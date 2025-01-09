https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/46-yil-toprak-altinda-sakladi-400-bin-lira-deger-bicti-duyan-mutlaka-sahiplenmek-ister-1092497192.html

46 yıl toprak altında sakladı, 400 bin lira değer biçti: 'Duyan mutlaka sahiplenmek ister'

46 yıl toprak altında sakladı, 400 bin lira değer biçti: 'Duyan mutlaka sahiplenmek ister'

Sputnik Türkiye

Erzurum'da tespih yaparak ailesinin geçimini sağlayan 58 yaşındaki Veysel Başar, çocuk yaşlardan beri biriktirip toprak altında sakladığı büyük Oltu... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T14:48+0300

2025-01-09T14:48+0300

2025-01-09T14:48+0300

yaşam

tespih

usta

erzurum

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Erzurum'da yaşayan tespih ustası Veysel Başar, 46 yıl oltu taşı biriktirdi. Bu taşlardan iri tespih yapan Başar eserine, 400 bin lira değer biçiyor.2 hafta çalıştıBaşar, ilçedeki maden yataklarından çıkarılan ve yılda bir kez de olsa nadiren karşılaşılan büyük boyuttaki Oltu taşlarını bozulmaması için yıllarca toprak altında muhafaza etti.Bir süre önce biriktirdiği taşları toprak altından çıkaran Başar, yaklaşık 2 hafta süren el işçiliğiyle 75-85 santimetre uzunluğunda ve 485-775 gram ağırlığında iki tespih yaptı.400 bin lira değer biçtiİri taneli tespihleri özenle koruyan Başar, 350-400 bin lira civarında değer biçtiği en büyük ürünü için koleksiyoncu ve tespih meraklısı müşterilerini bekliyor.Başar, şöyle devam etti:'Daha büyüğü yok'Bugüne kadar kesme ve yapıştırma olmadan sadece tek taş olarak bu ebatlarda yapılan bir tespihe rastlamadığını öne süren Başar, tespihlerden en büyüğüne 350-400 bin lira civarında değer biçtiğini kaydetti.

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erzurum

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tespih, usta, erzurum