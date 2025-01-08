https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/maduro-venezuellada-siddet-cikarmak-isteyen-militanlarin-yakalandigini-duyurdu-ucu-ukraynadan-1092442512.html

Maduro, Venezüella’da şiddet çıkarmak isteyen militanların yakalandığını duyurdu: Üçü Ukrayna'dan

Maduro, Venezüella’da şiddet çıkarmak isteyen militanların yakalandığını duyurdu: Üçü Ukrayna'dan

Sputnik Türkiye

Venezeülla lideri Maduro, ülkede terör eylemi hazırlığı yapan yedi yabancı paralı askerin gözaltına alındığını duyurdu. Maduro, gözaltına alınan militanlardan... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T07:31+0300

2025-01-08T07:31+0300

2025-01-08T07:38+0300

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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin güvenlik güçleri birimlerinden olan Bolivarcı milisler ile görüşmede, “Bugün yedi yabancı paralı asker yakaladık” açıklamasında bulundu.“Bunların arasında ABD'den gelen iki önemli paralı asker var” diyen ülke lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:Gözaltına alınan kişilerin, “Venezüella’da daha önce hiç yakalanmamış en yüksek düzeye sahip” militanlar olduğunu vurgulayan Maduro, sanıkların “önümüzdeki saatlerde suçlarını itiraf edeceklerine” olan inancını dile getirdi.Sadece Kasım-Aralık döneminde, terör saldırıları gerçekleştirmek üzere Venezüella'ya gelen 25 milletten 125 yabancı paralı askerin yakalandığını bildiren Devlet Başkanı, bu bağlamda, yemin ederek göreve başlayan silahlı milisleri mümkün olduğunca uyanık olmaya ve anavatanı korumaya çağırdı.Daha önce Venezüella İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, ABD, İspanya, Çekya ve Kolombiya'dan paralı askerlerin silah kaçakçılığı ve darbe girişimi davasında gözaltına alındığını açıklamıştı. Cabello, gözaltına alınan yabancıların, ABD ve İspanyol istihbarat örgütleri tarafından koordine edilen Venezüella'da hükümeti devirmeye yönelik geniş çaplı bir operasyonla bağlantılı olduğunu belirtmişti.

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venezüella, nicolas maduro, ukrayna krizi, ukrayna, abd, diosdado cabello, yabancı militan, paralı asker, şiddet, terör