https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/trudeaunun-istifasinin-ardindan-kanadanin-bir-sonraki-lideri-kim-olabilir-1092450355.html
Trudeau'nun istifasının ardından Kanada'nın bir sonraki lideri kim olabilir?
Trudeau'nun istifasının ardından Kanada'nın bir sonraki lideri kim olabilir?
Sputnik Türkiye
Justin Trudeau’nun istifasının ardından Liberal Parti’nin liderlik koltuğu kime kalacak? Parti liderliğinden istifa ettiğini açıklayan Trudeau, yeni bir lider... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T13:38+0300
2025-01-08T13:38+0300
2025-01-08T13:38+0300
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liberal parti
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun Liberal Parti liderliğinden ve başbakanlık görevinden ayrılmasının ardından, yeni liderin kim olacağı merak konusu. 9 senedir Kanada Başbakanlık görevini üstlenen Trudeau'nun istifası, Liberal Parti’nin geleceği ve Kanada siyasetinde derin değişimlere yol açabilir. 53 yaşında olan Trudeau, yeni bir lider seçilene kadar Liberal Parti'deki görevine devam edeceğini, parlamentonun 24 Mart'a kadar askıya alınacağını belirtti. 20 Ocak'ta devlet başkanlığı görevine başlayacak olan Donald Trump'tan son zamanlarda ekonomik tehditler alan Trudeau, Kanada'da zorlu bir siyasi çıkmazın içindeydi. Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland’ın 16 Aralık 2024’te kabineden istifası, Trudeau hükümetine olan güvenin sorgulanmasına yol açmıştı. Freeland'in ayrılmasından bu yana Trudeau istifa etmesi için baskı altındaydı. İşte liderlik koltuğu için adı geçen güçlü adaylar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/kanada-basbakani-trudeau-kanadanin-abdye-dahil-olma-ihtimali-yok-1092439273.html
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justin trudeau istifası, kanada liberal parti liderlik yarışı, chrystia freeland aday, mark carney aday, anita anand liberal parti, kanada başbakanlık seçimi, liberal parti yeni lider, kanada siyaset haberleri,
justin trudeau istifası, kanada liberal parti liderlik yarışı, chrystia freeland aday, mark carney aday, anita anand liberal parti, kanada başbakanlık seçimi, liberal parti yeni lider, kanada siyaset haberleri,
Trudeau'nun istifasının ardından Kanada'nın bir sonraki lideri kim olabilir?
Justin Trudeau’nun istifasının ardından Liberal Parti’nin liderlik koltuğu kime kalacak? Parti liderliğinden istifa ettiğini açıklayan Trudeau, yeni bir lider seçilene kadar görevine devam edeceğini belirtmesinin ardından gözler, Chrystia Freeland, Mark Carney ve Anita Anand gibi önde gelen adaylara çevrildi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun Liberal Parti liderliğinden ve başbakanlık görevinden ayrılmasının ardından, yeni liderin kim olacağı merak konusu. 9 senedir Kanada Başbakanlık görevini üstlenen Trudeau'nun istifası, Liberal Parti’nin geleceği ve Kanada siyasetinde derin değişimlere yol açabilir.
53 yaşında olan Trudeau, yeni bir lider seçilene kadar Liberal Parti'deki görevine devam edeceğini, parlamentonun 24 Mart'a kadar askıya alınacağını belirtti. 20 Ocak'ta devlet başkanlığı görevine başlayacak olan Donald Trump'tan son zamanlarda ekonomik tehditler alan Trudeau, Kanada'da zorlu bir siyasi çıkmazın içindeydi.
Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland’ın 16 Aralık 2024’te kabineden istifası, Trudeau hükümetine olan güvenin sorgulanmasına yol açmıştı. Freeland'in ayrılmasından bu yana Trudeau istifa etmesi için baskı altındaydı.
İşte liderlik koltuğu için adı geçen güçlü adaylar:
Chrystia Freeland:
Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olan Freeland, Kovid-19 salgınındaki başarılı yönetimiyle tanınıyor. Aralık ayında Trudeau'nun politikalarını eleştirerek görevinden istifa etmişti.
Mark Carney:
Kanada ve İngiltere Merkez Bankası Eski Başkanı olan Carney, Trudeau'ya ekonomik danışmalık yapmış bir isim. Ekonomi alanındaki deneyimi ve finansal uzmanlığıyla dikkat çekiyor.
Anita Anand:
Ulaştırma Bakanı ve hukuk profesörü olan Anand, pandemi sırasında Kanada'nın aşı tedarikini başarılı bir şekilde yönetmişti. Anita Anand, güçlü bir kriz yönetimi profiline sahip olmasıyla tanınıyor.
Mélanie Joly:
Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Jolu, Trudeau'nun yakın çevresinden biri ve Liberal Parti içinde güçlü bağlara sahip.
Dominic LeBlanc:
Trudeau'nun çocukluk arkadaşı olan LeBlanc, Freeland'in istifası sonrasında Maliye Bakanlığı görevini üstlenen deneyimli bir siyasetçi.