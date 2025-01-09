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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/17-ocakta-vizyona-girecek-filmler-4-animasyon-filmi-kucuklerle-bulusuyor-1092493919.html
17 Ocak'ta vizyona girecek filmler: 4 animasyon filmi küçüklerle buluşuyor
17 Ocak'ta vizyona girecek filmler: 4 animasyon filmi küçüklerle buluşuyor
Sputnik Türkiye
Yeni yılın ilk ayında küçük sinemaseverler için birden fazla animasyon filmi vizyona girecek. 17 Ocak'ta 'Yumurtalar Firarda Buz Macerası' ve 'Kirpi Sonic 3'... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T14:17+0300
2025-01-09T14:18+0300
yaşam
şafak sezer
ersin korkut
oğuzhan uğur
hürjet
hürkuş
kutsal damacana 5
animasyon filmi
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Küçükler için birbirinden eğlenceli animasyon yapımlar, 17 Ocak haftasında vizyona giriyor. Şafak Sezer'in başrolünde olduğu serinin 5. filmi olan Kutsal Damacana'da kahramanlar bu kez zombilerle savaşıyor. Yerli yapım animasyon Aslan Hürkuş serisinin 4. filminde, Aslan ve arkadaşları gizemli bir portalla başka bir gezegene gidiyor. Kutsal Damacana 5: ZombiŞafak Sezer, Ersin Korkut, Yıldırım Memişoğlu ve Oğuzhan Uğur'un rol aldığı Kutsal Damacana'nın 5. bölümünde kahramanlar zombilerle savaşıyor. Fikret, Asım ve Artin'in ezeli düşmanları İblis'in zombi ordusuna karşı mücadelesini anlatıyor. Yumurtalar Firarda Buz MacerasıYumurtalar Firarda Buz Macerası, animasyon filminde küçük sinemeseverler, Güney Kutbu'na gidiyor. Toto ve ailesi, bu zorlu macerada bir kutup ayısı ve bazı İspanyol penguenleri evlerine götürmek için önlerine çıkan engellerin üstesinden gelmeye çalışır. Aslan Hürkuş 4: Hürjet OyundaMucit kahraman Aslan'ın animasyon türündeki dördüncü filmi olan yapım, Hürjet ve Hürkuş'un bir kaza sonucu başka bir gezegene giden Aslan ve arkadaşlarını bulmaya çalışmasını konu alıyor. Yapımcılığını Murat Kaya'nın, yönetmenliğini Sinan Güngör, Halil Öztürk ve Semih Turalı'nın üstlendiği filmin senaryosunu ise Ali Hakan Kaya ve Sinem Doğangönül kaleme aldı. Müziklerini Ali Bakan'ın hazırladığı filmde, şarkıcı Ferman Akgül "Hint Kumaşı" parçasını yeniden yorumlayarak, filmin müziği olan "Zafer Bizim" eserini seslendiriyor. Kirpi Sonic 3Sonic, Knuckles ve Tails, daha önce karşılaştıkları hiçbir şeye benzemeyen güçlere sahip gizemli bir kötü adam olan güçlü yeni bir düşman olan Shadow'a karşı yeniden bir araya gelir. Yetenekleri alt üst olan Sonic ve ekibinin yardıma ihtiyacı vardır. Bu beklenmedik yardım nereden gelecek? Kirpi Sonic 3 filminde animasyon kahramanları Jim Carrey, Keanu Reeves ve Idris Elba seslendiriyor. Gracie ve Pedro: Evcil Hayvanlar Kurtarmaya GeliyorŞımartılmış bir gösteri köpeği ve sokaklarda yaşayan zeki bir kedi, ülke çapında bir taşınma sırasında birbirlerinden ayrılırlar. Bu zorlu macereda kediyle köpek ailelerini bulmak için heyecan verici bir yolculuğa çıkar. Anime kahramanları ünlü oyuncu Susan Sarandon, Danny Trejo, Bill Nighy ve Brooke Shields seslendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/ocak-2025te-vizyona-girecek-filmler-yeni-yilda-sinemaseverleri-bekleyen-yerli-ve-yabanci-yapimlar-1092062787.html
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17 ocak'ta vizyona girecek filmler
17 ocak'ta vizyona girecek filmler

17 Ocak'ta vizyona girecek filmler: 4 animasyon filmi küçüklerle buluşuyor

14:17 09.01.2025 (güncellendi: 14:18 09.01.2025)
© Fotoğraf17 Ocak'ta vizyona girecek filmler: Animasyon filmleri küçüklerle buluşuyor
17 Ocak'ta vizyona girecek filmler: Animasyon filmleri küçüklerle buluşuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© Fotoğraf
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Yeni yılın ilk ayında küçük sinemaseverler için birden fazla animasyon filmi vizyona girecek. 17 Ocak'ta 'Yumurtalar Firarda Buz Macerası' ve 'Kirpi Sonic 3' animasyon filmleri, beklenti yaratıyor. Kutsal Damacana film serisi ise 5. bölümde zombilerle savaşıyor.
Küçükler için birbirinden eğlenceli animasyon yapımlar, 17 Ocak haftasında vizyona giriyor. Şafak Sezer'in başrolünde olduğu serinin 5. filmi olan Kutsal Damacana'da kahramanlar bu kez zombilerle savaşıyor. Yerli yapım animasyon Aslan Hürkuş serisinin 4. filminde, Aslan ve arkadaşları gizemli bir portalla başka bir gezegene gidiyor.

Kutsal Damacana 5: Zombi

Şafak Sezer, Ersin Korkut, Yıldırım Memişoğlu ve Oğuzhan Uğur'un rol aldığı Kutsal Damacana'nın 5. bölümünde kahramanlar zombilerle savaşıyor. Fikret, Asım ve Artin'in ezeli düşmanları İblis'in zombi ordusuna karşı mücadelesini anlatıyor.

Yumurtalar Firarda Buz Macerası

Yumurtalar Firarda Buz Macerası, animasyon filminde küçük sinemeseverler, Güney Kutbu'na gidiyor. Toto ve ailesi, bu zorlu macerada bir kutup ayısı ve bazı İspanyol penguenleri evlerine götürmek için önlerine çıkan engellerin üstesinden gelmeye çalışır.

Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda

Mucit kahraman Aslan'ın animasyon türündeki dördüncü filmi olan yapım, Hürjet ve Hürkuş'un bir kaza sonucu başka bir gezegene giden Aslan ve arkadaşlarını bulmaya çalışmasını konu alıyor. Yapımcılığını Murat Kaya'nın, yönetmenliğini Sinan Güngör, Halil Öztürk ve Semih Turalı'nın üstlendiği filmin senaryosunu ise Ali Hakan Kaya ve Sinem Doğangönül kaleme aldı. Müziklerini Ali Bakan'ın hazırladığı filmde, şarkıcı Ferman Akgül "Hint Kumaşı" parçasını yeniden yorumlayarak, filmin müziği olan "Zafer Bizim" eserini seslendiriyor.

Kirpi Sonic 3

Sonic, Knuckles ve Tails, daha önce karşılaştıkları hiçbir şeye benzemeyen güçlere sahip gizemli bir kötü adam olan güçlü yeni bir düşman olan Shadow'a karşı yeniden bir araya gelir. Yetenekleri alt üst olan Sonic ve ekibinin yardıma ihtiyacı vardır. Bu beklenmedik yardım nereden gelecek? Kirpi Sonic 3 filminde animasyon kahramanları Jim Carrey, Keanu Reeves ve Idris Elba seslendiriyor.

Gracie ve Pedro: Evcil Hayvanlar Kurtarmaya Geliyor

Şımartılmış bir gösteri köpeği ve sokaklarda yaşayan zeki bir kedi, ülke çapında bir taşınma sırasında birbirlerinden ayrılırlar. Bu zorlu macereda kediyle köpek ailelerini bulmak için heyecan verici bir yolculuğa çıkar. Anime kahramanları ünlü oyuncu Susan Sarandon, Danny Trejo, Bill Nighy ve Brooke Shields seslendiriyor.
Ocak 2025'te vizyona girecek filmler: Yeni yılda sinemaseverleri bekleyen yerli ve yabancı yapımlar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
YAŞAM
2025'in Ocak ayında vizyona girecek filmler: Yeni yılda sinemaseverleri bekleyen yerli ve yabancı yapımlar
26 Aralık 2024, 16:16
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