Evlenmekten vazgeçti: Başlık parasıyla 12 inek alıp çiftçi oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'ABD, hedefine ulaşabilmek için her türlü mekanizmayı kullanabilir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yabancı hakemin futbola maliyeti’
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Eyüp Aksu: 'Çözüm taksi sayısının artışında değil. Çözüm, tarifelerin iyileştirilmesinde'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknoloji 30-40 yıl sonra nerelere evrilecek?
14:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem fırtınası yaşanıyor' diyerek riskli yerleri açıkladı
15:10
3 dk
SESLİ HABER
11 dakika boyunca ölü kaldı: Yaşadıklarını anlattı
15:24
2 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizlerinde güncelleme: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?
15:36
2 dk
SESLİ HABER
Doğum saati başvurularında patlama: CİMER'den nasıl öğrenilir?
15:46
2 dk
SESLİ HABER
Dünyada 4 ölüm gerçekleşti: Norovirüs'ten nasıl korunulur?
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Türkiye’nin oradaki devletçik projesine müdahale etmesini istemiyorlar’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
17:44
3 dk
SESLİ HABER
Bu bitki türü sadece Türkiye'de görülüyor
17:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Puşkov: Trump, İngiltere Başbakanı’nın değişmesini istiyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Radyo Sputnik gündeme getirdi, ilk hamle geldi: Ruhi Su Sokağı
18:25
2 dk
SESLİ HABER
Maduro, Venezüella’da şiddet çıkarmak isteyen militanların yakalandığını duyurdu: Üçü Ukrayna'dan
18:34
2 dk
SESLİ HABER
Danimarka Krallığı'ndan Trump'a armalı Grönland göndermesi
18:42
2 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye'nin çıkarına olanlar bizim de çıkarımızadır
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Anayasa Mahkemesi’nin açılım döneminde verdiği karar yumuşama zemini oluşturmak için verilmiş bir karardır’
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
DEM Parti heyetinden Edirne ziyareti: ‘Demirtaş faktörü daha çok konuşulacak’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
'3294 sayılı kanuna göre, ülke nüfusunun büyük bir kısmı muhtaç duruma düşmüş durumda'
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ambulans hizmetlerine uygunluk belgesi zorunluluğu getirildi
12:05
84 dk
HABER MASASI
Z kuşağından X kuşağına: Kuşaklar arası hobi tercihleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka ile röportaj: Nereye kadar gider?
14:05
44 dk
ANKARA FARKI
'Yeni açılım' sürecinde neler oluyor?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SEVDA SÖZLERİ ŞAİRİ
Bu dünyadan Cemal Süreya geçti
17:41
7 dk
ÖZEL HABER
Gassallar gündeme oturan dizi hakkında ne düşünüyor: Toplumun beyninde şimşek çaktırdı
17:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump oteli önündeki bombalı saldırının yapay zekayla planlandığı tespit edildi
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon itiraf etti: Ukrayna'da üstünlük Rusya'da
18:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
KURTULUŞUN KALEMİ
Sultanahmet Meydanı'nda binlerce kişiye bağımsızlık yemini ettirmişti
19:10
8 dk
SESLİ HABER
İran başkentini taşıyor: Yeni başkent belli oldu
19:24
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/evlenmekten-vazgecti-baslik-parasiyla-12-inek-alip-ciftci-oldu-1092506632.html
Evlenmekten vazgeçti: Başlık parasıyla 12 inek alıp çiftçi oldu
Evlenmekten vazgeçti: Başlık parasıyla 12 inek alıp çiftçi oldu
Sputnik Türkiye
İzmir’de doğup büyüyen 33 yaşındaki maliyet kontrol uzmanı Berkan Karlankuş, şehir hayatının getirdiği stres ve monotonluktan sıkılarak memleketi Sivas’ın... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T17:39+0300
2025-01-09T17:39+0300
türkiye
inek
çiftçi
hayvan
izmir
kangal
beyaz yakalı
işçi
evlilik
evlilik masrafları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092505828_0:55:750:477_1920x0_80_0_0_fee674330da59e376f305691f4d35066.jpg
Şehir hayatından sıkılan Berkan Karlankuş, babasının biriktirdiği başlık parasıyla 12 inek alarak köyüne yerleşti.Yaz aylarında babası Nadir Karlankuş’un yanında köyde vakit geçiren Berkan Karlankuş, köydeki huzurlu yaşamdan etkilenerek radikal bir karar aldı. İzmir’deki işini bırakarak beş ay önce köyüne yerleşen Karlankuş, hayvancılıkla uğraşmaya başladı. Bu kararında, Türk sinemasının klasiklerinden Kibar Feyzo filmindeki 'Öküz alırız o parayla' repliğinin de etkili olduğunu dile getiren Karlankuş, babasının biriktirdiği başlık parasıyla hayvan alıp üretime yöneldi.'Bu hayat sanıldığı gibi kötü değil'Köy hayatının zorluklarına rağmen sağladığı huzuru vurgulayan Karlankuş “İzmir’de masa başında çalışıyordum, ama bu iş, o işten bin kat daha iyi. Stressiz, sakin ve huzurlu bir yaşam sunuyor. Köydeki hayatlar sanıldığı gibi kötü değil; aksine yaşanması gereken bir deneyim” dedi. Günlük yaşamını anlatan Karlankuş, sabah saat 07.00’de işine başladığını ve önce hayvanların bakımını yaparak onların ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti.'Hedefim bu hayatı tanıtmak'Hayvancılıkta ilerlemek istediğini ifade eden Karlankuş “Hedefim bu hayatı insanlara tanıtmak ve onlara üretime katılmaları için ilham vermek. Ayrıca ileride evlenirsem, çocuklarıma daha iyi bir hayat sunmayı planlıyorum” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/unlu-sut-markasina-toplatma-karari-sahte-sut-nasil-anlasilir-iste-hileli-sutu-anlamanin-yollari-1092501999.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092505828_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_13f0578cfb42ffc33e40a3c7d8b362e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
inek, çiftçi, hayvan, izmir, kangal, beyaz yakalı, işçi, evlilik, evlilik masrafları, evlilik teklifi, başlık parası
inek, çiftçi, hayvan, izmir, kangal, beyaz yakalı, işçi, evlilik, evlilik masrafları, evlilik teklifi, başlık parası

Evlenmekten vazgeçti: Başlık parasıyla 12 inek alıp çiftçi oldu

17:39 09.01.2025
© AAİnek
İnek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© AA
Abone ol
İzmir’de doğup büyüyen 33 yaşındaki maliyet kontrol uzmanı Berkan Karlankuş, şehir hayatının getirdiği stres ve monotonluktan sıkılarak memleketi Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Karagücük köyüne yerleşti. Babasının evlenmesi için biriktirdiği parayı değerlendirerek 12 inek alan Karlankuş, hayvancılığa başladı.
Şehir hayatından sıkılan Berkan Karlankuş, babasının biriktirdiği başlık parasıyla 12 inek alarak köyüne yerleşti.
Yaz aylarında babası Nadir Karlankuş’un yanında köyde vakit geçiren Berkan Karlankuş, köydeki huzurlu yaşamdan etkilenerek radikal bir karar aldı. İzmir’deki işini bırakarak beş ay önce köyüne yerleşen Karlankuş, hayvancılıkla uğraşmaya başladı. Bu kararında, Türk sinemasının klasiklerinden Kibar Feyzo filmindeki 'Öküz alırız o parayla' repliğinin de etkili olduğunu dile getiren Karlankuş, babasının biriktirdiği başlık parasıyla hayvan alıp üretime yöneldi.

'Bu hayat sanıldığı gibi kötü değil'

Köy hayatının zorluklarına rağmen sağladığı huzuru vurgulayan Karlankuş “İzmir’de masa başında çalışıyordum, ama bu iş, o işten bin kat daha iyi. Stressiz, sakin ve huzurlu bir yaşam sunuyor. Köydeki hayatlar sanıldığı gibi kötü değil; aksine yaşanması gereken bir deneyim” dedi. Günlük yaşamını anlatan Karlankuş, sabah saat 07.00’de işine başladığını ve önce hayvanların bakımını yaparak onların ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti.

'Hedefim bu hayatı tanıtmak'

Hayvancılıkta ilerlemek istediğini ifade eden Karlankuş “Hedefim bu hayatı insanlara tanıtmak ve onlara üretime katılmaları için ilham vermek. Ayrıca ileride evlenirsem, çocuklarıma daha iyi bir hayat sunmayı planlıyorum” dedi.
Süt - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
TÜRKİYE
Ünlü süt markasına toplatma kararı: Sahte süt nasıl anlaşılır? İşte hileli sütü anlamanın yolları
17:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала