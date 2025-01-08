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Maduro, Venezüella’da şiddet çıkarmak isteyen militanların yakalandığını duyurdu: Üçü Ukrayna'dan
Maduro, Venezüella’da şiddet çıkarmak isteyen militanların yakalandığını duyurdu: Üçü Ukrayna'dan
Sputnik Türkiye
Venezeülla lideri Maduro, ülkede terör eylemi hazırlığı yapan yedi yabancı paralı askerin gözaltına alındığını duyurdu. Maduro, gözaltına alınan militanlardan... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T07:31+0300
2025-01-08T07:38+0300
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin güvenlik güçleri birimlerinden olan Bolivarcı milisler ile görüşmede, “Bugün yedi yabancı paralı asker yakaladık” açıklamasında bulundu.“Bunların arasında ABD'den gelen iki önemli paralı asker var” diyen ülke lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:Gözaltına alınan kişilerin, “Venezüella’da daha önce hiç yakalanmamış en yüksek düzeye sahip” militanlar olduğunu vurgulayan Maduro, sanıkların “önümüzdeki saatlerde suçlarını itiraf edeceklerine” olan inancını dile getirdi.Sadece Kasım-Aralık döneminde, terör saldırıları gerçekleştirmek üzere Venezüella'ya gelen 25 milletten 125 yabancı paralı askerin yakalandığını bildiren Devlet Başkanı, bu bağlamda, yemin ederek göreve başlayan silahlı milisleri mümkün olduğunca uyanık olmaya ve anavatanı korumaya çağırdı.Daha önce Venezüella İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, ABD, İspanya, Çekya ve Kolombiya'dan paralı askerlerin silah kaçakçılığı ve darbe girişimi davasında gözaltına alındığını açıklamıştı. Cabello, gözaltına alınan yabancıların, ABD ve İspanyol istihbarat örgütleri tarafından koordine edilen Venezüella'da hükümeti devirmeye yönelik geniş çaplı bir operasyonla bağlantılı olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/danimarka-basbakanindan-trumpa-mesaj-gronland-satilik-degil-1092440368.html
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venezüella, nicolas maduro, ukrayna krizi, ukrayna, abd, diosdado cabello, yabancı militan, paralı asker, şiddet, terör
venezüella, nicolas maduro, ukrayna krizi, ukrayna, abd, diosdado cabello, yabancı militan, paralı asker, şiddet, terör

Maduro, Venezüella’da şiddet çıkarmak isteyen militanların yakalandığını duyurdu: Üçü Ukrayna'dan

07:31 08.01.2025 (güncellendi: 07:38 08.01.2025)
© AP Photo / Matias DelacroixVenezuela's President Nicolas Maduro speaks during a meeting with his ministers at the Humboldt Hotel at El Avila mountain in La Guaira, Venezuela, Thursday, Sept. 21, 2023.
Venezuela's President Nicolas Maduro speaks during a meeting with his ministers at the Humboldt Hotel at El Avila mountain in La Guaira, Venezuela, Thursday, Sept. 21, 2023. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
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Venezeülla lideri Maduro, ülkede terör eylemi hazırlığı yapan yedi yabancı paralı askerin gözaltına alındığını duyurdu. Maduro, gözaltına alınan militanlardan üçünün Ukrayna’dan geldiğine dikkat çekti.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin güvenlik güçleri birimlerinden olan Bolivarcı milisler ile görüşmede, “Bugün yedi yabancı paralı asker yakaladık” açıklamasında bulundu.
“Bunların arasında ABD'den gelen iki önemli paralı asker var” diyen ülke lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ülkenin farklı yerlerinde yakalanan iki Kolombiyalı tetikçi ve Ukrayna’daki savaştan ülkeye şiddet getirmek için gelen üç paralı asker var. Terör eylemleri gerçekleştirmek için geldiler.
Gözaltına alınan kişilerin, “Venezüella’da daha önce hiç yakalanmamış en yüksek düzeye sahip” militanlar olduğunu vurgulayan Maduro, sanıkların “önümüzdeki saatlerde suçlarını itiraf edeceklerine” olan inancını dile getirdi.
Sadece Kasım-Aralık döneminde, terör saldırıları gerçekleştirmek üzere Venezüella'ya gelen 25 milletten 125 yabancı paralı askerin yakalandığını bildiren Devlet Başkanı, bu bağlamda, yemin ederek göreve başlayan silahlı milisleri mümkün olduğunca uyanık olmaya ve anavatanı korumaya çağırdı.
Daha önce Venezüella İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, ABD, İspanya, Çekya ve Kolombiya'dan paralı askerlerin silah kaçakçılığı ve darbe girişimi davasında gözaltına alındığını açıklamıştı. Cabello, gözaltına alınan yabancıların, ABD ve İspanyol istihbarat örgütleri tarafından koordine edilen Venezüella'da hükümeti devirmeye yönelik geniş çaplı bir operasyonla bağlantılı olduğunu belirtmişti.
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