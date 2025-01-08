https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/yemek-yazari-vedat-milor-fenerbahcelileri-kizdirdi-1092448911.html

Yemek yazarı Vedat Milor, Fenerbahçelileri kızdırdı

Yemek yazarı Vedat Milor, Fenerbahçelileri kızdırdı

Sputnik Türkiye

Ünlü yemek yazarı Vedat Milor'un, katıldığı bir televizyon programında Fenerbahçe ile ilgili yorumları taraftarları kızdırdı. 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T11:11+0300

2025-01-08T11:11+0300

2025-01-08T11:11+0300

yaşam

vedat milor

galatasaray

fenerbahçe

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104003/18/1040031896_3:0:1203:675_1920x0_80_0_0_319e08805bb4e4a7e8b4b5a2f8806592.jpg

Galatasaray taraftarı olduğu bilinen yemek yazarı Vedat Milor'un şampiyonluk yorumu ve Fenerbahçe hakkında, "Adını söylemeyeceğim takım inanılmaz kayrılıyor. Galatasaray'ı da gerçekten doğramaya çalışıyorlar bu sene, o yüzden korkuyorum" ifadeleri Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı. Milor, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Bir televizyon programına katılan ünlü yemek yazarı Vedat Milor, fanatik bir Galatasaray taraftarı olduğunu anlattı. 'Bu sene kim şampiyon olur?' sorusuna yanıt verirken Fenerbahçe'den "adını söylemeyeceğim takım" diyerek bahseden Milor, sosyal medyada eleştirilerin hedefi olduBu sene korkuyorum Galatasaray'ın 'doğrandığını' söyleyen Milor, "Adını söylemeyeceğim takım inanılmaz kayrılıyor. Galatasaray'ı da gerçekten doğramaya çalışıyorlar bu sene, o yüzden korkuyorum" dedi. Fenerbahçe'nin basında ve federasyonda gücü olduğunu iddia eden Milor, "Yine de şampiyon olacağımızı umuyorum ama emin değilim. Adını söylemeyeceğim takımın inanılmaz gücü var. Hem basında, hem federasyonda hem de toplumda. Adını söylemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/milordan-lahmacuncu-goruntulerine-aciklama-motor-fonksiyonlarimi-etkileyen-rahatsizligim-var-1091151857.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vedat milor fenerbahçe için ne dedi, vedat milor hangi takımlı, vedat milor eleştiri, vedat milor eleştiri, vedat milor sosyal medya