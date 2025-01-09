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Icardi yeni sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı: 'Olmam gereken yerdeyim'
Icardi yeni sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı: 'Olmam gereken yerdeyim'
Sputnik Türkiye
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, yeni sevgilisi China Suárez ile fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak "Olmam gereken yerdeyim" ifadesini kullandı. 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T21:14+0300
2025-01-09T21:14+0300
2025-01-09T21:16+0300
spor
mauro icardi
wanda nara
china suarez
sevgili
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Wanda Nara ile ayrılıkları sürekli gündem olan Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya adresinden yeni sevgilisi China Suárez olarak bilinen model ve aktrist María Eugenia Suárez ile fotoğraflarının olduğu bir paylaşım yaptı.'Seninle olduğumu biliyorum, olmam gereken yerdeyim'Icardi paylaşımında "En iyi hikayeler en beklenmedik anda başlat derler. Kim bilir bunlar kaderin işi, ne kadar zaman geçerse geçsin ya da ne kadar yol gidilirse gidilsin her zaman iki insanı bir araya getirmenin bir yolunu bulan kader. Çünkü yıldızlarda yazılmış gibi görünen karşılaşmalar var. Çocukluğumuzdan beri her gece birlikte izlediğimiz ve hayalini kurduğumuz karşılaşmalar. Bugün daha fazla işarete ihtiyacım yok. Seninle olduğumu biliyorum, olmam gereken yerdeyim" ifadelerine de yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/icardi-yeni-askini-ilan-etti-wanda-naradan-sert-cikis-geldi-cocuklarimi-anneleri-olmayan-kadinla-1092481272.html
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Icardi yeni sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı: 'Olmam gereken yerdeyim'
21:14 09.01.2025 (güncellendi: 21:16 09.01.2025)
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, yeni sevgilisi China Suárez ile fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak "Olmam gereken yerdeyim" ifadesini kullandı.
Wanda Nara ile ayrılıkları sürekli gündem olan Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya adresinden yeni sevgilisi China Suárez olarak bilinen model ve aktrist María Eugenia Suárez ile fotoğraflarının olduğu bir paylaşım yaptı.
'Seninle olduğumu biliyorum, olmam gereken yerdeyim'
Icardi paylaşımında "En iyi hikayeler en beklenmedik anda başlat derler. Kim bilir bunlar kaderin işi, ne kadar zaman geçerse geçsin ya da ne kadar yol gidilirse gidilsin her zaman iki insanı bir araya getirmenin bir yolunu bulan kader. Çünkü yıldızlarda yazılmış gibi görünen karşılaşmalar var. Çocukluğumuzdan beri her gece birlikte izlediğimiz ve hayalini kurduğumuz karşılaşmalar. Bugün daha fazla işarete ihtiyacım yok. Seninle olduğumu biliyorum, olmam gereken yerdeyim" ifadelerine de yer verdi.