https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/trumptan-yeni-abd-haritasi-oh-kanada-1092443295.html

Trump’tan yeni ABD haritası: ‘Oh Kanada’

Trump’tan yeni ABD haritası: ‘Oh Kanada’

Sputnik Türkiye

ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump, Kanada'nın '51. eyalet' olmasında ısrarcı. Trump, sosyal medya hesabından, içinde Kanada’nın da olduğu yeni ABD... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T08:35+0300

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2025-01-08T08:42+0300

dünya

abd

donald trump

truth social

kanada

harita

meksika

justin trudeau

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Bir süredir Kanada’nın ABD'ye ilhâk edilmesi gerektiğine dair skandal açıklamalarda bulunan Donald Trump, sahip olduğu sosyal medya platformu Truth Social’daki hesabından, Kanada’yı da kapsayan yeni ABD haritasını yayınladı.Trump, sosyal medya paylaşımında, iki harita yayınladı. İlkinde, Kanada toprakları ABD bayrağı renklerine boyanarak, ‘Oh Kanada’ mesajına yer verildi.İkinci haritada Kanada ve ABD aynı renge boyanırken üzerinde siyah harflerle ‘Birleşik Devletler’ yazıyor. Bu haritada Meksika farklı renge boyanırken sadece kuzey kısmı görünüyor.Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Liberal Parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa edeceğini açıklamasının ardından Trump, Kanada’ya ABD’ye katılmayı teklif etmişti. İki ülkenin birleşmesinin gümrük vergilerini ortadan kaldıracağını savunan Trump, Kanada’ya sürekli etrafında dolaştığını iddia ettiği Rus ve Çin savaş gemilerinden gelebilecek tehditlere karşı tam güvenlik sağlayacağını da sözlerine eklemişti.Trudeau, ülkesinin ABD'nin bir parçası haline gelmesine “kesinlikle hayır” diyerek her iki ülkedeki işçilerin ve toplumların ticaret ve güvenlik alanındaki karşılıklı ortaklıktan fayda sağladığını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/maduro-venezuellada-siddet-cikarmak-isteyen-militanlarin-yakalandigini-duyurdu-ucu-ukraynadan-1092442512.html

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abd, donald trump, truth social, kanada, harita, meksika, justin trudeau