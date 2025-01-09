https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/icardi-yeni-askini-ilan-etti-wanda-naradan-sert-cikis-geldi-cocuklarimi-anneleri-olmayan-kadinla-1092481272.html

Icardi yeni aşkını ilan etti, Wanda Nara'dan sert çıkış geldi: Çocuklarımı anneleri olmayan kadınla yaşamaya zorluyorsun

Icardi yeni aşkını ilan etti, Wanda Nara'dan sert çıkış geldi: Çocuklarımı anneleri olmayan kadınla yaşamaya zorluyorsun

Sputnik Türkiye

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, futbol sahalarındaki performansından çok özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Wanda Nara ile ayrılan Icardi... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T08:54+0300

2025-01-09T08:54+0300

2025-01-09T08:54+0300

yaşam

wanda nara

mauro icardi

sevgili

aşk

ayrılık

boşanma

boşanmak

magazin

magazin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/08/1081511442_133:46:677:352_1920x0_80_0_0_35b47222d7758f3288f28d53d2607732.jpg

Sakatlığı nedeniyle sezon sonuna kadar forma giymesi beklenmeyen Mauro Icardi, bu kez özel hayatıyla adından söz ettirdi. Eski eşi Wanda Nara ile inişli çıkışlı ilişkisiyle sık sık gündeme gelen yıldız futbolcu, yeni bir aşka yelken açtı.Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sevgilisi olduğu iddia edilen China Suarez’in çocuklarıyla fotoğraflarını paylaşarak, iddiaları doğruladı. Paylaşımına, “Sevgi her zaman nefrete karşı kazanır” notunu ekleyen futbolcu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Wanda Nara’dan sert tepkiMauro Icardi’nin eski eşi Wanda Nara, Arjantinli futbolcuya sert eleştirilerde bulundu. Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Nara’nın bu açıklaması, Icardi’ye yönelik tepkilerin artmasına neden oldu.Wanda Nara ve L-Gante ayrılığıWanda Nara, Mauro Icardi’den ayrıldıktan sonra Arjantinli rapçi L-Gante ile bir ilişkiye başlamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde bu ilişki de sona erdi. Nara, ayrılığın ardından Icardi ile geçmişteki fotoğraflarını yeniden paylaşarak takipçilerini şaşırttı. Bu hamle, Nara’nın Icardi’ye geri dönmek istediği yönünde spekülasyonlara neden oldu.Icardi’nin 'China Suarez' i̇le aşkı onaylandıYeni sevgilisiyle mutlu olduğunu sosyal medya paylaşımlarıyla duyuran Icardi, Arjantinli oyuncu China Suarez ile yaşadığı ilişkiyi gözler önüne serdi. Suarez’in çocuklarıyla çekilmiş samimi karelerini paylaşan yıldız futbolcunun bu hamlesi, hem hayranlarından hem de magazin dünyasından yoğun ilgi gördü.Sosyal medyada büyük i̇lgiIcardi’nin paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları ikiye bölünürken, bir kesim futbolcunun yeni ilişkisini destekledi, bir diğer kesim ise Wanda Nara’ya hak verdi. Sosyal medyada hızla yayılan bu gelişme, Icardi ve Nara arasındaki gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/kizil-goncalardaki-sahne-sosyal-medyayi-karistirdi-basortusunu-cikarip-yakti-izleyenler-ikiye-1092480577.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mauro icardi yeni sevgilisi, icardi china suarez aşkı, wanda nara icardi ayrılığı, icardi china suarez fotoğrafları, wanda nara l-gante ayrılığı, icardi sosyal medya paylaşımı, icardi sevgi nefret mesajı, wanda nara icardi nafaka krizi, wanda nara çocuklarına yasak iddiası, icardi china suarez ilişkisi, galatasaray icardi sakatlık durumu, wanda nara icardi tepki paylaşımı, china suarez kimdir, icardi özel hayatı 2025, wanda nara icardi fotoğrafları, icardi ve wanda nara arası gerginlik, wanda nara adalet istiyorum mesajı, china suarez icardi sevgilisi