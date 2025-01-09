https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/aurora-borealisin-uzaydan-cekilmis-goruntuleri-ilk-kez-yayinlandi-1092486929.html

NASA'dan tarihi paylaşım: Aurora Borealis’in uzaydan çekilmiş görüntüleri ilk kez yayınlandı; 'Filmden fırlamış gibi'

NASA'dan tarihi paylaşım: Aurora Borealis’in uzaydan çekilmiş görüntüleri ilk kez yayınlandı; 'Filmden fırlamış gibi'

Sputnik Türkiye

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) dünyaya bakan NASA astronotu Don Pettit, Kuzey Işıkları’nın uzaydan çekilmiş büyüleyici görüntülerini sosyal medyada... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T11:04+0300

2025-01-09T11:04+0300

2025-01-09T11:06+0300

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Kuzey Işıkları ya da bilimsel adıyla aurora borealis, genelde yeryüzünden izlenir ve gökyüzündeki bu doğa harikasının sadece alt kısmını görebiliriz. Ancak astronot Don Pettit, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) yukarıdan çektiği görüntülerle, bu büyüleyici manzarayı farklı bir açıdan gözler önüne serdi.Yaklaşık 400 kilometre yükseklikten bakıldığında, yoğun yeşil ve kırmızı tonlarıyla parlayan auroralar, sadece Dünya’nın manyetik kutuplarına değil, sosyal medyaya da damgasını vurdu.Auroralar neden oluşur?Auroralar, Güneş yüzeyindeki patlamalardan gelen elektrik yüklü parçacıkların Dünya’nın manyetik alanına yakalanmasıyla oluşur. Bu parçacıklar atmosferdeki atomlarla çarpıştığında ortaya çıkan ışık, gökyüzünde dans eden büyüleyici renkler yaratır.NASA’ya göre:ISS, bu yüksekliklerin çok üzerinde bulunduğundan, auroraların hem altını hem de üstünü izlemek mümkün.Sosyal medyada büyük i̇lgi ve sorularPettit’in paylaşımları kısa sürede viral oldu. Ancak bazı kullanıcılar, auroraların ne kadar “düşük” göründüğüne şaşırırken, bazıları görüntülerin yapay zeka tarafından oluşturulduğunu iddia etti. Uzaydan çekilen bu benzersiz video, bilimsel açıklamalara ilgi duyanlar için de bir ders niteliğindeydi.NASA’ya göre auroralar, Dünya’nın manyetik kutuplarına yakın noktalardan en iyi şekilde izlenebilir. Kuzey yarımkürede görülen auroralara aurora borealis, güney yarımküredeki versiyonuna ise aurora australis adı verilir.Kuzey işıkları ve bilimin büyüsüAuroraların izlenebilmesi için doğru koşulların oluşması gerekiyor:Sonuç? Atmosferimizdeki atomların çarpışmalarından doğan renkli ışık dansı, ister uzaydan ister yeryüzünden izleyin, her açıdan büyüleyici bir manzara sunuyor.Don Pettit ve uzaydan noel paylaşımlarıDon Pettit sadece auroraları değil, uzaydaki yaşamın diğer yönlerini de sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Özellikle ISS’de Noel kutlamalarına dair görüntüler ve Dünya’nın genel manzaraları, uzay meraklılarının büyük ilgisini çekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/rock-and-rollun-krali-elvis-presleynin-sir-gibi-olumu-aydinlaniyor-50-yillik-gizli-otopsi-raporu-1092485833.html

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uluslararası uzay istasyonu, uluslararası uzay istasyonu (iss), dünya, nasa, bilim, bilim insanları, astronot