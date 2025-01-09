https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/hunter-bidenin-malibudaki-evi-yanginda-kule-dondu-1092507369.html

Hunter Biden’ın Malibu’daki evi yangında küle döndü

Hunter Biden’ın Malibu’daki evi yangında küle döndü

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın 15 bin 800 dolar kira ödediği Malibu’daki lüks evi, Los Angeles County’de hızla yayılan orman yangınlarında... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T18:02+0300

2025-01-09T18:02+0300

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Cinsel saldırı olaylarıyla gündem olan Hunter Biden'ın 4 milyon dolarlık malikanesi yangında kullanılamaz hale geldi.Hunter Biden ve eşi Melissa Cohen’in yaklaşık üç yıldır yaşadığı Malibu’daki ev, sanat çalışmalarını sürdürdüğü özel bir stüdyo ve çiftin güvenliğini sağlamakla görevli Gizli Servis ekiplerinin 16 bin dolar kira ödediği komşu konutun Los Angeles'ta etkili olan Palisades yangınında yanarak kül olduğu ifade edildi.Yangının ardından bir basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Biden "Oğlum ve gelinim buradaydı. Evlerinin tamamen yandığına dair bir bildirim almışlar ama bugün belki ayakta kalmış olabileceği söyleniyor. Emin değilim" dedi. Ancak fotoğraflar, evin yangından kurtulamadığını gözler önüne serdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/los-angeles-itfaiyesinden-yangina-kadin-cantali-mudahale-1092506772.html

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abd, abd başkanlık seçimleri, hunter biden, joe biden, los angeles, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, hollywood