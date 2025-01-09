https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/fed-tutanaklari-yayimlandi-enflasyonda-yukari-yonlu-riskler-var-1092474531.html
FED tutanakları yayımlandı: 'Enflasyonda yukarı yönlü riskler var'
FED tutanakları yayımlandı: 'Enflasyonda yukarı yönlü riskler var'
Sputnik Türkiye
FED, 17-18 Aralık 2024 tarihli toplantısının tutanaklarını yayımlayarak, ticaret ve göç politikalarındaki olası değişikliklerin enflasyon risklerini... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T00:16+0300
2025-01-09T00:16+0300
2025-01-09T00:22+0300
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ABD Merkez Bankası (FED) toplantı tutanaklarında enflasyonun yukarı yönlü riskler taşıdığını belirtti.ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 17-18 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlediği toplantısının tutanaklarını yayımlayarak, enflasyon görünümüne ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Tutanaklar, Fed yetkililerinin, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın planladığı ticaret ve göç politikalarının enflasyon üzerindeki olası etkilerine dikkat çektiklerini ortaya koydu.Toplantıda, politika faizinin 25 baz puan düşürülerek yüzde 4.25-4.50 aralığına indirildiği ifade edilse de, enflasyon riski ile ilgili bazı endişeler de dile getirildi. Tutanaklarda, ticaret ve göç politikalarında beklenen değişikliklerin, enflasyonun hedefe ulaşma sürecini daha uzun bir zamana yayabileceği, son dönemdeki yüksek enflasyon verilerinin bu sürecin daha önce öngörülenden farklı gelişebileceğini gösterdiği vurgulandı. Yetkililer, enflasyonun yüzde 2’ye doğru ilerlemeye devam etmesini bekleseler de, son verilere bakıldığında bu sürecin öngörüldüğünden daha yavaş olabileceğini belirtti.Bazı Fed yetkilileri, finansal piyasalardaki olumlu hava ve ekonomik faaliyetlerdeki ivmenin enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratmaya devam edeceğini ve bu durumun enflasyon düşüş sürecini geçici olarak durdurmuş olabileceğini düşündüklerini ifade etti. Bunun yanı sıra, bazı yetkililer, dış ticaret ve göçü etkileyen politikalardaki potansiyel değişikliklerin ekonomik sonuçları konusunda belirsizliklerin yüksek olduğunu belirterek, bu unsurların ekonomiye ve enflasyon hedeflerine etkisini projeksiyonlarında dikkate aldılar.Fed yetkililerinin çoğunluğu, enflasyon görünümündeki yukarı yönlü risklerin arttığını ve bu nedenle, FOMC'nin politika gevşetme hızını yavaşlatmanın uygun olacağı noktada veya bu noktaya yakın bir seviyeye gelindiğini ifade etti. Bu açıklamalar, Fed’in enflasyon hedeflerine ulaşma sürecindeki belirsizliklere işaret ederken, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2’ye doğru düşmesi ve ekonominin maksimum istihdam seviyesine yakın kalması durumunda, zamanla daha nötr bir politika duruşuna geçilmesinin uygun olacağı sinyali verdi.ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, başkanlık görevini devraldığında ithal ürünlere ciddi gümrük vergisi artışları getireceğini açıklamıştı. Bu tür politikaların, ticaret savaşları ve ekonomik belirsizlikler yaratabileceği ve dolayısıyla enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskılar oluşturabileceği, Fed'in tutanaklarında da vurgulanan ana temalardan biri oldu. Fed’in bir sonraki toplantısı ise 28-29 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve bu toplantının, ekonominin seyrine dair yeni sinyaller verebileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/fed-faizi-25-baz-puan-dusurdu-1091723085.html
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amerika birleşik devletleri, fed, fed faiz kararı, enflasyon, gıda enflasyonu, hiper enflasyon, manşet enflasyon, dezenflasyon, enflasyon araştırma grubu, banka
amerika birleşik devletleri, fed, fed faiz kararı, enflasyon, gıda enflasyonu, hiper enflasyon, manşet enflasyon, dezenflasyon, enflasyon araştırma grubu, banka
FED tutanakları yayımlandı: 'Enflasyonda yukarı yönlü riskler var'
00:16 09.01.2025 (güncellendi: 00:22 09.01.2025)
FED, 17-18 Aralık 2024 tarihli toplantısının tutanaklarını yayımlayarak, ticaret ve göç politikalarındaki olası değişikliklerin enflasyon risklerini artırabileceğini belirtti. Yetkililer, enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşma sürecinin daha uzun sürebileceğini ve ekonomik faaliyetlerin enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıya neden olacağını açıkladı.
ABD Merkez Bankası (FED) toplantı tutanaklarında enflasyonun yukarı yönlü riskler taşıdığını belirtti.
ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 17-18 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlediği toplantısının tutanaklarını yayımlayarak, enflasyon görünümüne ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Tutanaklar, Fed yetkililerinin, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın planladığı ticaret ve göç politikalarının enflasyon üzerindeki olası etkilerine dikkat çektiklerini ortaya koydu.
Toplantıda, politika faizinin 25 baz puan düşürülerek yüzde 4.25-4.50 aralığına indirildiği ifade edilse de, enflasyon riski ile ilgili bazı endişeler de dile getirildi. Tutanaklarda, ticaret ve göç politikalarında beklenen değişikliklerin, enflasyonun hedefe ulaşma sürecini daha uzun bir zamana yayabileceği, son dönemdeki yüksek enflasyon verilerinin bu sürecin daha önce öngörülenden farklı gelişebileceğini gösterdiği vurgulandı. Yetkililer, enflasyonun yüzde 2’ye doğru ilerlemeye devam etmesini bekleseler de, son verilere bakıldığında bu sürecin öngörüldüğünden daha yavaş olabileceğini belirtti.
Bazı Fed yetkilileri, finansal piyasalardaki olumlu hava ve ekonomik faaliyetlerdeki ivmenin enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratmaya devam edeceğini ve bu durumun enflasyon düşüş sürecini geçici olarak durdurmuş olabileceğini düşündüklerini ifade etti. Bunun yanı sıra, bazı yetkililer, dış ticaret ve göçü etkileyen politikalardaki potansiyel değişikliklerin ekonomik sonuçları konusunda belirsizliklerin yüksek olduğunu belirterek, bu unsurların ekonomiye ve enflasyon hedeflerine etkisini projeksiyonlarında dikkate aldılar.
Fed yetkililerinin çoğunluğu, enflasyon görünümündeki yukarı yönlü risklerin arttığını ve bu nedenle, FOMC'nin politika gevşetme hızını yavaşlatmanın uygun olacağı noktada veya bu noktaya yakın bir seviyeye gelindiğini ifade etti. Bu açıklamalar, Fed’in enflasyon hedeflerine ulaşma sürecindeki belirsizliklere işaret ederken, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2’ye doğru düşmesi ve ekonominin maksimum istihdam seviyesine yakın kalması durumunda, zamanla daha nötr bir politika duruşuna geçilmesinin uygun olacağı sinyali verdi.
ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, başkanlık görevini devraldığında ithal ürünlere ciddi gümrük vergisi artışları getireceğini açıklamıştı. Bu tür politikaların, ticaret savaşları ve ekonomik belirsizlikler yaratabileceği ve dolayısıyla enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskılar oluşturabileceği, Fed'in tutanaklarında da vurgulanan ana temalardan biri oldu. Fed’in bir sonraki toplantısı ise 28-29 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve bu toplantının, ekonominin seyrine dair yeni sinyaller verebileceği ifade edildi.