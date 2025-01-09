https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/evlenmekten-vazgecti-baslik-parasiyla-12-inek-alip-ciftci-oldu-1092506632.html
Evlenmekten vazgeçti: Başlık parasıyla 12 inek alıp çiftçi oldu
Evlenmekten vazgeçti: Başlık parasıyla 12 inek alıp çiftçi oldu
Sputnik Türkiye
İzmir’de doğup büyüyen 33 yaşındaki maliyet kontrol uzmanı Berkan Karlankuş, şehir hayatının getirdiği stres ve monotonluktan sıkılarak memleketi Sivas’ın... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T17:39+0300
2025-01-09T17:39+0300
2025-01-09T17:39+0300
türkiye
inek
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hayvan
izmir
kangal
beyaz yakalı
işçi
evlilik
evlilik masrafları
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Şehir hayatından sıkılan Berkan Karlankuş, babasının biriktirdiği başlık parasıyla 12 inek alarak köyüne yerleşti.Yaz aylarında babası Nadir Karlankuş’un yanında köyde vakit geçiren Berkan Karlankuş, köydeki huzurlu yaşamdan etkilenerek radikal bir karar aldı. İzmir’deki işini bırakarak beş ay önce köyüne yerleşen Karlankuş, hayvancılıkla uğraşmaya başladı. Bu kararında, Türk sinemasının klasiklerinden Kibar Feyzo filmindeki 'Öküz alırız o parayla' repliğinin de etkili olduğunu dile getiren Karlankuş, babasının biriktirdiği başlık parasıyla hayvan alıp üretime yöneldi.'Bu hayat sanıldığı gibi kötü değil'Köy hayatının zorluklarına rağmen sağladığı huzuru vurgulayan Karlankuş “İzmir’de masa başında çalışıyordum, ama bu iş, o işten bin kat daha iyi. Stressiz, sakin ve huzurlu bir yaşam sunuyor. Köydeki hayatlar sanıldığı gibi kötü değil; aksine yaşanması gereken bir deneyim” dedi. Günlük yaşamını anlatan Karlankuş, sabah saat 07.00’de işine başladığını ve önce hayvanların bakımını yaparak onların ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti.'Hedefim bu hayatı tanıtmak'Hayvancılıkta ilerlemek istediğini ifade eden Karlankuş “Hedefim bu hayatı insanlara tanıtmak ve onlara üretime katılmaları için ilham vermek. Ayrıca ileride evlenirsem, çocuklarıma daha iyi bir hayat sunmayı planlıyorum” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/unlu-sut-markasina-toplatma-karari-sahte-sut-nasil-anlasilir-iste-hileli-sutu-anlamanin-yollari-1092501999.html
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inek, çiftçi, hayvan, izmir, kangal, beyaz yakalı, işçi, evlilik, evlilik masrafları, evlilik teklifi, başlık parası
inek, çiftçi, hayvan, izmir, kangal, beyaz yakalı, işçi, evlilik, evlilik masrafları, evlilik teklifi, başlık parası
Evlenmekten vazgeçti: Başlık parasıyla 12 inek alıp çiftçi oldu
İzmir’de doğup büyüyen 33 yaşındaki maliyet kontrol uzmanı Berkan Karlankuş, şehir hayatının getirdiği stres ve monotonluktan sıkılarak memleketi Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Karagücük köyüne yerleşti. Babasının evlenmesi için biriktirdiği parayı değerlendirerek 12 inek alan Karlankuş, hayvancılığa başladı.
Şehir hayatından sıkılan Berkan Karlankuş, babasının biriktirdiği başlık parasıyla 12 inek alarak köyüne yerleşti.
Yaz aylarında babası Nadir Karlankuş’un yanında köyde vakit geçiren Berkan Karlankuş, köydeki huzurlu yaşamdan etkilenerek radikal bir karar aldı. İzmir’deki işini bırakarak beş ay önce köyüne yerleşen Karlankuş, hayvancılıkla uğraşmaya başladı. Bu kararında, Türk sinemasının klasiklerinden Kibar Feyzo filmindeki 'Öküz alırız o parayla' repliğinin de etkili olduğunu dile getiren Karlankuş, babasının biriktirdiği başlık parasıyla hayvan alıp üretime yöneldi.
'Bu hayat sanıldığı gibi kötü değil'
Köy hayatının zorluklarına rağmen sağladığı huzuru vurgulayan Karlankuş “İzmir’de masa başında çalışıyordum, ama bu iş, o işten bin kat daha iyi. Stressiz, sakin ve huzurlu bir yaşam sunuyor. Köydeki hayatlar sanıldığı gibi kötü değil; aksine yaşanması gereken bir deneyim” dedi. Günlük yaşamını anlatan Karlankuş, sabah saat 07.00’de işine başladığını ve önce hayvanların bakımını yaparak onların ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti.
'Hedefim bu hayatı tanıtmak'
Hayvancılıkta ilerlemek istediğini ifade eden Karlankuş “Hedefim bu hayatı insanlara tanıtmak ve onlara üretime katılmaları için ilham vermek. Ayrıca ileride evlenirsem, çocuklarıma daha iyi bir hayat sunmayı planlıyorum” dedi.