https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/galatasaray-ile-basaksehir-berabere-kaldi-1092472873.html

Galatasaray ile Başakşehir berabere kaldı

Galatasaray ile Başakşehir berabere kaldı

Sputnik Türkiye

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Galatasaray ile RAMS Başakşehir karşılaması 2-2 berabere sona erdi. 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T22:32+0300

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spor

galatasaray sk

galatasay kulübü

rams başakşehir

abdülkerim bardakcı

davinson sanchez

michy batshuayi

deniz türüç

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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Galatasaray ile RAMS Başakşehir takımları RAMS Park’ta karşılaştı.2-2 beraberlikle biten maçta Galatasaray'ın golleri 51'inci dakikada Davinson Sanchez ile dakika 74'de Abdülkerim Bardakcı'dan geldi. RAMS Başakşehir'de ise 35'inci dakikada Deniz Türüç ve 53'de Piatek gollerin sahibi oldu.Maç sonunda 90+7'de Batshuayi penaltı fırsatını kaçırdı.

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Sputnik Türkiye

galatasaray sk, galatasay kulübü, rams başakşehir, abdülkerim bardakcı, davinson sanchez, michy batshuayi, deniz türüç