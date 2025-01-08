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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/ukraynada-iha-uretim-yerleri-vuruldu-kurahovoda-18-dusman-askeri-esir-alindi-1092453927.html
Ukrayna’da İHA üretim yerleri vuruldu: Kurahovo’da 18 düşman askeri esir alındı
Ukrayna’da İHA üretim yerleri vuruldu: Kurahovo’da 18 düşman askeri esir alındı
Sputnik Türkiye
Rusya ordusunun, Ukrayna’da hava üsleri altyapısını ve insansız hava araçlarının (İHA) üretildiği yerleri vurduğu ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T13:19+0300
2025-01-08T13:26+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki 40 kadar asker ve zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri, taktik konumunu iyileştirerek. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçler 380 asker ve ikisi ABD yapımı üç zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı ve üç karşı saldırıyı bastırdı. Ukrayna ordusunun 280 askerini etkisiz hale getirildi. Kurahovo kenti yakınlarında 18 asker de esir alındı. Ayrıca düşmanın bir tankı ve iki zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve 13 karşı saldırıyı püskürttü. Ukraynalı güçlerin kaybı 530 asker ve iki zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliğine ilerlemeye devam etti. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan düşman birlikler 160 kadar asker ve bir adet ABD yapımı MaxxPro zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna birliklerinin 70 kadar askerini etkisiz hale getirdi.Ukrayna’nın 147 noktasına savaş uçakları, İHA ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusuna ait hava üslerinin altyapısı, Rusya’ya yönelik saldırılarda kullanılan İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerler ve Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 105 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/ukraynanin-iha-teroru-devam-ediyor-rusya-bolgelerinde-gece-32-hava-hedefi-imha-edildi-1092442778.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, harkov, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna ordusu, himars, insansız hava aracı (iha), iha
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, harkov, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna ordusu, himars, insansız hava aracı (iha), iha

Ukrayna’da İHA üretim yerleri vuruldu: Kurahovo’da 18 düşman askeri esir alındı

13:19 08.01.2025 (güncellendi: 13:26 08.01.2025)
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Rusya ordusunun, Ukrayna’da hava üsleri altyapısını ve insansız hava araçlarının (İHA) üretildiği yerleri vurduğu ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 460 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki 40 kadar asker ve zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri, taktik konumunu iyileştirerek. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçler 380 asker ve ikisi ABD yapımı üç zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı ve üç karşı saldırıyı bastırdı. Ukrayna ordusunun 280 askerini etkisiz hale getirildi. Kurahovo kenti yakınlarında 18 asker de esir alındı. Ayrıca düşmanın bir tankı ve iki zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve 13 karşı saldırıyı püskürttü. Ukraynalı güçlerin kaybı 530 asker ve iki zırhlı savaş aracı oldu.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliğine ilerlemeye devam etti. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan düşman birlikler 160 kadar asker ve bir adet ABD yapımı MaxxPro zırhlı savaş aracını kaybetti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna birliklerinin 70 kadar askerini etkisiz hale getirdi.
Ukrayna’nın 147 noktasına savaş uçakları, İHA ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusuna ait hava üslerinin altyapısı, Rusya’ya yönelik saldırılarda kullanılan İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerler ve Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 105 uçak tipi İHA imha etti.
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Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya bölgelerinde gece 32 hava hedefi imha edildi
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