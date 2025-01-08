https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/bursada-egitim-ucagi-dustu-valilik-aciklama-yapti-1092457270.html
Bursa'da eğitim uçağı düştü: Valilik açıklama yaptı
Bursa'da eğitim uçağı düştü: Valilik açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde eğitim için havalanan uçak pistten ayrıldıktan sonra düştü. Uçaktaki pilot, hafif şekilde yaralandı. Soruşturma başlatılan olayla... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T14:21+0300
2025-01-08T14:21+0300
2025-01-08T14:58+0300
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bursa
eğitim uçağı
bursa valiliği
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Bursa'da eğitim uçağı düştü.Yenişehir Havalimanı'nda pistten çıkan eğitim uçağının pilotu yaralandı.Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır." bilgisine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/yanlislikla-kendi-ucagini-dusurmustu-kizildenizdeki-olayda-ikinci-ucak-iddiasi-1091999965.html
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bursa, bursa son dakika, bursa uçak son dakika, bursa uçak düştü
bursa, bursa son dakika, bursa uçak son dakika, bursa uçak düştü
Bursa'da eğitim uçağı düştü: Valilik açıklama yaptı
14:21 08.01.2025 (güncellendi: 14:58 08.01.2025)
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde eğitim için havalanan uçak pistten ayrıldıktan sonra düştü. Uçaktaki pilot, hafif şekilde yaralandı. Soruşturma başlatılan olayla ilgili Bursa Valiliği de açıklama yaptı.
Bursa'da eğitim uçağı düştü.
Yenişehir Havalimanı'nda pistten çıkan eğitim uçağının pilotu yaralandı.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır." bilgisine yer verildi.