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, 'İstanbul'a ne zaman kar yağar' sorusunu yanıtladı
İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, 'İstanbul'a ne zaman kar yağar' sorusunu yanıtladı
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Mikdar Kadıoğlu, İstanbulluların merakla beklediği kar ne zaman yağar sorusunun yanıtını verdi. 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T18:27+0300
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İstanbulluların merakla beklediği kar yağışı bir türlü gerçekleşmezken iklim bilimci Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu, İstanbul'a ne zaman kar yağacağına dair tahminini paylaştı. Prof. Dr. Kadıoğlu, "13 Ocak Pazartesi ile 14 Ocak Salı Gecesi arası en uygun zaman gibi duruyor" dedi. İstanbul'da hava sıcaklıklarındaki değişkenlik nedeniyle kar yağışı bir türlü gerçekleşmezken en çok sorulan soruların başında 'bu sene İstanbul'a ne zaman kar yağar' geliyor. Bir çok tahmin yapılırken bu soruya Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu da sosyal medyasından yanıt verdi. İstanbul için kar yağışında en uygun günün pazartesi ve salı gecesi arası olduğunu belirten Prof. Dr. Kadıoğlu, sürekli 'kar geliyor', 'şu saatte yağacak' gibi söylemleri de eleştirdi. 13 Ocak pazartesi ile 14 ocak salı gecesiBu yıl yaşanan kar ve kış kuraklığına dikkat çeken Prof. Dr. Kadıoğlu paylaşımında kendisine 'ne zaman kar yağacak' sorusunun geldiğini ve bunun yanıtını kendisinin de merak ettiği için iki model sonucuna baktığını ifade ederken şunları yazdı: "Mevcut tahminlere göre Ctesi rüzgar yön değiştirmesi, vb. ile beraber 11-14 Ocak arasında yağışlı bir döneme giriyoruz. Evet bu 3-4 gün yağış var ve yağış yağmur olarak başlıyor. 850 mb sıcaklığı 13 Ocak Ptesi akşamına kadar çok sıcak. Buluttan kar olarak düşen yağış yere kar olarak ulaşamayacak. Ptesi gecesinden itibaren ise yukarı seviye hava sıcaklığı düşerken yağış da azalıyor. Kar yağması için hem yağış olacak hem de hava sıcaklığı kar için uygun olmalı. Özellikle NOAA'nın tek bir tahminine bakarsak yukarı seviye oluğunun gelmesi ile birlikte 850 mb sıcaklığı 17 Ocakta -10 C'ye iniyor. Kar yağması için süper uygun bir sıcaklık ama yağış kesiliyor!
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/istanbulda-kar-yagisi-kesinlesti-meteorolojiden-35-il-icin-kritik-uyari-geldi-kara-kisa-hazir-1092477126.html
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istanbula kar ne zaman yağacak, istanbula kar yağacak mı, prof. dr. miktad kadıoğlu açıkladı, prof. dr miktad kadıoğlu kar yağışı tahmini, istanbul kar tahmini
istanbula kar ne zaman yağacak, istanbula kar yağacak mı, prof. dr. miktad kadıoğlu açıkladı, prof. dr miktad kadıoğlu kar yağışı tahmini, istanbul kar tahmini

İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, 'İstanbul'a ne zaman kar yağar' sorusunu yanıtladı

18:27 09.01.2025
© AAKar yağışı uyarısı
Kar yağışı uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© AA
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Prof. Dr. Mikdar Kadıoğlu, İstanbulluların merakla beklediği kar ne zaman yağar sorusunun yanıtını verdi.
İstanbulluların merakla beklediği kar yağışı bir türlü gerçekleşmezken iklim bilimci Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu, İstanbul'a ne zaman kar yağacağına dair tahminini paylaştı. Prof. Dr. Kadıoğlu, "13 Ocak Pazartesi ile 14 Ocak Salı Gecesi arası en uygun zaman gibi duruyor" dedi.
İstanbul'da hava sıcaklıklarındaki değişkenlik nedeniyle kar yağışı bir türlü gerçekleşmezken en çok sorulan soruların başında 'bu sene İstanbul'a ne zaman kar yağar' geliyor. Bir çok tahmin yapılırken bu soruya Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu da sosyal medyasından yanıt verdi. İstanbul için kar yağışında en uygun günün pazartesi ve salı gecesi arası olduğunu belirten Prof. Dr. Kadıoğlu, sürekli 'kar geliyor', 'şu saatte yağacak' gibi söylemleri de eleştirdi.

13 Ocak pazartesi ile 14 ocak salı gecesi

Bu yıl yaşanan kar ve kış kuraklığına dikkat çeken Prof. Dr. Kadıoğlu paylaşımında kendisine 'ne zaman kar yağacak' sorusunun geldiğini ve bunun yanıtını kendisinin de merak ettiği için iki model sonucuna baktığını ifade ederken şunları yazdı:
"Mevcut tahminlere göre Ctesi rüzgar yön değiştirmesi, vb. ile beraber 11-14 Ocak arasında yağışlı bir döneme giriyoruz. Evet bu 3-4 gün yağış var ve yağış yağmur olarak başlıyor. 850 mb sıcaklığı 13 Ocak Ptesi akşamına kadar çok sıcak. Buluttan kar olarak düşen yağış yere kar olarak ulaşamayacak. Ptesi gecesinden itibaren ise yukarı seviye hava sıcaklığı düşerken yağış da azalıyor. Kar yağması için hem yağış olacak hem de hava sıcaklığı kar için uygun olmalı. Özellikle NOAA'nın tek bir tahminine bakarsak yukarı seviye oluğunun gelmesi ile birlikte 850 mb sıcaklığı 17 Ocakta -10 C'ye iniyor. Kar yağması için süper uygun bir sıcaklık ama yağış kesiliyor!

Bu durumda İstanbul'da kar yağması için (eğer tahminler değişmezse) 13 Ocak Ptesi ile 14 Ocak Salı Gecesi arası en uygun zaman gibi duruyor. Ama sıcaklıklar çok sınırda. Bir kaç derece daha soğursa kar, ısınırsa yağmur. Bunu kesinleştirmek için şimdiden önce ben dedim yarışına filan girmenin bir anlamı yok. Doğrusu kesin bir şey demek için günde gün tahmini yenilemek, takip ermek lazım ve kar kesinleşince vermek lazım... Tek tahmin de çok yanıltıcı. Bu yüzden örneğin GFS'nin topluluk tahminine bakmak lazım. GFS'ye göre 850 mb hava sıcaklığı şu an mevsim normallerinden 7-8 C daha yüksek olarak seyrediyor. 11-15 Ocak arasında yağış var. Ama topluluk tahmini (siyah çizgi) -5C'nin altına 25 Ocağa kadar pek düşmüyor. Bu tahmin değişmezse hem sıcaklık hem de yağış kar için 25 Ocak'a kadar İstanbul'da uygun görülmüyor..."

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