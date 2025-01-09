https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/ankarali-turgutun-kizi-itiraf-etti-unlu-ismin-bilinmeyen-cocugu-ortaya-cikti-1092514553.html

Ankaralı Turgut'un kızı itiraf etti: Ünlü ismin bilinmeyen çocuğu ortaya çıktı

Ankaralı Turgut'un kızı itiraf etti: Ünlü ismin bilinmeyen çocuğu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut'un akciğer kanseri nedeniyle vefatının ardından, daha önce bilinmeyen bir kızı olduğu ortaya çıktı. Eylem Boran, babasının imam... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T22:56+0300

2025-01-09T22:56+0300

2025-01-09T22:56+0300

türkiye

ankaralı turgut

çocuk

evlilik

ikinci evlilik

evlilik dışı ilişki

şarkıcı

üvey baba

üvey anne

miras

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Ankaralı Turgut’un vefatının ardından, imam nikahlı eşinden olan kızı bir kardeşi daha olduğunu açıkladı.Ünlü Türkücü Ankaralı Turgut, aralık ayında 61 yaşında akciğer kanseri nedeniyle vefat etmiş ve Mamak Ortaköy Mezarlığı'na defnedilmişti. Aradan geçen aylar sonra kızı Eylem Boran katıldığı Söylemezsem Olmaz isimli televizyon programında kimsenin bilmediği bir kardeşi daha olduğunu söyledi.Miras nedeniyle tartışmalı olan 6 kardeşinin olduğunu belirten Eylem Boran “Babamın bir tane eşi oldu, evet, ondan da bir tane kardeşimiz var. O da kız ve 15 yaşında. Kardeşim de mirasçı, babamdan ne kaldıysa alabilir. Çünkü o nankörlük yapmadı. Kardeşimin annesi Çorumlu! Babamla nasıl tanıştıklarını bilmiyorum. Annemle ayrıldıktan sonra bu kadınla tanışıyor. Şu anda Çorum’da oturuyor. Babam ona Ankara’da ev tuttu. Dini nikah kıymışlardı” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/ankarali-turgut-olarak-bilinen-turgut-karatas-kanser-tedavisi-gordugu-hastanede-hayatini-kaybetti--1091550892.html

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ankaralı turgut, çocuk, evlilik, ikinci evlilik, evlilik dışı ilişki, şarkıcı, üvey baba, üvey anne, miras