https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/unlu-muzisyen-cahit-berkay-turkan-soraya-askini-itiraf-etti-1092493801.html
Ünlü müzisyen Cahit Berkay, Türkan Şoray'a 'aşkını' itiraf etti
Ünlü müzisyen Cahit Berkay, Türkan Şoray'a 'aşkını' itiraf etti
Sputnik Türkiye
Ünlü müzisyen Cahit Berkay, katıldığı bir programda ünlü sanatçı Türkan Şoray'a platonik olarak aşık olduğunu itiraf etti. 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T13:19+0300
2025-01-09T13:19+0300
2025-01-09T13:19+0300
yaşam
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Unutulmaz Türk filmlerinin müziklerine imza atan ünlü müzisyen Cahit Berkay, 'sinemanın sultanı' olarak sevilen Türkan Şoray'a olan 'platonik aşkını' itiraf etti. Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına Al Yazmalım, Devlerin Aşkı, Kılıbık, Çiçek Abbas, Hülya ve Dila Hanım gibi Türk sinemasının önemli filmlerinin müziklerini yapan müzisyen Cahit Berkay katıldı. Programda Taylan, "2022 yılında Selvi Boylum Al Yazmalım'ın müziği nasıl yaptığını soranlara sahneden bir cevap verdin, yanında Türkan Şoray da vardı. 'Aşıktım' dedin. Türkan Şoray dışında platonik aşk yaşadığın başka birileri oldu mu?" sorusuna Berkay "Oldu tabii yalan söyleyecek değilim. İsim vermem yaşıyorlar çünkü" yanıtını verdi. Platonikti...Ahmet Mümtaz Taylan'ın ısrarla "Türkan Hanım'a hâlâ aşık mısın?" sorusu üzerine de Cahit Berkay "Platonikti. O işi aldığım zaman ürperdim, üstesinden gelemezsem diye…" yanıtını verdi. Başrollerinde Türkan Şoray, Ahmet Mekin ve Kadir İnanır'ın rol aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yerini koruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/turkan-soray-hayatinin-donum-noktasi-olan-olayi-acikladi-1084877595.html
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cahit berkay, türkan şoray, selvi boylum al yazmalım filmi,
cahit berkay, türkan şoray, selvi boylum al yazmalım filmi,
Ünlü müzisyen Cahit Berkay, Türkan Şoray'a 'aşkını' itiraf etti
Ünlü müzisyen Cahit Berkay, katıldığı bir programda ünlü sanatçı Türkan Şoray'a platonik olarak aşık olduğunu itiraf etti.
Unutulmaz Türk filmlerinin müziklerine imza atan ünlü müzisyen Cahit Berkay, 'sinemanın sultanı' olarak sevilen Türkan Şoray'a olan 'platonik aşkını' itiraf etti.
Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına Al Yazmalım, Devlerin Aşkı, Kılıbık, Çiçek Abbas, Hülya ve Dila Hanım gibi Türk sinemasının önemli filmlerinin müziklerini yapan müzisyen Cahit Berkay katıldı. Programda Taylan, "2022 yılında Selvi Boylum Al Yazmalım'ın müziği nasıl yaptığını soranlara sahneden bir cevap verdin, yanında Türkan Şoray da vardı. 'Aşıktım' dedin. Türkan Şoray dışında platonik aşk yaşadığın başka birileri oldu mu?" sorusuna Berkay "Oldu tabii yalan söyleyecek değilim. İsim vermem yaşıyorlar çünkü" yanıtını verdi.
Ahmet Mümtaz Taylan'ın ısrarla "Türkan Hanım'a hâlâ aşık mısın?" sorusu üzerine de Cahit Berkay "Platonikti. O işi aldığım zaman ürperdim, üstesinden gelemezsem diye…" yanıtını verdi. Başrollerinde Türkan Şoray, Ahmet Mekin ve Kadir İnanır'ın rol aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yerini koruyor.