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46 yıl toprak altında sakladı, 400 bin lira değer biçti: 'Duyan mutlaka sahiplenmek ister'
46 yıl toprak altında sakladı, 400 bin lira değer biçti: 'Duyan mutlaka sahiplenmek ister'
Sputnik Türkiye
Erzurum'da tespih yaparak ailesinin geçimini sağlayan 58 yaşındaki Veysel Başar, çocuk yaşlardan beri biriktirip toprak altında sakladığı büyük Oltu... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T14:48+0300
2025-01-09T14:48+0300
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Erzurum'da yaşayan tespih ustası Veysel Başar, 46 yıl oltu taşı biriktirdi. Bu taşlardan iri tespih yapan Başar eserine, 400 bin lira değer biçiyor.2 hafta çalıştıBaşar, ilçedeki maden yataklarından çıkarılan ve yılda bir kez de olsa nadiren karşılaşılan büyük boyuttaki Oltu taşlarını bozulmaması için yıllarca toprak altında muhafaza etti.Bir süre önce biriktirdiği taşları toprak altından çıkaran Başar, yaklaşık 2 hafta süren el işçiliğiyle 75-85 santimetre uzunluğunda ve 485-775 gram ağırlığında iki tespih yaptı.400 bin lira değer biçtiİri taneli tespihleri özenle koruyan Başar, 350-400 bin lira civarında değer biçtiği en büyük ürünü için koleksiyoncu ve tespih meraklısı müşterilerini bekliyor.Başar, şöyle devam etti:'Daha büyüğü yok'Bugüne kadar kesme ve yapıştırma olmadan sadece tek taş olarak bu ebatlarda yapılan bir tespihe rastlamadığını öne süren Başar, tespihlerden en büyüğüne 350-400 bin lira civarında değer biçtiğini kaydetti.
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tespih, usta, erzurum
tespih, usta, erzurum

46 yıl toprak altında sakladı, 400 bin lira değer biçti: 'Duyan mutlaka sahiplenmek ister'

14:48 09.01.2025
© İlhami Erkılıç46 yıl toprak altında sakladı, 400 bin lira değer biçti: 'Duyan mutlaka sahiplenmek ister'
46 yıl toprak altında sakladı, 400 bin lira değer biçti: 'Duyan mutlaka sahiplenmek ister' - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© İlhami Erkılıç
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Erzurum'da tespih yaparak ailesinin geçimini sağlayan 58 yaşındaki Veysel Başar, çocuk yaşlardan beri biriktirip toprak altında sakladığı büyük Oltu taşlarından iri iki tespih yaptı.
Erzurum'da yaşayan tespih ustası Veysel Başar, 46 yıl oltu taşı biriktirdi. Bu taşlardan iri tespih yapan Başar eserine, 400 bin lira değer biçiyor.

2 hafta çalıştı

Başar, ilçedeki maden yataklarından çıkarılan ve yılda bir kez de olsa nadiren karşılaşılan büyük boyuttaki Oltu taşlarını bozulmaması için yıllarca toprak altında muhafaza etti.
Bir süre önce biriktirdiği taşları toprak altından çıkaran Başar, yaklaşık 2 hafta süren el işçiliğiyle 75-85 santimetre uzunluğunda ve 485-775 gram ağırlığında iki tespih yaptı.

400 bin lira değer biçti

İri taneli tespihleri özenle koruyan Başar, 350-400 bin lira civarında değer biçtiği en büyük ürünü için koleksiyoncu ve tespih meraklısı müşterilerini bekliyor.
Başar, şöyle devam etti:
"Bu tespihleri 46 yılda biriktirdiğim taşlardan yaptım. Bu taşlar ebat olarak çok kısıtlı yani madenlerde bu ebatlarda taş çok nadir çıkar. Örneğin bu yıl 10 kilo taş kullandım, bu 10 kilo içinde bu tespih danesinin birinin ebatında bir tane taş ya çıkar ya çıkmaz. Yılda 1 kez nadir çıkabilen büyük ebattaki taşları toprağın içinde sakladım çünkü rutubetli yerde bu taşları muhafaza etmeliyiz. 46 yılda biriktirdiğim bu taşlardan tespih yaptım, böyle farklı eser icra ettim."

'Daha büyüğü yok'

Bugüne kadar kesme ve yapıştırma olmadan sadece tek taş olarak bu ebatlarda yapılan bir tespihe rastlamadığını öne süren Başar, tespihlerden en büyüğüne 350-400 bin lira civarında değer biçtiğini kaydetti.
"Böyle bir tespihi yapmak için 46 yıl daha geçmesi lazım ki bu şekilde taş biriktirilsin ama dağın altında bir damardan bugüne kadar böyle tespih yapılmadı. Tespihleri yaparken ellerimin içi kabardı, toplamda 2 hafta kadar işçilik sürdü. Tespih koleksiyoncuları, meydan ağaları, bunları duyarsa mutlaka bu esere sahiplenmek ister. 2 gün ilçedeki Tespihçiler Pasajı'nda sergilendi. Pasajın en büyük tespihi bu. 46 yılımı verdim, iddia ediyorum, bu özelliklerde bundan daha büyüğü yok."
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