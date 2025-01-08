https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/sakir-pasa-ailesinin-kosku-neden-yandi-itfaiye-olay-raporu-ortaya-cikti-1092450826.html

Şakir Paşa Ailesi'nin köşkü neden yandı: İtfaiye Olay Raporu ortaya çıktı

Şakir Paşa Ailesi'nin köşkü neden yandı: İtfaiye Olay Raporu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin Kartal platosunda çıkan yangının nedeni ortaya çıktı. 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T12:05+0300

2025-01-08T12:05+0300

2025-01-08T12:05+0300

yaşam

şakir paşa ailesi

dizi

yangın

vahide perçin

fırat tanış

devrim yakut

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091780198_17:0:721:396_1920x0_80_0_0_e95651face722aecc11531cb78ad285c.png

Türkiye'de son dönemde en çok konuşulan dizileri arasında yer alan ve başrollerini Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut'un başrollerini paylaştığı "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin çekildiği köşkte çıkan yangının nedeni ortaya çıktı. 50 milyon dolar zarara neden olan yangının çıkış nedeni 'elektrik kaynaklı' olarak tespit edildi. Köşk tamamen kül olduOsmanlı’nın önemli ailelerinden biri olan Şakir Paşa ailesinin hayatını konu alan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin Kartal'daki platosunda geçen haftalarda büyük bir yangın çıkmıştı. Bin 200 metrekarelik dev platoda çıkan yangın, çevrede paniğe neden olurken dizinin Büyükada’daki köşkünü canlandıran dekor tamamen kül olmuştu. Yapımcının yaklaşık 50 milyon TL zarara uğradığı iddia edilirken, olayın çıkış nedeni merak konusu olmuştu.İtfaiye raporu ortaya koydu'İtfaiye Olay Raporu'na göre yangının çıkış sebebinin elektrik kaynaklı olduğu ancak tam olarak nasıl başladığının tespit edilemediği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/sakir-pasa-ailesi-dizisi-platosunda-yangin-cikti-kosk-kule-dondu-set-ertelendi-1092053946.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şakir paşa ailesi, dizi, yangın, vahide perçin, fırat tanış, devrim yakut, türkiye