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Icardi yeni aşkını ilan etti, Wanda Nara'dan sert çıkış geldi: Çocuklarımı anneleri olmayan kadınla yaşamaya zorluyorsun
Icardi yeni aşkını ilan etti, Wanda Nara'dan sert çıkış geldi: Çocuklarımı anneleri olmayan kadınla yaşamaya zorluyorsun
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, futbol sahalarındaki performansından çok özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Wanda Nara ile ayrılan Icardi... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T08:54+0300
2025-01-09T08:54+0300
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Sakatlığı nedeniyle sezon sonuna kadar forma giymesi beklenmeyen Mauro Icardi, bu kez özel hayatıyla adından söz ettirdi. Eski eşi Wanda Nara ile inişli çıkışlı ilişkisiyle sık sık gündeme gelen yıldız futbolcu, yeni bir aşka yelken açtı.Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sevgilisi olduğu iddia edilen China Suarez’in çocuklarıyla fotoğraflarını paylaşarak, iddiaları doğruladı. Paylaşımına, “Sevgi her zaman nefrete karşı kazanır” notunu ekleyen futbolcu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Wanda Nara’dan sert tepkiMauro Icardi’nin eski eşi Wanda Nara, Arjantinli futbolcuya sert eleştirilerde bulundu. Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Nara’nın bu açıklaması, Icardi’ye yönelik tepkilerin artmasına neden oldu.Wanda Nara ve L-Gante ayrılığıWanda Nara, Mauro Icardi’den ayrıldıktan sonra Arjantinli rapçi L-Gante ile bir ilişkiye başlamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde bu ilişki de sona erdi. Nara, ayrılığın ardından Icardi ile geçmişteki fotoğraflarını yeniden paylaşarak takipçilerini şaşırttı. Bu hamle, Nara’nın Icardi’ye geri dönmek istediği yönünde spekülasyonlara neden oldu.Icardi’nin 'China Suarez' i̇le aşkı onaylandıYeni sevgilisiyle mutlu olduğunu sosyal medya paylaşımlarıyla duyuran Icardi, Arjantinli oyuncu China Suarez ile yaşadığı ilişkiyi gözler önüne serdi. Suarez’in çocuklarıyla çekilmiş samimi karelerini paylaşan yıldız futbolcunun bu hamlesi, hem hayranlarından hem de magazin dünyasından yoğun ilgi gördü.Sosyal medyada büyük i̇lgiIcardi’nin paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları ikiye bölünürken, bir kesim futbolcunun yeni ilişkisini destekledi, bir diğer kesim ise Wanda Nara’ya hak verdi. Sosyal medyada hızla yayılan bu gelişme, Icardi ve Nara arasındaki gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/kizil-goncalardaki-sahne-sosyal-medyayi-karistirdi-basortusunu-cikarip-yakti-izleyenler-ikiye-1092480577.html
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Icardi yeni aşkını ilan etti, Wanda Nara'dan sert çıkış geldi: Çocuklarımı anneleri olmayan kadınla yaşamaya zorluyorsun

08:54 09.01.2025
© Fotoğraf : Icardi/InstagramIcardi
Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© Fotoğraf : Icardi/Instagram
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Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, futbol sahalarındaki performansından çok özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Wanda Nara ile ayrılan Icardi, yeni sevgilisi China Suarez’in fotoğraflarını paylaşarak aşkını ilan etti. Sosyal medya paylaşımı büyük ilgi görürken, Wanda Nara’nın tepkisi olay oldu.
Sakatlığı nedeniyle sezon sonuna kadar forma giymesi beklenmeyen Mauro Icardi, bu kez özel hayatıyla adından söz ettirdi. Eski eşi Wanda Nara ile inişli çıkışlı ilişkisiyle sık sık gündeme gelen yıldız futbolcu, yeni bir aşka yelken açtı.
Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sevgilisi olduğu iddia edilen China Suarez’in çocuklarıyla fotoğraflarını paylaşarak, iddiaları doğruladı. Paylaşımına, “Sevgi her zaman nefrete karşı kazanır” notunu ekleyen futbolcu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Wanda Nara’dan sert tepki

Mauro Icardi’nin eski eşi Wanda Nara, Arjantinli futbolcuya sert eleştirilerde bulundu. Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Beş küçük çocuğun sosyal hizmetlerini durdur. Okul paralarını ödemeyi bırak. Nafaka ödeme. Onları, anneleri olmayan bir kadınla yaşamaya zorla. Kızlarımla konuşmamı yasakla. Bu şiddet midir? Adalet istiyorum.”
Nara’nın bu açıklaması, Icardi’ye yönelik tepkilerin artmasına neden oldu.

Wanda Nara ve L-Gante ayrılığı

Wanda Nara, Mauro Icardi’den ayrıldıktan sonra Arjantinli rapçi L-Gante ile bir ilişkiye başlamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde bu ilişki de sona erdi. Nara, ayrılığın ardından Icardi ile geçmişteki fotoğraflarını yeniden paylaşarak takipçilerini şaşırttı. Bu hamle, Nara’nın Icardi’ye geri dönmek istediği yönünde spekülasyonlara neden oldu.

Icardi’nin 'China Suarez' i̇le aşkı onaylandı

Yeni sevgilisiyle mutlu olduğunu sosyal medya paylaşımlarıyla duyuran Icardi, Arjantinli oyuncu China Suarez ile yaşadığı ilişkiyi gözler önüne serdi. Suarez’in çocuklarıyla çekilmiş samimi karelerini paylaşan yıldız futbolcunun bu hamlesi, hem hayranlarından hem de magazin dünyasından yoğun ilgi gördü.

Sosyal medyada büyük i̇lgi

Icardi’nin paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları ikiye bölünürken, bir kesim futbolcunun yeni ilişkisini destekledi, bir diğer kesim ise Wanda Nara’ya hak verdi. Sosyal medyada hızla yayılan bu gelişme, Icardi ve Nara arasındaki gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.
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