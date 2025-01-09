https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/beyoglu-belediye-sosyal-tesislerindeki-zam-oranlari-kabul-edildi-cay-tost-corba-fiyatlari-ne-kadar-1092509683.html

Beyoğlu Belediye sosyal tesislerindeki zam oranları kabul edildi: Çay, tost, çorba fiyatları ne kadar oldu?

Beyoğlu Belediye sosyal tesislerindeki zam oranları kabul edildi: Çay, tost, çorba fiyatları ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Beyoğlu Belediyesi Meclisi'nde sosyal tesislerde uygulanacak zam oranları kabul edildi. AK Partili üyeleri üç kat zam yapıldığını belirterek zam oranlarına... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T18:56+0300

2025-01-09T18:56+0300

2025-01-09T18:56+0300

türkiye

beyoğlu belediyesi

chp

ak parti

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tost

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Beyoğlu Belediye Meclisi ocak ayı toplantısında ilçedeki sosyal tesislerde uygulamaya konulacak zam oranları ele alındı. AK Partili üyeler zam oranlarının yüksek olduğunu, bir kahvaltı tabağının 95 liradan 210 liraya, büyük boy pizzanın 105 liradan 225 liraya çıkarıldığını belirterek itiraz etti. Yeni zam oranları oy çokluğuyla kabul edildi. Beyoğlu Belediye Meclisinin ocak ayı toplantılarının ikinci oturumu, Beyoğlu Belediyesi 1. Başkanvekili Ali Rıza Yakupoğlu başkanlığında belediye binasında yapıldı. Toplantıda AK Partilii Meclis Üyesi Emre Bozkuş, sosyal tesislerde uygulanması teklif edilen zam oranlarına tepki gösterdi. Bozkuş, bugün bir kahvaltı tabağının 95 liradan 210 liraya, büyük boy pizzanın 105 liradan 225 liraya çıkarıldığını belirterek, "Sosyal tesisler, vatandaşlara uygun fiyata daha iyi hizmet sunabilmek için kurulmuştur. Vatandaşa 'Halkçı belediyeyiz, sosyal belediyeyiz.' diyorsunuz, çorbayı 35 liradan 70 liraya çıkartıyorsunuz. AK Parti grubu olarak sosyal tesislere yapılan bu fahiş zammı reddediyoruz." dedi.Beyoğlu karta yapılan indirimlere dikkat çektiCHP'li Meclis Üyesi Necip Şentürk, Beyoğlu'nda yaşayanlar ile dışarıdan ilçeye gelenlere farklı fiyat tarifesi uygulandığını söyledi. Beyoğlu Kartı ile Beyoğlululuk vurgusunu öne çıkardıklarını dile getiren Şentürk, şöyle devam etti:CHP Grup Başkanvekili Erdoğan Horlu, "Malzemelerin maliyetine gelen zamlardan dolayı tabii ki fiyat artışı olmuştur. Beyoğlu Kartı ile tesislerimize giderseniz yüzde 40 indirim oluyor. 15 günde 1000 kişiye verdik." dedi.'Zam oranını kabul etmiyoruz'AK Parti Grup Başkanvekili Sezayi Çimen ise AK Parti grubu olarak zam oranını kabul etmediklerini yineleyerek, "Biz vatandaşın temel ihtiyacı olan tosta, çaya gelen zamları konuşuyoruz, latte içenleri, Starbucks'a gidenleri konuşmuyoruz. 40 ile 80 lira arasında zam yapma yetkisini alıyorsunuz, yüzde 300 zam yapacaksınız. Bunu başka bir sosyal tesisle kıyaslarsanız kabulümüz, ama yok devlet de şöyle yapmış, böyle yapmış diyerek savunmayın." ifadesini kullandı.Yeniden değerleme oranının yüzde 44 olduğu ortamda 3 kat zam yapılmasının doğru olmadığını söyleyen Çimen, "Sonra 'Beyoğlu Kartı'nı alıp Beyoğlulu bundan faydalansın, dışarıdan gelen farklı fiyat ödesin.' diyorsunuz. Siz iktidar olduğunuzda böyle bir ayırım mı yapacaksınız? Beşiktaş'tan, Şişli'den gelene ayrı fiyat, böyle bir şey olabilir mi? Lütfen yaptığınız zamları böyle savunmayın." diye konuştu.Zam oranları, AK Parti grubunun ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.Yeni fiyatlar açıklandıYapılan zamla kahvaltı tabağı 95 liradan 210 liraya, çorba 35 liradan 70 liraya, tost 30 liradan 40 liraya, fincan çay 10 liradan 20 liraya, karışık pizza 110 liradan 225 liraya ve İnegöl köfte 100 liradan 190 liraya çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/yeni-emekli-maaslari-e-devlette-emekli-maas-farklari-ne-zaman-odenecek-ssk-bag-kur-emekli-maasi-1092488456.html

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