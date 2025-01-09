https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/hazine-ve-maliye-bakanligi-acikladi-aile-destek-programi-otomatik-olarak-sonlandirildi-1092495632.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Aile Destek Programı otomatik olarak sonlandırıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Aile Destek Programı otomatik olarak sonlandırıldı

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T13:52+0300

2025-01-09T13:52+0300

2025-01-09T13:52+0300

ekonomi

türkiye aile destek programı

aile sosyal destek programı

aile ve destek paketi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın Bakan Şimşek tarafından sonlandırıldığı iddiasını yalanladı ve "Program süreli olduğu için bakan imzasına gerek olmadan otomatik sonlanmıştır" açıklamasında bulundu.'Aileye destek lüksmüş' haberi yalanlandıBakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan "Aileye destek lüksmüş" başlıklı haberin tüm içeriğiyle "yalan" olduğu aktarıldı.Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına konuya açıklık getirilmesinin zaruri hale geldiğine işaret edilen açıklamada, "Program, süreli olduğu için bakan imzasına gerek olmadan otomatik sonlanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, Haziran 2022'de geçici süreli başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın, programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.Sosyal yardım harcamaları için ayrılan kaynak 651 milyar liraya çıkarıldıBu yıla ilişkin bütçenin, kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktardığına ve toplumun her kesimini gözettiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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Sputnik Türkiye

türkiye aile destek programı, aile sosyal destek programı, aile ve destek paketi