https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/trudeaunun-istifasinin-ardindan-kanadanin-bir-sonraki-lideri-kim-olabilir-1092450355.html

Trudeau'nun istifasının ardından Kanada'nın bir sonraki lideri kim olabilir?

Trudeau'nun istifasının ardından Kanada'nın bir sonraki lideri kim olabilir?

Sputnik Türkiye

Justin Trudeau’nun istifasının ardından Liberal Parti’nin liderlik koltuğu kime kalacak? Parti liderliğinden istifa ettiğini açıklayan Trudeau, yeni bir lider... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T13:38+0300

2025-01-08T13:38+0300

2025-01-08T13:38+0300

dünya

kanada

justin trudeau

chrystia freeland

mark carney

liberal parti

abd

aday

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun Liberal Parti liderliğinden ve başbakanlık görevinden ayrılmasının ardından, yeni liderin kim olacağı merak konusu. 9 senedir Kanada Başbakanlık görevini üstlenen Trudeau'nun istifası, Liberal Parti’nin geleceği ve Kanada siyasetinde derin değişimlere yol açabilir. 53 yaşında olan Trudeau, yeni bir lider seçilene kadar Liberal Parti'deki görevine devam edeceğini, parlamentonun 24 Mart'a kadar askıya alınacağını belirtti. 20 Ocak'ta devlet başkanlığı görevine başlayacak olan Donald Trump'tan son zamanlarda ekonomik tehditler alan Trudeau, Kanada'da zorlu bir siyasi çıkmazın içindeydi. Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland’ın 16 Aralık 2024’te kabineden istifası, Trudeau hükümetine olan güvenin sorgulanmasına yol açmıştı. Freeland'in ayrılmasından bu yana Trudeau istifa etmesi için baskı altındaydı. İşte liderlik koltuğu için adı geçen güçlü adaylar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/kanada-basbakani-trudeau-kanadanin-abdye-dahil-olma-ihtimali-yok-1092439273.html

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Sputnik Türkiye

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