https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/eski-abd-baskani-cartera-bol-gulusmeli-cenaze-toreni-duzenlendi-yasayan-tum-baskanlar-bulustu-1092516127.html

Eski ABD Başkanı Carter'a 'bol gülüşmeli' cenaze töreni düzenlendi: Yaşayan tüm başkanlar buluştu

Eski ABD Başkanı Carter'a 'bol gülüşmeli' cenaze töreni düzenlendi: Yaşayan tüm başkanlar buluştu

Sputnik Türkiye

Eski Başkan Jimmy Carter için Washington'da devlet cenaze töreni düzenlendi. Törene, Başkan Joe Biden, seçilmiş Başkan Donald Trump ve eski başkanlar katıldı... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T23:26+0300

2025-01-09T23:26+0300

2025-01-09T23:58+0300

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29 Aralık 2024'te 100 yaşındayken hayatını kaybeden eski ABD Başkanı Jimmy Carter için devlet cenaze töreni düzenlendi. Memleketi Georgia'dan önceki gün Washington'a getirilen ve Kongre binasında 2 gün boyunca ziyarete açık olan eski ABD Başkanı Carter'ın cenazesi, sabah Washington Ulusal Katedrali'ne getirildi.Carter için düzenlenen cenaze törenine, Başkan Joe Biden, seçilmiş başkan Donald Trump, eski başkanlardan Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton ile çok sayıda kişi katıldı.Amerikan televizyonlarında canlı yayımlanan devlet cenaze töreninde, Carter için çeşitli konuşmalar yapıldı.Joe Biden, Carter' hakkındaki konuşmasında "Jimmy Carter'ın hayat hikayesi, su ve elektrikten yoksun bir evden çıkan ve gücün zirvesine yükselen bir adamın hikayesidir" ifadelerini kullandı.'Bol gülüşmeli' cenaze töreniTörende yan yana oturan Trump ile Obama'nın sohbet ettiği ve Trump'ın bazı sözleri üzerine Obama'nın güldüğü anlar da kameralara yansıdı.Gülüşmeler bitmek bilmediTrump ve Obama dışında 'gülüşen' diğer isimler ise Bush ve Harris oldu. Bush ve Harris konuşurken güldükleri anlar fotoğraflandı.Kanada Başbakanı Trudeau'dan 'ilginç bakış'Carter'ın cenaze törenine katılan isimlerden biri de yakın zamanda istifasını açıklayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau oldu. Trudeau, geçtiğimiz günlerde Kanada'yı ABD'ye dahil etme açıklamalarının ardından ilk kez Donald Trump ile karşı karşıya geldi. Trudeau'nun Trump'a bakışı ise kameralara yansıdı.Törenin ardından Carter'ın cenazesi, memleketi Georgia'ya götürülmek üzere yola çıkarıldı.Jimmy Carter kimdir?ABD'nin 39. Başkanı Carter, 29 Aralık 2024'te, uzun yıllardır yaşadığı Georgia'da 100 yaşında hayatını kaybetmişti.Carter, 1976 yılında Georgia Valisi iken Demokrat Parti adına girdiği başkanlık yarışını kazanmış, 80'li yaşlarına kadar diplomatik misyonlar yürütmüştü.1977'den 1981'e kadar ABD lideri olarak görev yapan Carter, en uzun ömürlü ABD başkanıydı.Carter'ın, bir yıldan fazla bir süredir kendi evinde bakım altında olduğu bilgisi verilmişti.

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