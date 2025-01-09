https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/bakan-goktas-guclu-ve-surdurulebilir-bir-demografik-yapiyi-destekleyecek-aile-yapisini-koruyacagiz-1092511488.html
Bakan Göktaş: Güçlü ve sürdürülebilir bir demografik yapıyı destekleyecek, aile yapısını koruyacağız
Bakan Göktaş: Güçlü ve sürdürülebilir bir demografik yapıyı destekleyecek, aile yapısını koruyacağız
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş Nüfus Politikaları Kurulu'nun ilk toplantısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, güçlü ve... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T20:09+0300
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2025-01-09T20:13+0300
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medyadan Nüfus Politikaları Kurulun'un ilk toplantısına ilişkin paylaşım yaptı.Göktaş, nüfusun yenilenme seviyesinden doğurganlık oranına, aile kurumunun güçlendirilmesinden genç nüfusun ihtiyaçlarına kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürüteceklerini belirtti.Bakan Göktaş, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek nüfus politikalarını bütüncül bir yaklaşımla ele alarak demografik değişimlere yönelik proaktif politikalar üreteceklerini vurgulayarak şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/nufus-politikalari-kurulu-ilk-kez-toplandi-dogum-izninden-genclere-faizsiz-krediye-iste-planlanan-1092504291.html
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mahinur özdemir
Bakan Göktaş: Güçlü ve sürdürülebilir bir demografik yapıyı destekleyecek, aile yapısını koruyacağız
20:09 09.01.2025 (güncellendi: 20:13 09.01.2025)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş Nüfus Politikaları Kurulu'nun ilk toplantısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, güçlü ve sürdürülebilir bir demografik yapıyı destekleyecek, aile yapısını koruyacak ve Türkiye'yi geleceğe daha sağlam adımlarla taşıyacaklarını ifade etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medyadan Nüfus Politikaları Kurulun'un ilk toplantısına ilişkin paylaşım yaptı.
Göktaş, nüfusun yenilenme seviyesinden doğurganlık oranına, aile kurumunun güçlendirilmesinden genç nüfusun ihtiyaçlarına kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürüteceklerini belirtti.
Bakan Göktaş, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek nüfus politikalarını bütüncül bir yaklaşımla ele alarak demografik değişimlere yönelik proaktif politikalar üreteceklerini vurgulayarak şunları ifade etti:
"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, güçlü ve sürdürülebilir bir demografik yapıyı destekleyecek, aile yapısını koruyacak ve ülkemizi geleceğe daha sağlam adımlarla taşıyacağız."