https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/yemek-karti-kullanimiyla-ilgili-tartismalarina-sgk-son-noktayi-koydu-1092456125.html

Yemek kartı kullanımıyla ilgili tartışmalara SGK son noktayı koydu

Yemek kartı kullanımıyla ilgili tartışmalara SGK son noktayı koydu

Sputnik Türkiye

Yemek kartlarının kullanımıyla ilgili SGK açıklama yaptı. 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T13:52+0300

2025-01-08T13:52+0300

2025-01-08T13:52+0300

ekonomi

sgk

yemek kartı

market

alışveriş

prim

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Şirketlerin çalışanlarına verdikleri yemek kartlarının kullanımıyla ilgili düzenleme tartışma yarattı. Yemek kartların kullanımıyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK) açıklama yaptı. Açıklamada, "Yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde 158,00 TL'lik tutar prime tabi tutulmayacak ancak bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacaktır" açıklamasını yaptıSGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/yemek-kartlari-markette-gececek-mi-1092444901.html

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Sputnik Türkiye

sgk, yemek kartı, market, alışveriş, prim