https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/resmi-gazetede-yayimlandi-teror-orgutleri-ile-iltisagi-olan-44-gercek-ve-tuzel-kisinin-1092408267.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Terör örgütleri ile iltisağı olan 44 gerçek ve tüzel kişinin malvarlıkları donduruldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Terör örgütleri ile iltisağı olan 44 gerçek ve tüzel kişinin malvarlıkları donduruldu
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, toplamda 44 gerçek ve tüzel kişinin 'terörün finansmanı' suçunu işlemeleri sebebiyle Türkiye'de bulunan tüm... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T03:47+0300
2025-01-07T03:47+0300
2025-01-07T03:47+0300
türkiye
resmi gazete
mal varlığı
hazine ve maliye bakanlığı
karar
terör örgütü
terör finansmanı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Malvarlığının Dondurulması Kararı', Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde 'terörün finansmanı' suçunu işledikleri konusunda makul sebepler bulunan toplamda 44 gerçek ve tüzel kişinin malvarlıkları donduruldu.Buna göre, PKK/KCK ile bağlantılı 7 gerçek ve 5 tüzel kişi, IŞİD ve El Kaide bağlantılı 22 gerçek kişi, FETÖ/PDY bağlantılı 1 gerçek ve 9 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/resmi-gazete-duyurdu-konya-il-emniyet-muduru-degisti-1092406327.html
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resmi gazete, mal varlığı, hazine ve maliye bakanlığı, karar, terör örgütü, terör finansmanı
resmi gazete, mal varlığı, hazine ve maliye bakanlığı, karar, terör örgütü, terör finansmanı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Terör örgütleri ile iltisağı olan 44 gerçek ve tüzel kişinin malvarlıkları donduruldu
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, toplamda 44 gerçek ve tüzel kişinin 'terörün finansmanı' suçunu işlemeleri sebebiyle Türkiye'de bulunan tüm malvarlıkları donduruldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Malvarlığının Dondurulması Kararı', Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde 'terörün finansmanı' suçunu işledikleri konusunda makul sebepler bulunan toplamda 44 gerçek ve tüzel kişinin malvarlıkları donduruldu.
Buna göre, PKK/KCK ile bağlantılı 7 gerçek ve 5 tüzel kişi, IŞİD ve El Kaide bağlantılı 22 gerçek kişi, FETÖ/PDY bağlantılı 1 gerçek ve 9 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.