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Gökhan Özoğuz'dan Vedat Milor'a 'fanatizm' yanıtı: 'Hayretler içerisindeyim'
Gökhan Özoğuz'dan Vedat Milor'a 'fanatizm' yanıtı: 'Hayretler içerisindeyim'
Sputnik Türkiye
Vedat Milor'un "Galatasaray'ı gerçekten doğramaya çalışıyorlar." sözlerine Gökhan Özoğuz'dan yanıt geldi. Milor'a fanatizm göndermesi yapan Fenerbahçeli... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
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Galatasaray-Fenerbahçe'nin arasında dinmeyen tartışmalar ünlü isimleri de karşı karşıya getiriyor. Şarkıcı Gökhan Özoğuz, "Galatasaray'ı gerçekten doğramaya çalışıyorlar." diyen yemek yazarı Vedat Milor'a fanatizm tepkisi verdi.Vedat Milor: Galatasaray'ı doğramaya çalışıyorlarMilor'un, 'Az Önce Konuştum' programında yaptığı futbol yorumları büyük yankı uyandırdı. Milor, "Adını söyleyemeyeceğim, takım inanılmaz derecede kayrılıyor. Galatasaray'ı da gerçekten doğramaya çalışıyorlar bu sene. O yüzden korkuyorum." ifadelerini kullandı.Milor, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonunda da şampiyon olacağına inandığını dile getirerek, "Yine de şampiyon olacağımızı umuyorum ama emin değilim. Adını söyleyemeyeceğim takımın inanılmaz bir gücü var. Hem basında hem federasyonda hem toplumda." dedi.Özoğuz'dan tepki: 'Hayretler içerisindeyim'Bu açıklamalara ilk yanıt ünlü müzisyen Gökhan Özoğuz’dan geldi. Athena Gökhan, sosyal medya hesabından Milor’a eleştiride bulundu.Özoğuz, "Sevgili Vedat Milor, hayretler içerisindeyim. Gerçekten son açıklamanızın hangi gerçekliğe dayandığını hangi maç üzerinden konuşabiliriz acaba? Hepimiz takımlarımızın başarılı olmasını isteriz fakat fanatizm, yapılan yanlışları doğru okumanızın önüne geçtiği aşikar. Bu ters algı sistemi artık çalışmıyor, hepimiz aynı ligi seyrediyoruz. Lütfen daha tarafsız bir gözle eleştiri yapmanız temennisiyle." açıklamasında bulundu.
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gökhan özoğuz, vedat milor, fenerbahçe, galatasaray, hakem
gökhan özoğuz, vedat milor, fenerbahçe, galatasaray, hakem

Gökhan Özoğuz'dan Vedat Milor'a 'fanatizm' yanıtı: 'Hayretler içerisindeyim'

16:06 09.01.2025
© Fotoğraf : YouTubeGökhan Özoğuz
Gökhan Özoğuz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© Fotoğraf : YouTube
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Vedat Milor'un "Galatasaray'ı gerçekten doğramaya çalışıyorlar." sözlerine Gökhan Özoğuz'dan yanıt geldi. Milor'a fanatizm göndermesi yapan Fenerbahçeli Özoğuz, "hayretler içerisindeyim. Bu ters algı sistemi artık çalışmıyor, hepimiz aynı ligi seyrediyoruz" sözleriyle seslendi.
Galatasaray-Fenerbahçe'nin arasında dinmeyen tartışmalar ünlü isimleri de karşı karşıya getiriyor. Şarkıcı Gökhan Özoğuz, "Galatasaray'ı gerçekten doğramaya çalışıyorlar." diyen yemek yazarı Vedat Milor'a fanatizm tepkisi verdi.

Vedat Milor: Galatasaray'ı doğramaya çalışıyorlar

Milor'un, 'Az Önce Konuştum' programında yaptığı futbol yorumları büyük yankı uyandırdı. Milor, "Adını söyleyemeyeceğim, takım inanılmaz derecede kayrılıyor. Galatasaray'ı da gerçekten doğramaya çalışıyorlar bu sene. O yüzden korkuyorum." ifadelerini kullandı.
Milor, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonunda da şampiyon olacağına inandığını dile getirerek, "Yine de şampiyon olacağımızı umuyorum ama emin değilim. Adını söyleyemeyeceğim takımın inanılmaz bir gücü var. Hem basında hem federasyonda hem toplumda." dedi.

Özoğuz'dan tepki: 'Hayretler içerisindeyim'

Bu açıklamalara ilk yanıt ünlü müzisyen Gökhan Özoğuz’dan geldi. Athena Gökhan, sosyal medya hesabından Milor’a eleştiride bulundu.
Özoğuz, "Sevgili Vedat Milor, hayretler içerisindeyim. Gerçekten son açıklamanızın hangi gerçekliğe dayandığını hangi maç üzerinden konuşabiliriz acaba? Hepimiz takımlarımızın başarılı olmasını isteriz fakat fanatizm, yapılan yanlışları doğru okumanızın önüne geçtiği aşikar. Bu ters algı sistemi artık çalışmıyor, hepimiz aynı ligi seyrediyoruz. Lütfen daha tarafsız bir gözle eleştiri yapmanız temennisiyle." açıklamasında bulundu.
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