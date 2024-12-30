Akkuyu NGS'de, 2 ve 3. ünitelerde iki önemli aşama daha tamamlandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
09:19
3 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
10:34
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
11:10
3 dk
ÖZEL HABER
Kural uygulama sanatı: Hakemlerin mesleki arka planları
11:29
5 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
11:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
12:10
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
8 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
18:56
1 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
20:54
3 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” mesajı
22:33
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Serdal Adalı: 'Kazanan Beşiktaş olmuştur'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Krizler çağında çocuk olmak: 'Hayal kuramayan bir kuşak geliyor'
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Area'dan yılın son seçim anketi
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki en uygun ve lüks yılbaşı tatili fiyatları
17:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/akkuyu-ngsde-2-ve-3-unitelerde-iki-onemli-asama-daha-tamamlandi-1092170715.html
Akkuyu NGS'de, 2 ve 3. ünitelerde iki önemli aşama daha tamamlandı
Akkuyu NGS'de, 2 ve 3. ünitelerde iki önemli aşama daha tamamlandı
Sputnik Türkiye
Rosatom tarafından Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) şantiyesinde iki önemli operasyon gerçekleştirildi. 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T11:38+0300
2024-12-30T11:38+0300
ekonomi
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
rosatom
akkuyu
mersin
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1e/1092170290_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7880d810036fee1b4ef833a798a235ee.jpg
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) şantiyesinde iki önemli operasyon gerçekleştirildi. Santralin ısı montaj uzmanları, 3. Güç Ünitesi'nin reaktör basınç kabını tasarım konumuna yerleştirirken, 2. Güç Ünitesi için de ilk parti taze nükleer yakıt sahaya teslim edildi.Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, üçüncü üniteye ait reaktör basınç kabı "open top" teknolojisi kullanılarak monte edildi. Reaktör binasının silindirik kısmının açık üst kısmından basınçlı bölgeye ekipman tedarik edilmesine yarayan teknoloji, iç koruma kabının kubbe kısmının montajından önce inşaat ve montaj işlerinin en uygun şekilde bir araya getirilmesine olanak sağlıyor.Denetimler gerçekleştirildiReaktör basınç kabının montajının tamamlanmasının ardından, Akkuyu Nükleer AŞ'nin yanı sıra bağımsız denetim kuruluşları Türk Loydu ve Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) uzmanlarından oluşan bir komisyon, reaktör kabı montaj kalitesinin denetimini gerçekleştirdi.Yılın son günlerinde 2. ünite için üretilen nükleer yakıt da Akkuyu NGS sahasına ulaştı.Yakıt demetleri özel taşıma konteynerleri içinde sahaya teslim edildi ve tüm uluslararası nükleer güvenlik gerekliliklerine uygun olarak tutuldukları taze yakıt depolama tesisine yerleştirildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, saha çalışmalarının önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da dinamiğinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Proje planında öngörülen ana operasyonları gerçekleştirdik. Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesinin kalbi kuruldu, yani nükleer reaktör kabının montajına ilişkin kritik çalışmayı başarıyla tamamladık. Sahadaki diğer tüm inşaat ve kurulum işlemlerinde olduğu gibi, reaktör kabının kurulumu da titiz bir hazırlık, yüksek nitelikli uzmanlar ve her aşamada özel bir hassasiyet gerektirdi. Ayrıca Aralık ayında 2. ünite için ilk parti yakıtı da Akkuyu NGS sahasına teslim ettik. Yakıt, Akkuyu Nükleer AŞ'nin ilgili birimleri, üretim tesisi ve denetim makamları arasında sıkı bir koordinasyon altında, sızdırmaz konteynerler içinde kara ve deniz yoluyla Türkiye'ye ulaştırıldı. Reaktöre yüklenmeden önce konteynerler NGS sahasındaki taze yakıt depolama tesisinde özel koşullar altında tutulacak." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-bayraktar-70-yillik-ruyayi-akkuyuda-hayata-geciriyoruz-1092140267.html
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1e/1092170290_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_02e9990624103dd765734192ae3e69bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rosatom, akkuyu, mersin, türkiye
akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rosatom, akkuyu, mersin, türkiye

Akkuyu NGS'de, 2 ve 3. ünitelerde iki önemli aşama daha tamamlandı

11:38 30.12.2024
© RosatomAkkuyu
Akkuyu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© Rosatom
Abone ol
Rosatom tarafından Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) şantiyesinde iki önemli operasyon gerçekleştirildi.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) şantiyesinde iki önemli operasyon gerçekleştirildi. Santralin ısı montaj uzmanları, 3. Güç Ünitesi'nin reaktör basınç kabını tasarım konumuna yerleştirirken, 2. Güç Ünitesi için de ilk parti taze nükleer yakıt sahaya teslim edildi.
© RosatomAkkuyu
Akkuyu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
Akkuyu
© Rosatom
Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, üçüncü üniteye ait reaktör basınç kabı "open top" teknolojisi kullanılarak monte edildi. Reaktör binasının silindirik kısmının açık üst kısmından basınçlı bölgeye ekipman tedarik edilmesine yarayan teknoloji, iç koruma kabının kubbe kısmının montajından önce inşaat ve montaj işlerinin en uygun şekilde bir araya getirilmesine olanak sağlıyor.

Denetimler gerçekleştirildi

Reaktör basınç kabının montajının tamamlanmasının ardından, Akkuyu Nükleer AŞ'nin yanı sıra bağımsız denetim kuruluşları Türk Loydu ve Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) uzmanlarından oluşan bir komisyon, reaktör kabı montaj kalitesinin denetimini gerçekleştirdi.
Yılın son günlerinde 2. ünite için üretilen nükleer yakıt da Akkuyu NGS sahasına ulaştı.
Yakıt demetleri özel taşıma konteynerleri içinde sahaya teslim edildi ve tüm uluslararası nükleer güvenlik gerekliliklerine uygun olarak tutuldukları taze yakıt depolama tesisine yerleştirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, saha çalışmalarının önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da dinamiğinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Proje planında öngörülen ana operasyonları gerçekleştirdik. Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesinin kalbi kuruldu, yani nükleer reaktör kabının montajına ilişkin kritik çalışmayı başarıyla tamamladık. Sahadaki diğer tüm inşaat ve kurulum işlemlerinde olduğu gibi, reaktör kabının kurulumu da titiz bir hazırlık, yüksek nitelikli uzmanlar ve her aşamada özel bir hassasiyet gerektirdi. Ayrıca Aralık ayında 2. ünite için ilk parti yakıtı da Akkuyu NGS sahasına teslim ettik. Yakıt, Akkuyu Nükleer AŞ'nin ilgili birimleri, üretim tesisi ve denetim makamları arasında sıkı bir koordinasyon altında, sızdırmaz konteynerler içinde kara ve deniz yoluyla Türkiye'ye ulaştırıldı. Reaktöre yüklenmeden önce konteynerler NGS sahasındaki taze yakıt depolama tesisinde özel koşullar altında tutulacak." ifadelerini kullandı.

Akkuyu NGS, Türkiye Cumhuriyeti'nde inşa edilen ilk nükleer güç santrali olma özelliğini taşıyor. Akkuyu NGS projesi, her biri 1200 megavat kapasiteli Rus tasarımı 3+ Nesil VVER reaktörlere sahip dört güç ünitesinden oluşuyor. Santralin inşası, küresel nükleer endüstride "Yap-Sahip Ol-İşlet" modeli ile hayata geçirilen ilk proje olma niteliğini taşıyor.

Akkuyu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
TÜRKİYE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: 70 yıllık rüyayı Akkuyu'da hayata geçiriyoruz
28 Aralık, 19:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала