https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/ukraynada-iha-uretim-yerleri-vuruldu-kurahovoda-18-dusman-askeri-esir-alindi-1092453927.html

Ukrayna’da İHA üretim yerleri vuruldu: Kurahovo’da 18 düşman askeri esir alındı

Ukrayna’da İHA üretim yerleri vuruldu: Kurahovo’da 18 düşman askeri esir alındı

Sputnik Türkiye

Rusya ordusunun, Ukrayna’da hava üsleri altyapısını ve insansız hava araçlarının (İHA) üretildiği yerleri vurduğu ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T13:19+0300

2025-01-08T13:19+0300

2025-01-08T13:26+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

donbass

harkov

özel askeri harekat

ukrayna

ukrayna ordusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092453770_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_11f2115e0cc221e65bd2012d7b73df0c.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki 40 kadar asker ve zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri, taktik konumunu iyileştirerek. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçler 380 asker ve ikisi ABD yapımı üç zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı ve üç karşı saldırıyı bastırdı. Ukrayna ordusunun 280 askerini etkisiz hale getirildi. Kurahovo kenti yakınlarında 18 asker de esir alındı. Ayrıca düşmanın bir tankı ve iki zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve 13 karşı saldırıyı püskürttü. Ukraynalı güçlerin kaybı 530 asker ve iki zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliğine ilerlemeye devam etti. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan düşman birlikler 160 kadar asker ve bir adet ABD yapımı MaxxPro zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna birliklerinin 70 kadar askerini etkisiz hale getirdi.Ukrayna’nın 147 noktasına savaş uçakları, İHA ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusuna ait hava üslerinin altyapısı, Rusya’ya yönelik saldırılarda kullanılan İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerler ve Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 105 uçak tipi İHA imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/ukraynanin-iha-teroru-devam-ediyor-rusya-bolgelerinde-gece-32-hava-hedefi-imha-edildi-1092442778.html

rusya

donbass

harkov

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, harkov, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna ordusu, himars, insansız hava aracı (iha), iha