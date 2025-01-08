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Şakir Paşa Ailesi'nin köşkü neden yandı: İtfaiye Olay Raporu ortaya çıktı
Şakir Paşa Ailesi'nin köşkü neden yandı: İtfaiye Olay Raporu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin Kartal platosunda çıkan yangının nedeni ortaya çıktı. 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T12:05+0300
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yaşam
şakir paşa ailesi
dizi
yangın
vahide perçin
fırat tanış
devrim yakut
türkiye
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Türkiye'de son dönemde en çok konuşulan dizileri arasında yer alan ve başrollerini Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut'un başrollerini paylaştığı "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin çekildiği köşkte çıkan yangının nedeni ortaya çıktı. 50 milyon dolar zarara neden olan yangının çıkış nedeni 'elektrik kaynaklı' olarak tespit edildi. Köşk tamamen kül olduOsmanlı’nın önemli ailelerinden biri olan Şakir Paşa ailesinin hayatını konu alan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin Kartal'daki platosunda geçen haftalarda büyük bir yangın çıkmıştı. Bin 200 metrekarelik dev platoda çıkan yangın, çevrede paniğe neden olurken dizinin Büyükada’daki köşkünü canlandıran dekor tamamen kül olmuştu. Yapımcının yaklaşık 50 milyon TL zarara uğradığı iddia edilirken, olayın çıkış nedeni merak konusu olmuştu.İtfaiye raporu ortaya koydu'İtfaiye Olay Raporu'na göre yangının çıkış sebebinin elektrik kaynaklı olduğu ancak tam olarak nasıl başladığının tespit edilemediği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/sakir-pasa-ailesi-dizisi-platosunda-yangin-cikti-kosk-kule-dondu-set-ertelendi-1092053946.html
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şakir paşa ailesi, dizi, yangın, vahide perçin, fırat tanış, devrim yakut, türkiye
şakir paşa ailesi, dizi, yangın, vahide perçin, fırat tanış, devrim yakut, türkiye

Şakir Paşa Ailesi'nin köşkü neden yandı: İtfaiye Olay Raporu ortaya çıktı

12:05 08.01.2025
© Fotoğraf : NOW TVŞakir Paşa ve Ailesi dizi
Şakir Paşa ve Ailesi dizi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
© Fotoğraf : NOW TV
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Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin Kartal platosunda çıkan yangının nedeni ortaya çıktı.
Türkiye'de son dönemde en çok konuşulan dizileri arasında yer alan ve başrollerini Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut'un başrollerini paylaştığı "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin çekildiği köşkte çıkan yangının nedeni ortaya çıktı. 50 milyon dolar zarara neden olan yangının çıkış nedeni 'elektrik kaynaklı' olarak tespit edildi.

Köşk tamamen kül oldu

Osmanlı’nın önemli ailelerinden biri olan Şakir Paşa ailesinin hayatını konu alan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin Kartal'daki platosunda geçen haftalarda büyük bir yangın çıkmıştı. Bin 200 metrekarelik dev platoda çıkan yangın, çevrede paniğe neden olurken dizinin Büyükada’daki köşkünü canlandıran dekor tamamen kül olmuştu. Yapımcının yaklaşık 50 milyon TL zarara uğradığı iddia edilirken, olayın çıkış nedeni merak konusu olmuştu.
© İHA / AHMET EMİN ŞENTÜRK-AW357880Şakir Paşa Ailesi platosunda yangın
Şakir Paşa Ailesi platosunda yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
Şakir Paşa Ailesi platosunda yangın
© İHA / AHMET EMİN ŞENTÜRK-AW357880

İtfaiye raporu ortaya koydu

'İtfaiye Olay Raporu'na göre yangının çıkış sebebinin elektrik kaynaklı olduğu ancak tam olarak nasıl başladığının tespit edilemediği belirtildi.
Şakir Paşa Ailesi platosunda yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
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Şakir Paşa Ailesi dizisi platosunda yangın çıktı: Köşk küle döndü, set ertelendi
26 Aralık 2024, 13:37
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