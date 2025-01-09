https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/abd-kongre-binasinda-pala-krizi-x-ray-cihazinda-goruldu-1092476813.html

ABD Kongre binasında 'pala' krizi: 'X-ray cihazında görüldü'

ABD Kongre binasında 'pala' krizi: 'X-ray cihazında görüldü'

Sputnik Türkiye

ABD Kongre binasına girmeye çalışan bir kişinin çantasında 'pala' olduğu tespit edildi. Daha önce tehlikeli silah bulundurmaktan cezası olduğu bildirilen kişi... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T05:11+0300

2025-01-09T05:11+0300

2025-01-09T05:11+0300

dünya

abd

kongre

kongre binası

pala

x-ray

x-ray cihazları

x-ray kontrolü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092476658_249:0:1671:800_1920x0_80_0_0_dd7a78866fe02368bcb5f4f7d55d3413.png

ABD Kongresi polisinin yaptığı açıklamaya göre, bir kişi ABD Kongre binasına palayla girmeye çalışırken gözaltına alındı.Yerel saatle 14:00 civarında, ziyaretçi girişindeki X-ray cihazından geçirilen bir çantada bir büyük ve üç küçük bıçak tespit edildi. Çantanın sahibi, olay yerindeki polisler tarafından gözaltına alındı.Daha önce tehlikeli silah taşımaktan ceza aldığı belirtilen şüpheli, polis merkezine götürülürken, çantasında bulunan bıçaklara da el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/biden-bu-kez-torununun-cinsiyetini-unuttu-1092475779.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, kongre, kongre binası, pala, x-ray, x-ray cihazları, x-ray kontrolü