https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/ukraynanin-iha-teroru-devam-ediyor-rusya-bolgelerinde-gece-32-hava-hedefi-imha-edildi-1092442778.html

Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya bölgelerinde gece 32 hava hedefi imha edildi

Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya bölgelerinde gece 32 hava hedefi imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin yedi bölgesinde gece saatlerinde Ukrayna ordusuna ait 32 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiğini belirtti. 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T07:49+0300

2025-01-08T07:49+0300

2025-01-08T07:56+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

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ukrayna

insansız hava aracı (iha)

iha

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, görev başındaki hava savunma güçlerinin geçen gece boyunca 32 Ukrayna İHA’sını ele geçirdiği ve imha ettiği bildirildi.Hava hedeflerinin 11’nin Saratov Bölgesi’nde vurulduğu kaydedilirken Kursk ve Rostov bölgelerinde dörder, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde üçer, Krasnodar Bölgesi’nde iki ve Azak Denizi’nde dört İHA engellendi.‘Saratov’da bir sanayi tesisi zarar gördü’Saratov Valisi Roman Busargin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Saratov ve Engels kentlerinin yoğun İHA saldırısına uğradığını belirterek, “Sanayi tesislerinden birinde hasar var” diye yazdı.Olaydan kimsenin etkilenmediğini kaydeden Busargin, vurulan bir İHA’ya ait parçaların bir sanayi tesisi üzerine düştüğünü belirterek olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalıştığını ifade etti.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıların büyük kısmını başarıyla bastırıyor.

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