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Yemek yazarı Vedat Milor, Fenerbahçelileri kızdırdı
Yemek yazarı Vedat Milor, Fenerbahçelileri kızdırdı
Sputnik Türkiye
Ünlü yemek yazarı Vedat Milor'un, katıldığı bir televizyon programında Fenerbahçe ile ilgili yorumları taraftarları kızdırdı. 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T11:11+0300
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Galatasaray taraftarı olduğu bilinen yemek yazarı Vedat Milor'un şampiyonluk yorumu ve Fenerbahçe hakkında, "Adını söylemeyeceğim takım inanılmaz kayrılıyor. Galatasaray'ı da gerçekten doğramaya çalışıyorlar bu sene, o yüzden korkuyorum" ifadeleri Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı. Milor, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Bir televizyon programına katılan ünlü yemek yazarı Vedat Milor, fanatik bir Galatasaray taraftarı olduğunu anlattı. 'Bu sene kim şampiyon olur?' sorusuna yanıt verirken Fenerbahçe'den "adını söylemeyeceğim takım" diyerek bahseden Milor, sosyal medyada eleştirilerin hedefi olduBu sene korkuyorum Galatasaray'ın 'doğrandığını' söyleyen Milor, "Adını söylemeyeceğim takım inanılmaz kayrılıyor. Galatasaray'ı da gerçekten doğramaya çalışıyorlar bu sene, o yüzden korkuyorum" dedi. Fenerbahçe'nin basında ve federasyonda gücü olduğunu iddia eden Milor, "Yine de şampiyon olacağımızı umuyorum ama emin değilim. Adını söylemeyeceğim takımın inanılmaz gücü var. Hem basında, hem federasyonda hem de toplumda. Adını söylemeyeceğim" ifadelerini kullandı.
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vedat milor fenerbahçe için ne dedi, vedat milor hangi takımlı, vedat milor eleştiri, vedat milor eleştiri, vedat milor sosyal medya

Yemek yazarı Vedat Milor, Fenerbahçelileri kızdırdı

11:11 08.01.2025
© FlickrVedat Milor
Vedat Milor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
© Flickr
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Ünlü yemek yazarı Vedat Milor'un, katıldığı bir televizyon programında Fenerbahçe ile ilgili yorumları taraftarları kızdırdı.
Galatasaray taraftarı olduğu bilinen yemek yazarı Vedat Milor'un şampiyonluk yorumu ve Fenerbahçe hakkında, "Adını söylemeyeceğim takım inanılmaz kayrılıyor. Galatasaray'ı da gerçekten doğramaya çalışıyorlar bu sene, o yüzden korkuyorum" ifadeleri Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı. Milor, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.
Bir televizyon programına katılan ünlü yemek yazarı Vedat Milor, fanatik bir Galatasaray taraftarı olduğunu anlattı. 'Bu sene kim şampiyon olur?' sorusuna yanıt verirken Fenerbahçe'den "adını söylemeyeceğim takım" diyerek bahseden Milor, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu

Bu sene korkuyorum

Galatasaray'ın 'doğrandığını' söyleyen Milor, "Adını söylemeyeceğim takım inanılmaz kayrılıyor. Galatasaray'ı da gerçekten doğramaya çalışıyorlar bu sene, o yüzden korkuyorum" dedi.
Fenerbahçe'nin basında ve federasyonda gücü olduğunu iddia eden Milor, "Yine de şampiyon olacağımızı umuyorum ama emin değilim. Adını söylemeyeceğim takımın inanılmaz gücü var. Hem basında, hem federasyonda hem de toplumda. Adını söylemeyeceğim" ifadelerini kullandı.
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