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Almanya'da FDP lideri Lindner'in yüzüne pasta atıldı: 'Kremalı pastayı tercih ederdim'
Almanya'da FDP lideri Lindner'in yüzüne pasta atıldı: 'Kremalı pastayı tercih ederdim'
Sputnik Türkiye
Almanya'da FDP Genel Başkanı Lindner konuşma yaptığı sırada bir kadın tarafından pastalı saldırıya uğradı. Pastanın kremadan değil sabundan olduğunu söyleyerek... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T23:01+0300
2025-01-09T23:01+0300
2025-01-09T23:06+0300
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Almanya'da FDP Genel Başkanı Christian Lindner, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yaptığı bir konuşma sırasında bir kadın protestocunun tıraş köpüğünden yapılan pasta maketiyle yüz yüze geldi. Lindner'in yanına aniden yaklaşan kadın pastayı yüzüne attı. Pastanı tadına bakan Lindner konuşmaya devam ederek şunları söyledi:Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Christian Lindner'e yapılan pastalı saldırıya tepki gösterdi.Scholz sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Siyasetçilere yönelik saldırılar, demokratik bir davranışın ifadesi değildir. Bu tür eylemler yakışıksız ve tehlikelidir" ifadesini kullandı.
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Almanya'da FDP lideri Lindner'in yüzüne pasta atıldı: 'Kremalı pastayı tercih ederdim'
23:01 09.01.2025 (güncellendi: 23:06 09.01.2025)
Almanya'da FDP Genel Başkanı Lindner konuşma yaptığı sırada bir kadın tarafından pastalı saldırıya uğradı. Pastanın kremadan değil sabundan olduğunu söyleyerek "Kremalı pastayı tercih ederdim" dedi ve konuşmasına devam etti.
Almanya'da FDP Genel Başkanı Christian Lindner, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yaptığı bir konuşma sırasında bir kadın protestocunun tıraş köpüğünden yapılan pasta maketiyle yüz yüze geldi.
Lindner'in yanına aniden yaklaşan kadın pastayı yüzüne attı. Pastanı tadına bakan Lindner konuşmaya devam ederek şunları söyledi:
"Ne yazık ki pasta kreması değildi, sadece sabundu. Kremalı pastayı tercih ederdim Bu savaş yaralarını gururla taşıyorum."
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Christian Lindner'e yapılan pastalı saldırıya tepki gösterdi.
Scholz sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Siyasetçilere yönelik saldırılar, demokratik bir davranışın ifadesi değildir. Bu tür eylemler yakışıksız ve tehlikelidir" ifadesini kullandı.