https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/abd-kongre-binasinda-pala-krizi-x-ray-cihazinda-goruldu-1092476813.html
ABD Kongre binasında 'pala' krizi: 'X-ray cihazında görüldü'
ABD Kongre binasında 'pala' krizi: 'X-ray cihazında görüldü'
Sputnik Türkiye
ABD Kongre binasına girmeye çalışan bir kişinin çantasında 'pala' olduğu tespit edildi. Daha önce tehlikeli silah bulundurmaktan cezası olduğu bildirilen kişi... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T05:11+0300
2025-01-09T05:11+0300
2025-01-09T05:11+0300
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x-ray kontrolü
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ABD Kongresi polisinin yaptığı açıklamaya göre, bir kişi ABD Kongre binasına palayla girmeye çalışırken gözaltına alındı.Yerel saatle 14:00 civarında, ziyaretçi girişindeki X-ray cihazından geçirilen bir çantada bir büyük ve üç küçük bıçak tespit edildi. Çantanın sahibi, olay yerindeki polisler tarafından gözaltına alındı.Daha önce tehlikeli silah taşımaktan ceza aldığı belirtilen şüpheli, polis merkezine götürülürken, çantasında bulunan bıçaklara da el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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abd, kongre, kongre binası, pala, x-ray, x-ray cihazları, x-ray kontrolü
abd, kongre, kongre binası, pala, x-ray, x-ray cihazları, x-ray kontrolü
ABD Kongre binasında 'pala' krizi: 'X-ray cihazında görüldü'
ABD Kongre binasına girmeye çalışan bir kişinin çantasında 'pala' olduğu tespit edildi. Daha önce tehlikeli silah bulundurmaktan cezası olduğu bildirilen kişi gözaltına alındı.
ABD Kongresi polisinin yaptığı açıklamaya göre, bir kişi ABD Kongre binasına palayla girmeye çalışırken gözaltına alındı.
Yerel saatle 14:00 civarında, ziyaretçi girişindeki X-ray cihazından geçirilen bir çantada bir büyük ve üç küçük bıçak tespit edildi. Çantanın sahibi, olay yerindeki polisler tarafından gözaltına alındı.
Daha önce tehlikeli silah taşımaktan ceza aldığı belirtilen şüpheli, polis merkezine götürülürken, çantasında bulunan bıçaklara da el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.