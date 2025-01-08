https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/memurlara-indirimli-pirlanta-iddiasi-gundem-olmustu-bakanliktan-ilk-aciklama-1092470898.html
Memurlara indirimli pırlanta iddiası gündem olmuştu: Bakanlık’tan ilk açıklama
Memurlara indirimli pırlanta iddiası gündem olmuştu: Bakanlık’tan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir pırlanta firması ile anlaşma yaptığı yönündeki iddialar... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T20:11+0300
2025-01-08T20:11+0300
2025-01-08T20:11+0300
türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
mahinur özdemir
mahinur özdemir göktaş
pırlanta
yüzük
memur
aile yılı
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Bakanlık, memurlara indirimli pırlanta verildiği yönündeki iddiaları sosyal medya üzerinden yalanladı.Gazeteci Fatih Altaylı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir pırlanta firması ile anlaşma yaparak memurlara pırlanta verdiğini iddia etmişti. Bakanlık, bu tür bir anlaşmanın kesinlikle söz konusu olmadığını belirterek kamu kurumlarına çeşitli firmalar tarafından dönemsel olarak indirim ve promosyon teklifleri iletildiği ve bu bilgilendirmelerin genel bir uygulama çerçevesinde personele iletildiğini duyurdu.. Ancak, bahsi geçen firma ile Bakanlık arasında özel bir anlaşmanın bulunmadığı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/once-fotografini-cekip-sonra-degistirdiler-37-karatlik-pirlanta-yuzugu-caldilar-1090047104.html
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir, mahinur özdemir göktaş, pırlanta, yüzük, memur, aile yılı
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir, mahinur özdemir göktaş, pırlanta, yüzük, memur, aile yılı
Memurlara indirimli pırlanta iddiası gündem olmuştu: Bakanlık’tan ilk açıklama
Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir pırlanta firması ile anlaşma yaptığı yönündeki iddialar üzerine yazılı açıklama yapıldı. Bakanlık, bu tür bir anlaşmanın kesinlikle söz konusu olmadığını belirtti.
Bakanlık, memurlara indirimli pırlanta verildiği yönündeki iddiaları sosyal medya üzerinden yalanladı.
Gazeteci Fatih Altaylı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir pırlanta firması ile anlaşma yaparak memurlara pırlanta verdiğini iddia etmişti. Bakanlık, bu tür bir anlaşmanın kesinlikle söz konusu olmadığını belirterek kamu kurumlarına çeşitli firmalar tarafından dönemsel olarak indirim ve promosyon teklifleri iletildiği ve bu bilgilendirmelerin genel bir uygulama çerçevesinde personele iletildiğini duyurdu.. Ancak, bahsi geçen firma ile Bakanlık arasında özel bir anlaşmanın bulunmadığı vurgulandı.