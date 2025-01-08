https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/erzurumda-45-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1092441439.html
Erzurum'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Erzurum'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Erzurum'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı yerin 14.8 km altında yaşanırken can ve mal... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T04:55+0300
2025-01-08T04:55+0300
2025-01-08T04:56+0300
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Erzurum'un Pasinler ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.30'da merkez üssü Erzurum'un Pasinler ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 14.8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/tibeti-71-buyuklugunde-deprem-vurdu-hindistan-bile-hissetti-cok-sayida-bina-yikildi-en-az-9-kisi-1092409620.html
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Erzurum'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
04:55 08.01.2025 (güncellendi: 04:56 08.01.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Erzurum'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı yerin 14.8 km altında yaşanırken can ve mal kaybı konusunda henüz açıklama yapılmadı.
Erzurum'un Pasinler ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.30'da merkez üssü Erzurum'un Pasinler ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 14.8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.