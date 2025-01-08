https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/galatasaray-ile-basaksehir-berabere-kaldi-1092472873.html
Galatasaray ile Başakşehir berabere kaldı
Galatasaray ile Başakşehir berabere kaldı
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Galatasaray ile RAMS Başakşehir karşılaması 2-2 berabere sona erdi. 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T22:32+0300
2025-01-08T22:32+0300
2025-01-08T22:40+0300
spor
galatasaray sk
galatasay kulübü
rams başakşehir
abdülkerim bardakcı
davinson sanchez
michy batshuayi
deniz türüç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092472927_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_d9d47e2e020140a32102904d8bf89e50.jpg
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Galatasaray ile RAMS Başakşehir takımları RAMS Park’ta karşılaştı.2-2 beraberlikle biten maçta Galatasaray'ın golleri 51'inci dakikada Davinson Sanchez ile dakika 74'de Abdülkerim Bardakcı'dan geldi. RAMS Başakşehir'de ise 35'inci dakikada Deniz Türüç ve 53'de Piatek gollerin sahibi oldu.Maç sonunda 90+7'de Batshuayi penaltı fırsatını kaçırdı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092472927_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_60a7b4c6b32307250e363f2370cb351b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
galatasaray sk, galatasay kulübü, rams başakşehir, abdülkerim bardakcı, davinson sanchez, michy batshuayi, deniz türüç
galatasaray sk, galatasay kulübü, rams başakşehir, abdülkerim bardakcı, davinson sanchez, michy batshuayi, deniz türüç
Galatasaray ile Başakşehir berabere kaldı
22:32 08.01.2025 (güncellendi: 22:40 08.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Galatasaray ile RAMS Başakşehir karşılaması 2-2 berabere sona erdi.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Galatasaray ile RAMS Başakşehir takımları RAMS Park’ta karşılaştı.
2-2 beraberlikle biten maçta Galatasaray'ın golleri 51'inci dakikada Davinson Sanchez ile dakika 74'de Abdülkerim Bardakcı'dan geldi. RAMS Başakşehir'de ise 35'inci dakikada Deniz Türüç ve 53'de Piatek gollerin sahibi oldu.
Maç sonunda 90+7'de Batshuayi penaltı fırsatını kaçırdı.