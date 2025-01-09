https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/bursada-akil-almaz-saldiri-sordugu-adresi-bilmeyen-kisiye-kursun-yagdirdi-1092479968.html

Bursa’da akıl almaz saldırı: Sorduğu adresi bilmeyen kişiye kurşun yağdırdı

Bursa’da akıl almaz saldırı: Sorduğu adresi bilmeyen kişiye kurşun yağdırdı

Sputnik Türkiye

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde kafenin önünde adres soran bir şahıs, “Bilmiyorum” yanıtını alınca tabancayla kurşun yağdırdı. Bacaklarından vurulan talihsiz adam... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T08:21+0300

2025-01-09T08:21+0300

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nilüfer

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saldırgan

silahlı saldırgan

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Olay, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde, saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, kafenin önünde bekleyen E.Ö.’ye adres sordu. Adresi bilmediğini söyleyen E.Ö., saldırganın hedefi oldu. Şahıs, “Ne demek adresi bilmiyorsun?” diyerek tabancayla ateş açtı.Kanlar i̇çinde yere yığıldıBacaklarından vurulan E.Ö., kanlar içinde yere yığılırken çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan yaralı, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Saldırgan kaçtı, sosyal medyada gündem olduSaldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirirken, polis ekipleri zanlının yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırı, hem çevre sakinlerini hem de sosyal medya kullanıcılarını şok etti. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan olay, “Akılalmaz bir saldırı” olarak yorumlandı.

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