https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/resmi-gazetede-yayimlandi-teror-orgutleri-ile-iltisagi-olan-44-gercek-ve-tuzel-kisinin-1092408267.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Terör örgütleri ile iltisağı olan 44 gerçek ve tüzel kişinin malvarlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Terör örgütleri ile iltisağı olan 44 gerçek ve tüzel kişinin malvarlıkları donduruldu

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, toplamda 44 gerçek ve tüzel kişinin 'terörün finansmanı' suçunu işlemeleri sebebiyle Türkiye'de bulunan tüm... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T03:47+0300

2025-01-07T03:47+0300

2025-01-07T03:47+0300

türkiye

resmi gazete

mal varlığı

hazine ve maliye bakanlığı

karar

terör örgütü

terör finansmanı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Malvarlığının Dondurulması Kararı', Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde 'terörün finansmanı' suçunu işledikleri konusunda makul sebepler bulunan toplamda 44 gerçek ve tüzel kişinin malvarlıkları donduruldu.Buna göre, PKK/KCK ile bağlantılı 7 gerçek ve 5 tüzel kişi, IŞİD ve El Kaide bağlantılı 22 gerçek kişi, FETÖ/PDY bağlantılı 1 gerçek ve 9 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/resmi-gazete-duyurdu-konya-il-emniyet-muduru-degisti-1092406327.html

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resmi gazete, mal varlığı, hazine ve maliye bakanlığı, karar, terör örgütü, terör finansmanı