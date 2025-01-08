https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/saka-yapayim-derken-para-kazanmaya-basladi-siparis-yagiyor-1092441887.html
Şaka yapayım derken para kazanmaya başladı: Sipariş yağıyor
Şaka yapayım derken para kazanmaya başladı: Sipariş yağıyor
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş’ta hediyelik ürünler satan bir esnafın, babasına şaka amaçlı yaptığı çay şeklindeki mum geçim kaynağı oldu. Esnaf Feyza Çayır "Babama şaka yapmak... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T07:22+0300
2025-01-08T07:22+0300
2025-01-08T07:22+0300
yaşam
kahramanmaraş
türkiye
ekonomi
şaka
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Kahramanmaraş'taki Kurtuluş Mahallesi Demirciler Çarşısı’nda kendine ait iş yerinde çay şeklinde mumlar satarak ekonomisine katkı sağlayan Feyza Çayır, "Şu ana kadar çay şeklindeki mumlara ilgi ve alaka çok yoğun" dedi.Çayır, "Bu jel mumları babamdan esinlendim. Babam çay tiryakisidir. Kendisi demlik demlik çay içer. Daha sonra böyle bir tasarım aklıma geldi bunu yapabilirim dedim ve yaptım. Babama şaka yapmak amaçlı yapmıştım bu tasarımı ama şu an çok ilgi görüyor" dedi.'Bu mumlar beni̇m geçi̇m kaynağım oldu'Çayır, "Mesela dükkanıma gelen insanlar bardağı görünce ’burada çay bardağınızı unutmuşsunuz’ diyorlar. Genellikle görselliğini beğenip alıyorlar hediyelik olarak alıyorlar bu şekilde sipariş veriyorlar. Ve şu an bu mumlar benim geçim kaynağım oldu" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/erzurumda-45-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1092441439.html
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kahramanmaraş, türkiye, ekonomi, şaka
kahramanmaraş, türkiye, ekonomi, şaka
Şaka yapayım derken para kazanmaya başladı: Sipariş yağıyor
Kahramanmaraş’ta hediyelik ürünler satan bir esnafın, babasına şaka amaçlı yaptığı çay şeklindeki mum geçim kaynağı oldu. Esnaf Feyza Çayır "Babama şaka yapmak amaçlı yapmıştım bu tasarımı ama şu an çok ilgi görüyor" dedi. Çayır'a çok sayıda sipariş gelirken "Şu an bu mumlar benim geçim kaynağım oldu" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş'taki Kurtuluş Mahallesi Demirciler Çarşısı’nda kendine ait iş yerinde çay şeklinde mumlar satarak ekonomisine katkı sağlayan Feyza Çayır, "Şu ana kadar çay şeklindeki mumlara ilgi ve alaka çok yoğun" dedi.
Çayır, "Bu jel mumları babamdan esinlendim. Babam çay tiryakisidir. Kendisi demlik demlik çay içer. Daha sonra böyle bir tasarım aklıma geldi bunu yapabilirim dedim ve yaptım. Babama şaka yapmak amaçlı yapmıştım bu tasarımı ama şu an çok ilgi görüyor" dedi.
'Bu mumlar beni̇m geçi̇m kaynağım oldu'
Çayır, "Mesela dükkanıma gelen insanlar bardağı görünce ’burada çay bardağınızı unutmuşsunuz’ diyorlar. Genellikle görselliğini beğenip alıyorlar hediyelik olarak alıyorlar bu şekilde sipariş veriyorlar. Ve şu an bu mumlar benim geçim kaynağım oldu" ifadesini kullandı.