Yemek kartları markette geçecek mi?

Özetleyecek olursak; birincisi, SGK, yemek kartlarını ve bu kartlarda belirli bir tutarı primden muaf tutmuştur ki, bu iyi bir şey. İkincisi, yemek kartları bugüne kadar nasıl marketlerde kullanılıyorsa bundan sonra da kullanılmaya devam edecektir. Üçüncüsü, yemek kartları ile zaten nakit para çekimi yapılmadığı, gıda ve yemek dışı ihtiyaçlarda kullanılması mümkün olmadığı için dün nasıl kullanılıyorsa, bundan sonra da aynı şekilde kullanılmaya devam edecek.