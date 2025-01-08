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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/yemek-kartlari-markette-gececek-mi-1092444901.html
Yemek kartları markette geçecek mi?
Yemek kartları markette geçecek mi?
Sputnik Türkiye
Yemek kartı ile ilgili düzenleme tartışma yarattı. Kartların marketlerde kullanımının kısıtlandığı iddia edildi. Haberlerin doğru olmadığını belirten uzmanlar... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T09:47+0300
2025-01-08T09:47+0300
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Yılbaşından itibaren yemek kartlarının kullanımına kısıtlama olacağı iddia edildi. ‘Yemek kartları marketlerde kullanılabilecek mi, çalışandan ya da işverenden prim kesintisi yapılacak mı, kartlar hangi durumlarda kullanılamayacak?’ soruları merak uyandırdı.Hürriyet'ten Noyan Doğan bugünkü yazısında konuya açıklık getirdi.Günlük yemek bedeli ne kadar?Yemek primi esas kazanca dahil mi?Ne kadarı esas kazanca dahil?Yemek kartları marketlerde kullanılacak mı?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/sgknin-yemek-yardimi-genelgesi-yayimlandi-marketlerde-yemek-karti-artik-yasak-mi-1092375600.html
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Yemek kartları markette geçecek mi?

09:47 08.01.2025
© AAYemek kartı
Yemek kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
© AA
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Yemek kartı ile ilgili düzenleme tartışma yarattı. Kartların marketlerde kullanımının kısıtlandığı iddia edildi. Haberlerin doğru olmadığını belirten uzmanlar, kartların gıda alışverişi için kullanılabileceğini ifade etti.
Yılbaşından itibaren yemek kartlarının kullanımına kısıtlama olacağı iddia edildi. ‘Yemek kartları marketlerde kullanılabilecek mi, çalışandan ya da işverenden prim kesintisi yapılacak mı, kartlar hangi durumlarda kullanılamayacak?’ soruları merak uyandırdı.
Hürriyet'ten Noyan Doğan bugünkü yazısında konuya açıklık getirdi.

Günlük yemek bedeli ne kadar?

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yemek bedelinin prime esas kazançtan istisna edilecek günlük tutarı 158 TL olacak. Buna göre ay içinde çalışan 24 gün çalışıyorsa işveren tarafından çalışana aylık ödenecek 3.792 lira yemek bedeli prime esas kazançtan istisna tutulacak, yani primden muaf tutulacak. Bu durumda işveren çalışana aylık 5.000 TL yemek bedeli öderse, bunun 3.792 TL’si istisna tutulacak, 1.208 TL’si prime esas kazanca dahil edilecek, yani sigorta prim kesintisine tabi olacak.

Yemek primi esas kazanca dahil mi?

Yemek bedeli asgari ücrete ilave olarak verilecek. Brüt asgari ücretin içerisine yemek bedeli tutarı dahil edilmeyecek. İşverenlerce işyerinde kendi imkanlarıyla yemek verilmesi halinde bu durum sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek. Yani işverenin işyerinde çalışana verdiği yemek için yaptığı giderler prime esas kazanca dahil edilmeyecek. Benzer şekilde işveren yemek şirketi ile anlaşıp, işyerinde çalışanlara yemek verirse; bu durumda yemek şirketine yapılan ödemeler prime esas kazanca dahil edilmeyecek.

Ne kadarı esas kazanca dahil?

İşverenler, çalışanlara yemek bedeli adı altında nakit olarak para ödemesi yaparsa durum değişiyor. Günlük 158 TL’lik tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecek, ancak bunun üzerindeki tutar prime esas kazanca dahil edilecek. Örneğin, işveren, çalışana aylık 5.000 TL yemek ücreti ödüyor ve çalışan da ayda 22 gün çalışıyor. Günlük yemek ücreti tutarı 158 TL olduğundan, 3.476 TL prime esas kazanca dahil edilmeyecek; 1.524 TL ise prime esas kazanca dahil edilecek. Gelelim en çok tartışılan yemek kartları konusuna. SGK, genelgesinde açıkça; yemek kartı, çeki veya kuponuna yüklenen yemek bedeli tutarı prime esas kazanca dahil edilmeyeceği belirtiliyor. Örneğin, işveren, çalışana, aylık 5.000 TL tutarında yemek kartı verirse, yemek kartına yüklenen bu 5.000 TL prime esas kazanca dahil edilmeyecek.

Yemek kartları marketlerde kullanılacak mı?

Özetleyecek olursak; birincisi, SGK, yemek kartlarını ve bu kartlarda belirli bir tutarı primden muaf tutmuştur ki, bu iyi bir şey. İkincisi, yemek kartları bugüne kadar nasıl marketlerde kullanılıyorsa bundan sonra da kullanılmaya devam edecektir. Üçüncüsü, yemek kartları ile zaten nakit para çekimi yapılmadığı, gıda ve yemek dışı ihtiyaçlarda kullanılması mümkün olmadığı için dün nasıl kullanılıyorsa, bundan sonra da aynı şekilde kullanılmaya devam edecek.

Yemek kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
EKONOMİ
SGK’nın yemek yardımı genelgesi yayımlandı: Marketlerde yemek kartı artık yasak mı?
6 Ocak, 07:19
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