https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/bakan-goktas-guclu-ve-surdurulebilir-bir-demografik-yapiyi-destekleyecek-aile-yapisini-koruyacagiz-1092511488.html

Bakan Göktaş: Güçlü ve sürdürülebilir bir demografik yapıyı destekleyecek, aile yapısını koruyacağız

Bakan Göktaş: Güçlü ve sürdürülebilir bir demografik yapıyı destekleyecek, aile yapısını koruyacağız

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş Nüfus Politikaları Kurulu'nun ilk toplantısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, güçlü ve... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T20:09+0300

2025-01-09T20:09+0300

2025-01-09T20:13+0300

türkiye

mahinur özdemir

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medyadan Nüfus Politikaları Kurulun'un ilk toplantısına ilişkin paylaşım yaptı.Göktaş, nüfusun yenilenme seviyesinden doğurganlık oranına, aile kurumunun güçlendirilmesinden genç nüfusun ihtiyaçlarına kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürüteceklerini belirtti.Bakan Göktaş, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek nüfus politikalarını bütüncül bir yaklaşımla ele alarak demografik değişimlere yönelik proaktif politikalar üreteceklerini vurgulayarak şunları ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/nufus-politikalari-kurulu-ilk-kez-toplandi-dogum-izninden-genclere-faizsiz-krediye-iste-planlanan-1092504291.html

türkiye

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mahinur özdemir