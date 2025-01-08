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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/ukraynanin-iha-teroru-devam-ediyor-rusya-bolgelerinde-gece-32-hava-hedefi-imha-edildi-1092442778.html
Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya bölgelerinde gece 32 hava hedefi imha edildi
Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya bölgelerinde gece 32 hava hedefi imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin yedi bölgesinde gece saatlerinde Ukrayna ordusuna ait 32 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiğini belirtti. 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T07:49+0300
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ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, görev başındaki hava savunma güçlerinin geçen gece boyunca 32 Ukrayna İHA’sını ele geçirdiği ve imha ettiği bildirildi.Hava hedeflerinin 11’nin Saratov Bölgesi’nde vurulduğu kaydedilirken Kursk ve Rostov bölgelerinde dörder, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde üçer, Krasnodar Bölgesi’nde iki ve Azak Denizi’nde dört İHA engellendi.‘Saratov’da bir sanayi tesisi zarar gördü’Saratov Valisi Roman Busargin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Saratov ve Engels kentlerinin yoğun İHA saldırısına uğradığını belirterek, “Sanayi tesislerinden birinde hasar var” diye yazdı.Olaydan kimsenin etkilenmediğini kaydeden Busargin, vurulan bir İHA’ya ait parçaların bir sanayi tesisi üzerine düştüğünü belirterek olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalıştığını ifade etti.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıların büyük kısmını başarıyla bastırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/maduro-venezuellada-siddet-cikarmak-isteyen-militanlarin-yakalandigini-duyurdu-ucu-ukraynadan-1092442512.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, insansız hava aracı (iha), iha, saratov, kursk, rostov, belgorod, bryansk, krasnodar, azak denizi
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, insansız hava aracı (iha), iha, saratov, kursk, rostov, belgorod, bryansk, krasnodar, azak denizi

Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya bölgelerinde gece 32 hava hedefi imha edildi

07:49 08.01.2025 (güncellendi: 07:56 08.01.2025)
© AP Photo / Kirsty WigglesworthABD insansız hava aracı İHA Suriye
ABD insansız hava aracı İHA Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin yedi bölgesinde gece saatlerinde Ukrayna ordusuna ait 32 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, görev başındaki hava savunma güçlerinin geçen gece boyunca 32 Ukrayna İHA’sını ele geçirdiği ve imha ettiği bildirildi.
Hava hedeflerinin 11’nin Saratov Bölgesi’nde vurulduğu kaydedilirken Kursk ve Rostov bölgelerinde dörder, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde üçer, Krasnodar Bölgesi’nde iki ve Azak Denizi’nde dört İHA engellendi.

‘Saratov’da bir sanayi tesisi zarar gördü’

Saratov Valisi Roman Busargin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Saratov ve Engels kentlerinin yoğun İHA saldırısına uğradığını belirterek, “Sanayi tesislerinden birinde hasar var” diye yazdı.
Olaydan kimsenin etkilenmediğini kaydeden Busargin, vurulan bir İHA’ya ait parçaların bir sanayi tesisi üzerine düştüğünü belirterek olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalıştığını ifade etti.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıların büyük kısmını başarıyla bastırıyor.
Venezuela's President Nicolas Maduro speaks during a meeting with his ministers at the Humboldt Hotel at El Avila mountain in La Guaira, Venezuela, Thursday, Sept. 21, 2023. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
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