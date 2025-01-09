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Ankaralı Turgut'un kızı itiraf etti: Ünlü ismin bilinmeyen çocuğu ortaya çıktı
Ankaralı Turgut'un kızı itiraf etti: Ünlü ismin bilinmeyen çocuğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut'un akciğer kanseri nedeniyle vefatının ardından, daha önce bilinmeyen bir kızı olduğu ortaya çıktı. Eylem Boran, babasının imam... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T22:56+0300
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ankaralı turgut
çocuk
evlilik
ikinci evlilik
evlilik dışı ilişki
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üvey baba
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Ankaralı Turgut’un vefatının ardından, imam nikahlı eşinden olan kızı bir kardeşi daha olduğunu açıkladı.Ünlü Türkücü Ankaralı Turgut, aralık ayında 61 yaşında akciğer kanseri nedeniyle vefat etmiş ve Mamak Ortaköy Mezarlığı'na defnedilmişti. Aradan geçen aylar sonra kızı Eylem Boran katıldığı Söylemezsem Olmaz isimli televizyon programında kimsenin bilmediği bir kardeşi daha olduğunu söyledi.Miras nedeniyle tartışmalı olan 6 kardeşinin olduğunu belirten Eylem Boran “Babamın bir tane eşi oldu, evet, ondan da bir tane kardeşimiz var. O da kız ve 15 yaşında. Kardeşim de mirasçı, babamdan ne kaldıysa alabilir. Çünkü o nankörlük yapmadı. Kardeşimin annesi Çorumlu! Babamla nasıl tanıştıklarını bilmiyorum. Annemle ayrıldıktan sonra bu kadınla tanışıyor. Şu anda Çorum’da oturuyor. Babam ona Ankara’da ev tuttu. Dini nikah kıymışlardı” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/ankarali-turgut-olarak-bilinen-turgut-karatas-kanser-tedavisi-gordugu-hastanede-hayatini-kaybetti--1091550892.html
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ankaralı turgut, çocuk, evlilik, ikinci evlilik, evlilik dışı ilişki, şarkıcı, üvey baba, üvey anne, miras
ankaralı turgut, çocuk, evlilik, ikinci evlilik, evlilik dışı ilişki, şarkıcı, üvey baba, üvey anne, miras

Ankaralı Turgut'un kızı itiraf etti: Ünlü ismin bilinmeyen çocuğu ortaya çıktı

22:56 09.01.2025
© Fotoğraf : Twitter Ankaralı Turgut
Ankaralı Turgut - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© Fotoğraf : Twitter
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Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut'un akciğer kanseri nedeniyle vefatının ardından, daha önce bilinmeyen bir kızı olduğu ortaya çıktı. Eylem Boran, babasının imam nikahlı eşinden altıncı çocuğu olduğunu ve son günlerinde yanında bulunduğunu itiraf etti.
Ankaralı Turgut’un vefatının ardından, imam nikahlı eşinden olan kızı bir kardeşi daha olduğunu açıkladı.
Ünlü Türkücü Ankaralı Turgut, aralık ayında 61 yaşında akciğer kanseri nedeniyle vefat etmiş ve Mamak Ortaköy Mezarlığı'na defnedilmişti. Aradan geçen aylar sonra kızı Eylem Boran katıldığı Söylemezsem Olmaz isimli televizyon programında kimsenin bilmediği bir kardeşi daha olduğunu söyledi.
Miras nedeniyle tartışmalı olan 6 kardeşinin olduğunu belirten Eylem Boran “Babamın bir tane eşi oldu, evet, ondan da bir tane kardeşimiz var. O da kız ve 15 yaşında. Kardeşim de mirasçı, babamdan ne kaldıysa alabilir. Çünkü o nankörlük yapmadı. Kardeşimin annesi Çorumlu! Babamla nasıl tanıştıklarını bilmiyorum. Annemle ayrıldıktan sonra bu kadınla tanışıyor. Şu anda Çorum’da oturuyor. Babam ona Ankara’da ev tuttu. Dini nikah kıymışlardı” dedi.
Ankaralı Turgut - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
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