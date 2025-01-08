https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/sakir-pasa-ailesinin-kosku-neden-yandi-itfaiye-olay-raporu-ortaya-cikti-1092450826.html
Şakir Paşa Ailesi'nin köşkü neden yandı: İtfaiye Olay Raporu ortaya çıktı
Şakir Paşa Ailesi'nin köşkü neden yandı: İtfaiye Olay Raporu ortaya çıktı
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Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin Kartal platosunda çıkan yangının nedeni ortaya çıktı. 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T12:05+0300
2025-01-08T12:05+0300
2025-01-08T12:05+0300
yaşam
şakir paşa ailesi
dizi
yangın
vahide perçin
fırat tanış
devrim yakut
türkiye
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Türkiye'de son dönemde en çok konuşulan dizileri arasında yer alan ve başrollerini Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut'un başrollerini paylaştığı "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin çekildiği köşkte çıkan yangının nedeni ortaya çıktı. 50 milyon dolar zarara neden olan yangının çıkış nedeni 'elektrik kaynaklı' olarak tespit edildi. Köşk tamamen kül olduOsmanlı’nın önemli ailelerinden biri olan Şakir Paşa ailesinin hayatını konu alan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin Kartal'daki platosunda geçen haftalarda büyük bir yangın çıkmıştı. Bin 200 metrekarelik dev platoda çıkan yangın, çevrede paniğe neden olurken dizinin Büyükada’daki köşkünü canlandıran dekor tamamen kül olmuştu. Yapımcının yaklaşık 50 milyon TL zarara uğradığı iddia edilirken, olayın çıkış nedeni merak konusu olmuştu.İtfaiye raporu ortaya koydu'İtfaiye Olay Raporu'na göre yangının çıkış sebebinin elektrik kaynaklı olduğu ancak tam olarak nasıl başladığının tespit edilemediği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/sakir-pasa-ailesi-dizisi-platosunda-yangin-cikti-kosk-kule-dondu-set-ertelendi-1092053946.html
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şakir paşa ailesi, dizi, yangın, vahide perçin, fırat tanış, devrim yakut, türkiye
şakir paşa ailesi, dizi, yangın, vahide perçin, fırat tanış, devrim yakut, türkiye
Şakir Paşa Ailesi'nin köşkü neden yandı: İtfaiye Olay Raporu ortaya çıktı
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin Kartal platosunda çıkan yangının nedeni ortaya çıktı.
Türkiye'de son dönemde en çok konuşulan dizileri arasında yer alan ve başrollerini Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut'un başrollerini paylaştığı "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin çekildiği köşkte çıkan yangının nedeni ortaya çıktı. 50 milyon dolar zarara neden olan yangının çıkış nedeni 'elektrik kaynaklı' olarak tespit edildi.
Osmanlı’nın önemli ailelerinden biri olan Şakir Paşa ailesinin hayatını konu alan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin Kartal'daki platosunda geçen haftalarda büyük bir yangın çıkmıştı. Bin 200 metrekarelik dev platoda çıkan yangın, çevrede paniğe neden olurken dizinin Büyükada’daki köşkünü canlandıran dekor tamamen kül olmuştu. Yapımcının yaklaşık 50 milyon TL zarara uğradığı iddia edilirken, olayın çıkış nedeni merak konusu olmuştu.
İtfaiye raporu ortaya koydu
'İtfaiye Olay Raporu'na göre yangının çıkış sebebinin elektrik kaynaklı olduğu ancak tam olarak nasıl başladığının tespit edilemediği belirtildi.