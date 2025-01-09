Eski ABD Başkanı Carter'a 'bol gülüşmeli' cenaze töreni düzenlendi: Yaşayan tüm başkanlar buluştu
23:26 09.01.2025 (güncellendi: 23:58 09.01.2025)
© AP Photo / Ben CurtisThe flag-draped casket of former President Jimmy Carter arrives for a state funeral at Washington National Cathedral in Washington, Thursday, Jan. 9, 2025. (AP Photo/Ben Curtis)
© AP Photo / Ben Curtis
Abone ol
Eski Başkan Jimmy Carter için Washington'da devlet cenaze töreni düzenlendi. Törene, Başkan Joe Biden, seçilmiş Başkan Donald Trump ve eski başkanlar katıldı. Cenaze töreninde gülüşmeler kameralara yansıdı.
29 Aralık 2024'te 100 yaşındayken hayatını kaybeden eski ABD Başkanı Jimmy Carter için devlet cenaze töreni düzenlendi. Memleketi Georgia'dan önceki gün Washington'a getirilen ve Kongre binasında 2 gün boyunca ziyarete açık olan eski ABD Başkanı Carter'ın cenazesi, sabah Washington Ulusal Katedrali'ne getirildi.
Carter için düzenlenen cenaze törenine, Başkan Joe Biden, seçilmiş başkan Donald Trump, eski başkanlardan Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton ile çok sayıda kişi katıldı.
© AP Photo / Ben CurtisPresident Joe Biden, first lady Jill Biden, Vice President Kamala Harris, second gentleman Doug Emhoff, former President Bill Clinton, former first lady Hillary Clinton, former President George W.Bush, former first lady Laura Bush, former President Barack Obama, former President and President-elect Donald Trump, former first lady Melania Trump, former Vice President Al Gore, former Vice President Mike Pence and others, attend the State Funeral for former President Jimmy Carter at Washington National Cathedral in Washington, Thursday, Jan. 9, 2025. (AP Photo/Ben Curtis)
© AP Photo / Ben Curtis
Amerikan televizyonlarında canlı yayımlanan devlet cenaze töreninde, Carter için çeşitli konuşmalar yapıldı.
Joe Biden, Carter' hakkındaki konuşmasında "Jimmy Carter'ın hayat hikayesi, su ve elektrikten yoksun bir evden çıkan ve gücün zirvesine yükselen bir adamın hikayesidir" ifadelerini kullandı.
'Bol gülüşmeli' cenaze töreni
Törende yan yana oturan Trump ile Obama'nın sohbet ettiği ve Trump'ın bazı sözleri üzerine Obama'nın güldüğü anlar da kameralara yansıdı.
© AP Photo / Ricky Carioti
Donald Trump ve Barack Obama
1/2
© AP Photo / Ricky Carioti
Donald Trump ve Barack Obama
© AP Photo / Ben Curtis
Donald Trump ve Barack Obama
2/2
© AP Photo / Ben Curtis
Donald Trump ve Barack Obama
1/2
© AP Photo / Ricky Carioti
Donald Trump ve Barack Obama
2/2
© AP Photo / Ben Curtis
Donald Trump ve Barack Obama
Gülüşmeler bitmek bilmedi
Trump ve Obama dışında 'gülüşen' diğer isimler ise Bush ve Harris oldu. Bush ve Harris konuşurken güldükleri anlar fotoğraflandı.
© AP Photo / Jacquelyn MartinVice President Kamala Harris talks with former President George W. Bush as from the front row, from left, President Joe Biden, first lady Jill Biden, second gentleman Doug Emhoff and second row from left, former President Bill Clinton, former Secretary of State Hillary Clinton, Laura Bush, former President Barack Obama, President-elect Donald Trump and Melania Trump, during the state funeral for former President Jimmy Carter at Washington National Cathedral in Washington, Thursday, Jan. 9, 2025. (AP Photo/Jacquelyn Martin)
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Kanada Başbakanı Trudeau'dan 'ilginç bakış'
Carter'ın cenaze törenine katılan isimlerden biri de yakın zamanda istifasını açıklayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau oldu. Trudeau, geçtiğimiz günlerde Kanada'yı ABD'ye dahil etme açıklamalarının ardından ilk kez Donald Trump ile karşı karşıya geldi. Trudeau'nun Trump'a bakışı ise kameralara yansıdı.
© AP Photo / Jacquelyn MartinPresident-elect Donald Trump and Melania Trump arrive before the state funeral for former President Jimmy Carter at Washington National Cathedral in Washington, Thursday, Jan. 9, 2025, as Prince Edward, Duke of Edinburgh, left, and Canada's Prime Minister Justin Trudeau watch. (AP Photo/Jacquelyn Martin)
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Törenin ardından Carter'ın cenazesi, memleketi Georgia'ya götürülmek üzere yola çıkarıldı.
Jimmy Carter kimdir?
ABD'nin 39. Başkanı Carter, 29 Aralık 2024'te, uzun yıllardır yaşadığı Georgia'da 100 yaşında hayatını kaybetmişti.
Carter, 1976 yılında Georgia Valisi iken Demokrat Parti adına girdiği başkanlık yarışını kazanmış, 80'li yaşlarına kadar diplomatik misyonlar yürütmüştü.
1977'den 1981'e kadar ABD lideri olarak görev yapan Carter, en uzun ömürlü ABD başkanıydı.
Carter'ın, bir yıldan fazla bir süredir kendi evinde bakım altında olduğu bilgisi verilmişti.
30 Aralık 2024, 00:24