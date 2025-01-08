https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/memurlara-indirimli-pirlanta-iddiasi-gundem-olmustu-bakanliktan-ilk-aciklama-1092470898.html

Memurlara indirimli pırlanta iddiası gündem olmuştu: Bakanlık’tan ilk açıklama

Memurlara indirimli pırlanta iddiası gündem olmuştu: Bakanlık’tan ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir pırlanta firması ile anlaşma yaptığı yönündeki iddialar... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T20:11+0300

2025-01-08T20:11+0300

2025-01-08T20:11+0300

türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

mahinur özdemir

mahinur özdemir göktaş

pırlanta

yüzük

memur

aile yılı

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Bakanlık, memurlara indirimli pırlanta verildiği yönündeki iddiaları sosyal medya üzerinden yalanladı.Gazeteci Fatih Altaylı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir pırlanta firması ile anlaşma yaparak memurlara pırlanta verdiğini iddia etmişti. Bakanlık, bu tür bir anlaşmanın kesinlikle söz konusu olmadığını belirterek kamu kurumlarına çeşitli firmalar tarafından dönemsel olarak indirim ve promosyon teklifleri iletildiği ve bu bilgilendirmelerin genel bir uygulama çerçevesinde personele iletildiğini duyurdu.. Ancak, bahsi geçen firma ile Bakanlık arasında özel bir anlaşmanın bulunmadığı vurgulandı.

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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir, mahinur özdemir göktaş, pırlanta, yüzük, memur, aile yılı