https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/yemek-karti-kullanimiyla-ilgili-tartismalarina-sgk-son-noktayi-koydu-1092456125.html
Yemek kartı kullanımıyla ilgili tartışmalara SGK son noktayı koydu
Yemek kartı kullanımıyla ilgili tartışmalara SGK son noktayı koydu
Sputnik Türkiye
Yemek kartlarının kullanımıyla ilgili SGK açıklama yaptı. 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T13:52+0300
2025-01-08T13:52+0300
2025-01-08T13:52+0300
ekonomi
sgk
yemek kartı
market
alışveriş
prim
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Şirketlerin çalışanlarına verdikleri yemek kartlarının kullanımıyla ilgili düzenleme tartışma yarattı. Yemek kartların kullanımıyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK) açıklama yaptı. Açıklamada, "Yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde 158,00 TL'lik tutar prime tabi tutulmayacak ancak bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacaktır" açıklamasını yaptıSGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/yemek-kartlari-markette-gececek-mi-1092444901.html
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sgk, yemek kartı, market, alışveriş, prim
sgk, yemek kartı, market, alışveriş, prim
Yemek kartı kullanımıyla ilgili tartışmalara SGK son noktayı koydu
Yemek kartlarının kullanımıyla ilgili SGK açıklama yaptı.
Şirketlerin çalışanlarına verdikleri yemek kartlarının kullanımıyla ilgili düzenleme tartışma yarattı. Yemek kartların kullanımıyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK) açıklama yaptı. Açıklamada, "Yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde 158,00 TL'lik tutar prime tabi tutulmayacak ancak bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacaktır" açıklamasını yaptı
SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yemek kartı/çeki/kuponu sadece yemek bedeli ödemelerinde kullanıldığında, yüklenen tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecektir. Yemek kartı/çeki/kuponunun yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde 158,00 TL’lik tutar prime tabi tutulmayacak ancak bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacaktır."